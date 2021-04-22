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Апелляционный суд признал законным переименование в Киеве Московского проспекта в проспект Бандеры

Апелляционный суд признал законным переименование в Киеве Московского проспекта в проспект Бандеры

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

"Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры (и четырех других столичных улиц). Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования", - написал адвокат Вячеслав Якубенко в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, признано законным решение Киевсовета от 7 июля 2016 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым были переименованы: улица Баумана - в улицу Януша Корчака; улица Кутузова - в улицу Генерала Алмазова; улица Суворова - в улицу Михаила Емельяновича-Павленко; переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало; проспект Московский - в проспект Степана Бандеры.

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Как сообщалось, за решение переименовать Московский проспект в проспект Степана Бандеры 7 июля 2016 года проголосовали 87 из 97 присутствующих на заседании Киевского горсовета депутатов, против не высказался никто. В тот же день на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция "не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название", позже петиция набрала необходимые для рассмотрения властями города 10 тыс. голосов. Власти Киева отклонили эту петицию в связи с фальсификациями голосования.

1 июня 2017 года Киевский горсовет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича ("за" - 69 депутатов из 120). Окружной админсуд Киева 12 июня того же года запретил Киевсовету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, а Апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда.

25 июня 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Возглавлявший в то время Украинский институт национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил о намерении подать апелляцию на это решение. Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, также заявил, что на решение Окружного админсуда будет подана апелляция. Он также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов. 31 июля УИНП подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов.

В декабре 2019 года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

В феврале 2021 года ОАСК отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.

Апелляционный суд признал законным переименование в Киеве Московского проспекта в проспект Бандеры 01

Автор: 

