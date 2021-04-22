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Задержанные ФСБ в Черном море рыбаки вернулись в Очаков, - спикер Госпогранслужбы Демченко

Задержанные ФСБ в Черном море рыбаки вернулись в Очаков, - спикер Госпогранслужбы Демченко

В Очаков Николаевской области вернулись украинские рыбаки, задержанные ФСБ РФ в Черном море два дня назад, 20 апреля.

Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В порт Очакова сегодня вернулись рыбаки, которые были задержаны ФСБ РФ в более 50 морских миль от берега Очакова", - сказал Демченко.

По его словам, рыбаков незаконно отконвоировали в порт в оккупированном Крыму.

"Как объяснили рыбаки, их оккупанты привлекли к ответственности за незаконный вылов рыбы", - сказал Демченко.

Демченко подчеркнул, что оккупанты продолжают нарушать все нормы международного морского права, в том числе препятствуют рыбопромышленной деятельности украинских граждан.

Читайте также: Российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков под Очаковом, - СМИ

Автор: 

Госпогранслужба (6635) задержание (6692) рыбаки (176) ФСБ (1944) Демченко Андрей (302)


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Вербовка ************?
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22.04.2021 16:35 Ответить
100%, будут через рыбаков получать инфу о чем Зеля с Байденом договариваются.
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22.04.2021 16:41 Ответить
Откупились от пиратов.
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22.04.2021 16:38 Ответить
Почему от фамилий на "- ов" , всегда воняет беспокойством за США?
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22.04.2021 16:43 Ответить
Ну тай що? За то ви жуете смарчкі як не в себе,не охороняючі кордони України.
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22.04.2021 16:55 Ответить
там на судне унитазы хоть на месте ?
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22.04.2021 17:02 Ответить
Завербовали, однозначно.
Честные не возвращаются.
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22.04.2021 17:02 Ответить
задержаны в более 50 морских миль от берега ОчаковаИсточник: https://censor.net/ru/n3261433

Более 50 морских миль это более 90 км. Рисковые пацаны эти браконьеры
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23.04.2021 03:06 Ответить
 
 