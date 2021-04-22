Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен

Франция и партнеры по G7 поддерживают намерение президента Владимира Зеленского провести деолигархизацию в Украине и ожидают конкретных результатов на этом пути.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем необходимость деолигархизации в Украине, которая должна проходить, в частности, в форме антимонопольных мер в украинской экономике. На самом деле за последние недели у нас появилось ощущение положительного импульса, который предоставляет своей стране президент Зеленский. Теперь надо посмотреть на конкретные результаты, которые будут достигнуты на этом пути ", - сказал де Понсен.

В этом контексте в качестве примера дипломат привел законопроект о реформировании Службы безопасности Украины. "Как известно, он был принят в первом чтении, но все еще не рассматривался во втором чтении", - напомнил де Понсен.

Посол Франции отметил, что этот закон очень важен, из-за одного из ключевых вопросов, который относится к компетенции СБУ по расследованию экономических преступлений.

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"На наш взгляд, изменение нынешнего положения вещей является необходимой и уже началась, в частности, недавним созданием Бюро экономической безопасности. Таким образом, мы отмечаем определенные позитивные сигналы и положительные сдвиги. Впрочем, как говорит французская пословица, "одна ласточка не делает весны": нужна надлежащее количество конкретных мер и решений, которые приведут к результату ", - резюмировал где Понсен.