Бандера Степан (752) Киев (25791) переименования (741) Апелляционный суд (413) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+32
Вот и славненько. А теперь горите ярче ватные пердаки вместе со шлюхами портновой и бужанской- новинской. ☝️☝️☝️
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22.04.2021 16:21 Ответить
+29
Бандера наш герой !
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22.04.2021 16:22 Ответить
+26
Ідіотизм... чому кошти платників податків витрачаються на промосковські забаганки ?
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22.04.2021 16:17 Ответить
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Ідіотизм... чому кошти платників податків витрачаються на промосковські забаганки ?
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22.04.2021 16:17 Ответить
не переживайте, те кто подавали иск оплатили судовый сбор
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22.04.2021 16:40 Ответить
знаменательно, что именно шестой суд наконец-то признал
а не пятый
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22.04.2021 16:17 Ответить
Что. Любишь шестерки или шестерить? Или в зе - диджитал методички не менялись?
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22.04.2021 16:23 Ответить
25 июня 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно - напомни, кто в июне 2019 был преЗЕдентом?
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22.04.2021 16:38 Ответить
Это какой-то ПОЗОР (с)...
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22.04.2021 16:18 Ответить
Для путинососов, улица Бандеры - это "позор". Зато улица моторолы в донецке - это повод гордится. Чучело, вали в свой епаный запоребрик.
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22.04.2021 16:54 Ответить
Моторола - точно такий же, штучно створений фейковий "герой". Один в один.
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22.04.2021 17:02 Ответить
Степан Андреевич Бандера, фейковый герой? Олень ты обосраный. Почему же вы, мордва сраная, от одного только его имени обсираете штаны?
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22.04.2021 17:18 Ответить
Та герой, герой, заспокойся і не істери. Хто ж сперечається? Якби ще знати, що він насправді героїчного зробив для України...
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22.04.2021 17:31 Ответить
Якщо ти й досі не знаєш, то пишеш з палати номер 6.
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22.04.2021 17:51 Ответить
Є на Божому світі ім'я, що становить епохи і ери...
Хай же вічно народам сія
Українська епоха Бандери!
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22.04.2021 17:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/475824 А почему Бандеру, не признали Героем Украины?
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22.04.2021 18:34 Ответить
Наверное патаму шо твоё пукин *****!
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22.04.2021 19:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/188982 Все гораздо проще, Бандера не был гражданином Украины. При Ющенко, Бандере присвоили звание героя Украины, но позже лишили, т. к. не гражданин, не может быть героем Украины. Может тебя и удивит, но Бандера в Украине не бывал. Родился в Австрии, шалил в Польше, сидел и похоронен в Германии, кстати под фамилией Попель.
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23.04.2021 07:32 Ответить
Так кто *не признал* - сАвок!
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22.04.2021 19:22 Ответить
Ответа не получил((( Почему Бандера не Герой Украины?
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22.04.2021 19:41 Ответить
В Италии вообще не существует понятия "Герой Италии". Именно это понятие и есть савок.
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22.04.2021 19:45 Ответить
Изучи историю страны, где ты подъедашеся. Расскажи про Гарибальди, НАРОДНОГО героя Италии.
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22.04.2021 20:01 Ответить
Подьедаешься ты на лахте, а человек там живет
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23.04.2021 08:44 Ответить
Если живет, а не подъедается, то знать должен о героях Италии. Там высшая награда - Орден республики.
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23.04.2021 08:53 Ответить
А ты у ***** своего спроси
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23.04.2021 08:43 Ответить
САвок, НИКАКОГО отношения к Бандере, не имеет.
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22.04.2021 19:43 Ответить
А убил его не сАвок, он сам, да мордва
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23.04.2021 08:45 Ответить
А мордва при чем? Бандеру ликвидировал Богдан Сташинский, уроженец Львовского воеводства Польши.
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23.04.2021 08:58 Ответить
А зобов"язаний знати? З якого переляку? Відсотків 90, а то і більше, населення України цього теж не знає, включаючи і тих, хто ходить з його портретами на його день народження. Не віриш? То переконайся. Проведи опитування хоча б учасників ходи в його честь. Задай усього кілька простих запитань: дати народження і смерті, основні події в його біографії. Будеш дуже здивована...
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22.04.2021 18:04 Ответить
спустя 80 лет
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22.04.2021 18:07 Ответить
нам московського не треба,
а свого - не віддамо !!!
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22.04.2021 16:21 Ответить
Вот и славненько. А теперь горите ярче ватные пердаки вместе со шлюхами портновой и бужанской- новинской. ☝️☝️☝️
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22.04.2021 16:21 Ответить
сцана портянка знову обтікає
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22.04.2021 17:12 Ответить
и Лукаш
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22.04.2021 18:08 Ответить
Бандера наш герой !
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22.04.2021 16:22 Ответить
якщо б Бандера був живий - петровзадівці тілипались би на березках гірляндами...
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22.04.2021 16:45 Ответить
Спасибо Байдену.
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22.04.2021 16:24 Ответить
Ну, а когда признают переименование Ватутина, которого расстреляли собственные танкисты в Шухевича?
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22.04.2021 16:30 Ответить
В Україні є свої герої, видатні люди та міста, їх імена повинні бути у назвах вулиць, а не назви від ворожих кремлівських пропогандистів.
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22.04.2021 16:34 Ответить
А в чому були сумніви ? ( як хочемо - так і називаємо )
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22.04.2021 16:37 Ответить
На ходу дехто перевзувається, тяжка доля Чауса спокою не дає.
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22.04.2021 16:39 Ответить
Я Одного не понимаю-почему в Киеве до сих пор нет памятников Бандере и Шухевичу? Бандере нужно ставить на бульваре Шевченко на месте бывшего памятнику Ульянову,а Шухевича -нужно поставить прямо перед Верховной Радой-чтобы депутаты знали за кем и куда идти
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22.04.2021 16:39 Ответить
Ты откуда вещаешь?
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22.04.2021 16:41 Ответить
А ты чьих будешь? Я коренной Киевлянин и считаю что все что связанно с Парашей и СССР-должно быть запрещено в Украине. И Бандера и Шухевич это главные Герои Украины всех времен.Поскольку даже мысли не допускали ложится под Парашу и под кого-либо еще
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22.04.2021 16:50 Ответить
смешно. ты явно к Киеву ну никак.
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22.04.2021 16:52 Ответить
Это ты смешной. Никаких аргументов у тебя. Ольгинец? Хмельницкий сделал большую ошибку заключив с Парашей договор в надежде на то что она не кинет и не постарается подчинить Украину . Параша всегда старается сделать из своих партнеров-рабов. Ведь сама Параша-это рабская страна и по-другому не мыслит.
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22.04.2021 17:59 Ответить
Богдан уклав партнерський договір з Москвою проти поляків, а Москва після цього розділила з Польщею Україну по Дніпру.
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22.04.2021 18:06 Ответить
було б краще збудувати прям на Майдані зіккурат!
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22.04.2021 16:47 Ответить
осталась еще улица Московская что идет от Арсенальной
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22.04.2021 16:46 Ответить
Вы слышите эти взрывы?! Это у путинососов пердаки взрываются!
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22.04.2021 16:51 Ответить
Кидається у вічі, що цю новину Цензор не виділив від іншого шлаку (типа про неодягнених дівчат чи про мати суг нарота), то Цензор проти московії, чи ні ?
Нічого надзвичайного в судовому рішенні не бачу, такі речі (явища, події) повинні стати нормою, повсякденними (обичними).
Портнов з Рабіновичем не повісились після цього рішення ? Отож то, московитство ще не здолали.
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22.04.2021 16:52 Ответить
Бо це лише шостий апеляційний суд...
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22.04.2021 18:10 Ответить
Героям - Слава!!!
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22.04.2021 16:53 Ответить
Портнова ж работа. Убейте кто-нибудь, гада..
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22.04.2021 16:59 Ответить
Убивать не нужно. Просто повесить
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22.04.2021 18:00 Ответить
Ещё бы какие-нибудь злачные места переименовать - "московская свалка", "путинский отстойник", "думское болото", "скрепный скотомогильник".......
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22.04.2021 17:00 Ответить
Слава Бай.. Тобто Бандері, і тому також!!
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22.04.2021 17:18 Ответить

Степан Бандера, цитати: коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
- Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії.
- Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і зараз, буде завжди нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну як колонІю в поневоленні .
СЛАВА НЕЗАЛЕЖНІЙ СОБОРНІЙ УКРАЇНІ !!!-
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22.04.2021 17:37 Ответить
Портнова и вату опять отымели в собачий рот
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22.04.2021 17:53 Ответить
а каким боком в Киеве ek/ Суворов, Кутузов, Бауман/
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22.04.2021 18:11 Ответить
Таки нет же исторических данных, что Суворов через Киев на Очаков и Измаил "победно войско своё водил". Ну, разве что через Альпы путь трупами ложил.
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22.04.2021 18:50 Ответить
Представляю какой бы был злобный вой, если бы (а что, разве "по приколу" нельзя) ВР постановила переименовать Донецкую область в Бандеровскую, а Донецк в Бандеровск. Почти как Бердянск. Тогда там вся "вата" стала бы "бандеровцами".
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22.04.2021 18:47 Ответить
Если в момент опасности люди объединились под именем Бандеры,
значит, он заслужил проспект своего имени в столице.
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22.04.2021 21:25 Ответить
Что, неужели Портнов впал в немилость?
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22.04.2021 19:39 Ответить
тут дві відповіді: 1, колегія не та попалась, бо вже портковські розглядали, 2. судді по чорному заздрять нечуваним статкам суддівського вовка.
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22.04.2021 21:07 Ответить
Завжди казав: що судом дано, судом і забереться.
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23.04.2021 13:19 Ответить
 
 