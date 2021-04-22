РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4097 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 848 63

"Слуга народа" Арахамия о военной угрозе со стороны РФ: Если это была проверка - наши союзники в США и Европе не испугались

Двухпартийная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов имеет критически важное значение не только для нашей страны, но и для многих европейских стран с демократическими ценностями.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в колонке для CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Будьте уверены, российская агрессия угрожает не только Украине, но также другим демократическим странам нашего региона. Постоянная поддержка со стороны США - военная, экономическая, гуманитарная - была критически важна для нашей способности держать оборону. Если бы не двухпартийная поддержка Соединенных Штатов, мы и наши соседи находились бы сейчас в гораздо худшей ситуации", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины

Арахамия также одобрительно оценил реакцию международного сообщества на стягивание Россией войск к границам Украины.

"Если такие действия России были проверкой - наши союзники в США и Европе не испугались. Последние консультации Джо Байдена с Владимиром Зеленским и другими ответственными за безопасность лицами так же как и единый фронт украинских партнеров в Европе, послали четкий месседж Кремлю", - считает народный депутат.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины с 23 апреля.

Автор: 

россия (96413) США (27316) Арахамия Давид (991)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
От идиоты. Ничего еще не кончено. Одноклеточники... живут одним днем.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:58 Ответить
+14
а с чего бы им испугаться? не на них же нападут...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:57 Ответить
+9
Еще один "стратег". Осталось дождаться, что скажет Мендель
показать весь комментарий
22.04.2021 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а с чего бы им испугаться? не на них же нападут...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:57 Ответить
+100
показать весь комментарий
22.04.2021 15:57 Ответить
От идиоты. Ничего еще не кончено. Одноклеточники... живут одним днем.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:58 Ответить
А в Арахамії дещо зесіпалось...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:58 Ответить
гадаю, що не просто засіпалось але й потекло
показать весь комментарий
22.04.2021 16:06 Ответить
Арахмундия с Тищенко в первых рядах призывников-добровольцев?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:58 Ответить
Ага, как в его родной Абхазии.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:00 Ответить
У него родина там где бабки можно крысить...Вот в США обосрался и проворовался под фамилией Браун...Теперь в Украине гадит и ворует.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:02 Ответить
Разве что в ресторане.
показать весь комментарий
22.04.2021 19:02 Ответить
Не сьогодні-завтра фуйло нападе. Йому потрібна вода в Крим. І коли це питання стане нагальним - то ніхто вже перевіряти нічого не буде.
Як ваша зелена влада думає цьому завадити ?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:59 Ответить
Бпрышня, вы что-то проспали... Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск от границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:07 Ответить
не ну если Шойгу тогда да . а это не тот Шойгу который говорил что в Украине российских солдат нет и не было ?
показать весь комментарий
22.04.2021 16:22 Ответить
Мове йде не про схід, а про кордон з нами!
показать весь комментарий
22.04.2021 16:39 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2021 16:48 Ответить
мова йде про то що цому мудаку Жугетовичу віри нема й не буде
показать весь комментарий
22.04.2021 17:30 Ответить
Они то не испугались, но вот Ваве памперсы по три раза в час меняют. На Банковой и в Марииненском парке дышать не чем. Вонища пареной репой волнами накатывает с офиса Предателя Украины.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:59 Ответить
Пора уже Зеленскому - Я устал, я собираю свою шоблу БиоОсобей и ухожу...!
показать весь комментарий
22.04.2021 16:03 Ответить
Еще один "стратег". Осталось дождаться, что скажет Мендель
показать весь комментарий
22.04.2021 16:03 Ответить
наверное скажет что это она парой твитов остановила агрессора
показать весь комментарий
22.04.2021 16:20 Ответить
Пост в "Твиттере" и "побросав окопы бежали юнкера".
показать весь комментарий
22.04.2021 19:06 Ответить
- Изя, а зачем Путин пригнал столько войск и оружия
к границам Украины?
- А почему не пригнать, Сёма? Если у человека есть войска,
есть оружие, есть лишнее топливо, а заняться нечем?
показать весь комментарий
22.04.2021 16:04 Ответить
там пенсы всё оплатили )
показать весь комментарий
22.04.2021 16:11 Ответить
"Заграница нам поможет". Стулило б вже пельку, чим базікати абищо. Ти про свою армію повинно дбати, чмо.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
Ни одна страна, не будет думать, о другой, без своего интереса. ЭТО АКСИОМА
показать весь комментарий
22.04.2021 16:07 Ответить
"Слуга народа" Арахамия о военной угрозе со стороны РФ: Если это была проверка - наши союзники в США и Европе не испугались - Цензор.НЕТ 5885
показать весь комментарий
22.04.2021 16:08 Ответить
Впрочем до подобного фото Путина при визите в Индию не дотягивает. У того глаза на лоб полезли и "засветились",когда свет погас. А в этом случае чей-то "ватный" пердак рванул.
показать весь комментарий
22.04.2021 19:20 Ответить
яке воно недолуге
показать весь комментарий
22.04.2021 16:09 Ответить
Ну так, это тебе не сосны корабельные шатать...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:10 Ответить
Не для того тянут трубу в Германию, что бы воевать. Ну, а ковбои, как всегда, шуму много, а кольт в кобуре.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:10 Ответить
а вы то собрались "валить из этой страны"
показать весь комментарий
22.04.2021 16:11 Ответить
Глядь,сколько тупых ослов пролезло во власть.
Наверное,очумелая Отара 73% гордится выбором.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:13 Ответить
интересно товарисчь рассуждает про содержимое чужих штанов
а про свои *фекалии* предложения встречи с агрессором ни слова
показать весь комментарий
22.04.2021 16:15 Ответить
ну союзники может и не испугались а Зелька очевидно в штаны наложил . иначе чем объяснить этот бред с предложением встретиться с Путиным на Донбассе
показать весь комментарий
22.04.2021 16:18 Ответить
Знов люба мавпочка мае слово
показать весь комментарий
22.04.2021 16:24 Ответить
Лучше молчи, дура! Заткнись.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:31 Ответить
Да, собственно, пугали не ЕС и НАТО, а ЗЕбизяну и вас, идиотов клинических.

