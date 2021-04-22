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Мужчину, стрелявшего по дорожным работникам на Печерске, арестовали с альтернативой внесения залога, - Нацполиция

Мужчину, стрелявшего по дорожным работникам на Печерске, арестовали с альтернативой внесения залога, - Нацполиция

Суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в сотрудника коммунального предприятия на столичном Печерске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"38-летнему фигуранту сообщено о подозрении за совершение хулиганских действий с применением оружия. Сегодня Печерский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - говорится в сообещнии.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу и ранил одного из дорожных работников, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе столицы. В течение часа полиции удалось задержать стрелявшего.

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Автор: 

Киев (25791) стрельба (3271) суд (25153)


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Топ комментарии
+6
Лучше б его полиция застрелила при задержании.
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22.04.2021 17:09 Ответить
+4
Які такі застави??? Це якась паранойя !!!)))
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22.04.2021 17:10 Ответить
+3
а теперь представьте если разрешить огнестрел...
у нас не останется не только дорожных работников, но и водителей...
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22.04.2021 17:11 Ответить
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Лучше б его полиция застрелила при задержании.
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22.04.2021 17:09 Ответить
За такие вещи нужно не расстреливать, а руки рубать!
Хотя... это уже было.
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22.04.2021 17:15 Ответить
Які такі застави??? Це якась паранойя !!!)))
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22.04.2021 17:10 Ответить
а теперь представьте если разрешить огнестрел...
у нас не останется не только дорожных работников, но и водителей...
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22.04.2021 17:11 Ответить
А что изменится?
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22.04.2021 17:29 Ответить
не волнуйтесь, наоборот люди начнут думать прежде чем что-то делать.
Преступники и беспредельщики уже давно вооружены.
А простые граждане беззащитны.
Полиция не успеет подъехать Отправить
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22.04.2021 18:01 Ответить
То есть сейчас думать человеку мешает то, что у другого человека нет оружия?
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22.04.2021 23:12 Ответить
❓зачем, он же опасен, если он опять кого подстрелит тот кто его выпустит должен будет рзделить с преступником ответственность, чтоб думали кого выпускать. Разве что у психушку, на лечение.
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22.04.2021 17:12 Ответить
Боролся с большим "крадивныцтвом".
Медаль!
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22.04.2021 17:14 Ответить
то есть есть деньги можно стрелять на лево на право потом внес залог и домой пошел.....СУПЕР...ТОГДА ЗАКОН О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОРУЖИЯ НУЖНО ПРИНИМАТЬ ....
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22.04.2021 17:21 Ответить
Если много денег или «корочка» то даже не арестуют.
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22.04.2021 17:28 Ответить
и что измениться?
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22.04.2021 23:13 Ответить
Блин, ну почему не написать нафига он это сделал. Меня в таких новостях всегда в первую очередь интересует мотив.
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22.04.2021 17:24 Ответить
Во время ремонта дороги не дали ему проехать.
Пришлось немного подождать, а оно спешило очень.
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22.04.2021 17:28 Ответить
Мужчину, стрелявшего по дорожным работникам на Печерске, арестовали с альтернативой внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5009
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22.04.2021 21:20 Ответить
Стрелок конечно идиот, и заслуживает сурового наказания, но еще один мягко говоря, недалекий, организовал этот ремонт дороги не ночью, а днем, чтоб сэкономить деньги и наверняка вызвал бешеный затор, что и спровоцировало идиота стрелять...
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22.04.2021 17:33 Ответить
Представь себя работником: поработай в таких ацких условиях днем спрева. А ночью в тебя на 100 влетят
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22.04.2021 18:18 Ответить
Этому стрелку, надо всунуть в зад дуло пистолета и с десяток раз провернуть его там. В следующий раз, уже подумал бы - стрелять аль нет?
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22.04.2021 23:24 Ответить
 
 