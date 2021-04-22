Мужчину, стрелявшего по дорожным работникам на Печерске, арестовали с альтернативой внесения залога, - Нацполиция

Суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в сотрудника коммунального предприятия на столичном Печерске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"38-летнему фигуранту сообщено о подозрении за совершение хулиганских действий с применением оружия. Сегодня Печерский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - говорится в сообещнии.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу и ранил одного из дорожных работников, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе столицы. В течение часа полиции удалось задержать стрелявшего.

Читайте: В школьном тире в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Подросток в крайне тяжелом состоянии