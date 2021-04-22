Задержанные ФСБ в Черном море рыбаки вернулись в Очаков, - спикер Госпогранслужбы Демченко

В Очаков Николаевской области вернулись украинские рыбаки, задержанные ФСБ РФ в Черном море два дня назад, 20 апреля.

Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В порт Очакова сегодня вернулись рыбаки, которые были задержаны ФСБ РФ в более 50 морских миль от берега Очакова", - сказал Демченко.

По его словам, рыбаков незаконно отконвоировали в порт в оккупированном Крыму.

"Как объяснили рыбаки, их оккупанты привлекли к ответственности за незаконный вылов рыбы", - сказал Демченко.

Демченко подчеркнул, что оккупанты продолжают нарушать все нормы международного морского права, в том числе препятствуют рыбопромышленной деятельности украинских граждан.

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