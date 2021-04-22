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Новости Санкции против России
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"Слуга народа" Юраш о санкциях США против РФ: "Только в вопросе газа Россия ощутит последствия"

Санкции на Россию точно влияют. Но очень конкретные и в одной болевой точке.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш.

По словам парламентария, задача Украиын сейчас - напомнить миру, что наша ситуация не только о нас, но и о мировом правопорядке, высоки ставки для всех, а игнорирование таких вещей или неполная реакция даст другим агрессорам уверенность, что так можно.

"Байден реагирует. Он подписал указ о введении санкций против России, в частности за кибератаки на США и вмешательство в американские выборы ... - Спросите любого на улице, за счет чего живет Россия? Все знают: за счет газа и нефти. Куда она их продает? В Норильск? Нет. Санкции на Россию точно влияют. Но очень конкретные и в одной болевой точке. Такие санкции Запад еще не готов внедрять. Грустно. Есть же еще "Nord Stream 2". Этот проект тоже можно пересмотреть. Но этого не делают! Потому что экономика. Понятно: немецкие политики думают о Германии, американские - об Америке", - отметил нардеп.

"Если мы говорим об американских санкциях, то я уже упоминал, что только в вопросе газа Россия ощутит последствия. А на это абсолютной воли нет. Я вас уверяю Америка превентивно реагирует, так как на кону не только Украина, но и прецеденты миру", - добавил Юраш.

Полное интервью со "слугой народа" Юрашом читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Юраш о переговорах Германии, Франции и РФ без Зеленского: Они не делят Украину, а напоминают Путину о "красных линиях"

Автор: 

Газ (10238) россия (96413) санкции (11560) США (27316) Юраш Святослав (17)


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Ну и долбоящер. Кого навыбирали. НЕФТЬ!!!! газ герня.
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22.04.2021 15:51 Ответить
Юраш, это что такое? Кем оно было до того, как стая осёдлых ЗЕлёных дятлов выбрала его в совет своей стаи? Свадебным фотографом или свинарём?
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22.04.2021 15:56 Ответить
Эт точно Только где США газ покупать будут? В прошлом году пять танкеров купили.
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22.04.2021 16:01 Ответить
Короче, рассказал ни о чем, как всегда.
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22.04.2021 16:03 Ответить
немецкие политики думают о Германии, американские об Америке, отметил нардеп.- Откровения из обезьянника Коломойского продолжаются. Надо сконцентрировать внимание на важных вещах, - Разумков
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22.04.2021 16:17 Ответить
Да,он прав. Для наших "партнёров" СВОИ интересы ВСЕГДА приоритет. Немец за отопление платит на НЕ ЭКОНОМНОМ теплогенерирующем оборудовании с низким классом теплоизоляции здания ДО 70евро в месяц(2300 грн.) Сравнили с украинской коммуналкой? А для промышленности газ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ и так везде в развитых странах ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ДЕШЕВЛЕ для промышленности( рынок ,правда,"никакого регулирования"?) А в Украине все НАОБОРОТ. США могут организовать в ЕС другой газ. Но он дороже,а бюргерам это зачем? А немецким бизнесменам это зачем? В северный поток-2 уложились гиганты немецкой,австрийской,чешской стран,уже проложили трубу на своей территории( кстати более 9млрд евро потратили) и все в сортир? Нет. Раша это насос по перекачке ЛИКВИДНОГО сырья. Кроме США( желающего продавать свое сырье) ВСЕ за такое положение вещей. Мировая экономика буксует с 2000х. Какие идиоты будут пилить сук на котором сидят( ну разве что Украина,ну типа уничтожение угольной индустрии при развитой тепловой генерации э/э и черной металлургии). Поэтому "мечты" этого юрашика о "политической воле" тупость. Это НЕВОЛЯ- экономический интерес стагнирующих экономик. Подними цену энергии и привет кризис,да здравствует Китай. Это понимают,поэтому политической "воли" НЕ будет. Будет обеспокоенность или большая обеспокоенность. Игры в зелёную энергетику,зелёный водород или другую чушь,это просто игры. Без углеводородов пока нельзя. Конечно есть технологии,позволяющие обеспечить энергонезависимость людей НО ЭТО НЕЛЬЗЯ,это ПОТЕРЯ УПРАВЛЕНИЯ массой обезьян( как "управляющие" нас рассматривают). Поэтому Раша и далее будет гнать дешёвые углеводороды( для тех кто ей потакает) и дорогие для всех остальных. Мы то когда начнем своей экономикой заниматься? Она,даже порезанная на металл,убитая папередниками ещё может работать прибыльно. Если нею УПРАВЛЯТЬ( и начинать с энергоносителей,ну снижение стоимости энергии как в развитых экономиках, А ублюдки,вещающие обратное пусть утрутся ,самые дорогие энергоносители э/э( дороже чем в дорогой Германии) в Африканских странах(самых отсталых). Когда мрази вешают что надо повышать цены для промышленности читай- УНИЧТОЖИТЬ украинскую экономику. В Украине 50% энергомощностей ПРОСТАИВАЕТ. А мы угольную экономику хороним. Идиоты или мрази,это предлагающие. Нам то и газа НЕ нужно было бы( для населения) ,все перевести на э/э и 15-18 млрд.газа для коммуналки НЕ нужно. Развивать добычу своего сырья и НОВЫЕ( старые) технологии ( например атомные реакторы малой мощности). Но для этого не уроды должны быть у нас во власти. Тридцать лет выбираем уродов,может мы сами уроды?
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23.04.2021 07:31 Ответить
 
 