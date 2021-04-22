"Слуга народа" Юраш о санкциях США против РФ: "Только в вопросе газа Россия ощутит последствия"

Санкции на Россию точно влияют. Но очень конкретные и в одной болевой точке.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш.

По словам парламентария, задача Украиын сейчас - напомнить миру, что наша ситуация не только о нас, но и о мировом правопорядке, высоки ставки для всех, а игнорирование таких вещей или неполная реакция даст другим агрессорам уверенность, что так можно.

"Байден реагирует. Он подписал указ о введении санкций против России, в частности за кибератаки на США и вмешательство в американские выборы ... - Спросите любого на улице, за счет чего живет Россия? Все знают: за счет газа и нефти. Куда она их продает? В Норильск? Нет. Санкции на Россию точно влияют. Но очень конкретные и в одной болевой точке. Такие санкции Запад еще не готов внедрять. Грустно. Есть же еще "Nord Stream 2". Этот проект тоже можно пересмотреть. Но этого не делают! Потому что экономика. Понятно: немецкие политики думают о Германии, американские - об Америке", - отметил нардеп.

"Если мы говорим об американских санкциях, то я уже упоминал, что только в вопросе газа Россия ощутит последствия. А на это абсолютной воли нет. Я вас уверяю Америка превентивно реагирует, так как на кону не только Украина, но и прецеденты миру", - добавил Юраш.

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