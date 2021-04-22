Мужчину, стрелявшего по дорожным работникам на Печерске, арестовали с альтернативой внесения залога, - Нацполиция
Суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в сотрудника коммунального предприятия на столичном Печерске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
"38-летнему фигуранту сообщено о подозрении за совершение хулиганских действий с применением оружия. Сегодня Печерский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - говорится в сообещнии.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу и ранил одного из дорожных работников, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе столицы. В течение часа полиции удалось задержать стрелявшего.
Топ комментарии
+6 Super Gut
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+4 Дмитро Черних #470343
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+3 Andy Jumeirach
показать весь комментарий22.04.2021 17:11 Ответить Ссылка
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Хотя... это уже было.
у нас не останется не только дорожных работников, но и водителей...
Преступники и беспредельщики уже давно вооружены.
А простые граждане беззащитны.
Полиция не успеет подъехать Отправить
Медаль!
Пришлось немного подождать, а оно спешило очень.