И ***** своего добился - ЗЕ с обмочеными штанами наподписывал кластеров в Париже.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:32 Ответить
Ты кластери можуть стати клізмою зі скіпідаром.
показать весь комментарий
22.04.2021 19:22 Ответить
Союзники не злякались, так. А ось Зе В. Ссанич і його команда, так, аж до галюцінацій...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:35 Ответить
Им то чего боятся недоумок? Это вы уже билеты во все страны купили ? Лучше зедебилы просто не открывайте свой рот.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:37 Ответить
А хламидия тоже не испугался, просто решил валить из ЭТОЙ страны
показать весь комментарий
22.04.2021 16:37 Ответить
не кажи "ГОП !" доти доки не перескочеш бо "гопнувши" можеш не допригнувши настромитись сракой на кілок!

Союзникам в США и в Европе нечего бояться

ибо ниодного ихнего солдата за Украину воевать не подписывается!

А то гопает тут чмо разное вводя людей в заблуждение....
показать весь комментарий
22.04.2021 16:42 Ответить
Одноклеточные навыбирали инфузорий
показать весь комментарий
22.04.2021 16:45 Ответить
а ты ус..ся
показать весь комментарий
22.04.2021 16:53 Ответить
Це було лязгання зброї після якого Меркель дала добро на Пінічний потік-2.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:12 Ответить
СОЮЗНИКИ НЕ ЗЛЯКАЛИСЬ , А СЛУГИ ОБІСРАЛИСЬ І ПРИЗИВАЛИ " ПОРА ВАЛИТИ З ЦІЄЇ КРАЇНИ ." !
показать весь комментарий
22.04.2021 17:24 Ответить
Когда уже эти ЗЕслуги сдрыснут? ****-ли!
показать весь комментарий
22.04.2021 17:33 Ответить
Членин якобы говорил, что кухарка сможет рукрврдить государством, но комик?!!!
показать весь комментарий
22.04.2021 17:35 Ответить
Ти сам взагалі за кого,і хто в тебе союзники?
показать весь комментарий
22.04.2021 17:56 Ответить
Если это была проверка, то "слуга народа" Арахамия на Мальдивах не испугалась ...
показать весь комментарий
22.04.2021 18:23 Ответить
Та ні арахамчик, то просто ***** тебе злякаКАлося та всіх твоїх слугоуродівських квартальних друзів!
показать весь комментарий
22.04.2021 18:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vR0aOvD4Zy8 Уже при Байдене идет активное строительство СП2 ! Он не подписывает санкции, уже утвержденные Конгрессом, которые могут остановить строительство СП2! И с 2021 января уже достроено 2/3 незаконченного отрезка. Таковы факты.
Что прилетает военными самолетами США неизвестно, может джавелины, может стингеры, а может и хаммеры с медицинской помощью.
показать весь комментарий
22.04.2021 18:33 Ответить
Зато вы - Зе-лень, укакались при первом упоминании нападения . Уроды Зе-леные. Свалите при первом случае!
показать весь комментарий
22.04.2021 18:47 Ответить
А если бы помимо международной поддержки, сама "зелёная власть" проявила решительные действия, а не мольбы о встрече с убийцей, то последний не стал бы выделываться как вошь на гребешке. А так пытается взять на "слабо" слабаков.
показать весь комментарий
22.04.2021 19:13 Ответить
Союзники не испугались, а вы?! Вы должны воевать, а не союзники!
показать весь комментарий
22.04.2021 19:39 Ответить
они могут только грабить
показать весь комментарий
23.04.2021 08:09 Ответить
гнать евреев с украины в пустыню там им самое место
показать весь комментарий
24.04.2021 18:54 Ответить
 
 