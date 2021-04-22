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Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен

Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен

Франция и партнеры по G7 поддерживают намерение президента Владимира Зеленского провести деолигархизацию в Украине и ожидают конкретных результатов на этом пути.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем необходимость деолигархизации в Украине, которая должна проходить, в частности, в форме антимонопольных мер в украинской экономике. На самом деле за последние недели у нас появилось ощущение положительного импульса, который предоставляет своей стране президент Зеленский. Теперь надо посмотреть на конкретные результаты, которые будут достигнуты на этом пути ", - сказал де Понсен.

В этом контексте в качестве примера дипломат привел законопроект о реформировании Службы безопасности Украины. "Как известно, он был принят в первом чтении, но все еще не рассматривался во втором чтении", - напомнил де Понсен.

Посол Франции отметил, что этот закон очень важен, из-за одного из ключевых вопросов, который относится к компетенции СБУ по расследованию экономических преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак

"На наш взгляд, изменение нынешнего положения вещей является необходимой и уже началась, в частности, недавним созданием Бюро экономической безопасности. Таким образом, мы отмечаем определенные позитивные сигналы и положительные сдвиги. Впрочем, как говорит французская пословица, "одна ласточка не делает весны": нужна надлежащее количество конкретных мер и решений, которые приведут к результату ", - резюмировал где Понсен.

Автор: 

G7 (875) олигарх (1027) Антимонопольный комитет (483) Понсен Этьен (55)


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Топ комментарии
+8
Почти открытым текстом - прекращайте цирк в СНБО.
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22.04.2021 17:19 Ответить
+4
ДеЗебилизация нужна, и срочно
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22.04.2021 18:17 Ответить
+3
Саме в цьому напрямку ісе і рухалося при Пороху, поки не прийшла ЗЕлена гнида:


Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 2355
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22.04.2021 17:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Саме в цьому напрямку ісе і рухалося при Пороху, поки не прийшла ЗЕлена гнида:


Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 2355
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22.04.2021 17:18 Ответить
Эта инфа из какого писания?
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22.04.2021 17:32 Ответить
Та чушь собачья. Как, напрыклад, Попутчик мог на 178% подняться? Уголь втрое подорожал? Кияне за свет стали втрое больше платить? Производительность труда на его мануфактурах поднялась запредельно?
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22.04.2021 17:37 Ответить
чушь в твоей башке
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25.04.2021 19:20 Ответить
Про "чушь", попробуй рассказать аналитикам журнала "ФОРБС", ЗЕбил

Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 626
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25.04.2021 19:23 Ответить
Из "Форбса", ЗЕбил
Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 4523
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25.04.2021 19:24 Ответить
Почти открытым текстом - прекращайте цирк в СНБО.
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22.04.2021 17:19 Ответить
И переносите этот цирк в Раду
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22.04.2021 17:22 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!! ------В чому сенс перенесення?? Україна ,це не держава ,а жалюгідна пародія на державу,лялькова імітація !!!)))
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22.04.2021 17:24 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро! Ну то кони бiгали по колу, коням було весело.
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22.04.2021 17:29 Ответить
Макс, у нас в Раде бордель.
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22.04.2021 22:10 Ответить
Ну, а будет бордель с цирковым сопровождением. Весело же
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22.04.2021 22:12 Ответить
У нас сейчас цирк в стране, вот только почему-то совсем не весело. Не помню дня без зеленого зашквара.
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23.04.2021 00:32 Ответить
Ща зеля выдаст видосик, про чемпионство в деолигархизации, вот этот видосик и будет "борьбой с олигархами"..
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22.04.2021 17:19 Ответить
Нет ,сначала надо ПОСАДИТЬ на ОГРОМНЫЕ сроки ВСЕХ олигархов ...
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22.04.2021 17:19 Ответить
Необходимо справедливое налогооблажение и налог на вывод капитала. Сейчас всего 5 % налог на доход с акций......Увеличить до справедливого.
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22.04.2021 17:21 Ответить
Що за дехрєнізація ,якась маячня сивого мерина !!!)))
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22.04.2021 17:22 Ответить
звучит как
запретить ворам воровать, а
богатым - обогащаться...
а може не выдумывать грозных слов а национализировать украденное у народа

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22.04.2021 17:22 Ответить
А можно, чтобы деолигархизация было как в Швеции, Финляндии, Норвегии, где монопольные предприятия общинные или государственные.
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22.04.2021 17:30 Ответить
деолигархизация в Украине нужна только в этой форме

Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 4533
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22.04.2021 17:30 Ответить
Деолигархизатор.

Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 373
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22.04.2021 17:46 Ответить
Этот вариант, как сферический конь в вакууме. В нашем случае:
Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 9273
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22.04.2021 19:49 Ответить
Зебіли! 73/43%дебіли! Клован пенісограй! Вам розумні люди толкують, що однією з необхідних ознак олігарха є монополізм його бізнесу у відповідній сфері! І що Порох за цією ознакою до олігархів не належить!
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22.04.2021 18:02 Ответить
"Деолігархізація" - це не якісь в'ялоекономічні реформи, і взагалі процес політичний, а не економічний: зміна політичного устрою з олігархії на аристократію, монархію, або й на демократію. Остання ні шляхом перманентно повзучих реформ, ні шляхом недемократичних виборів не встановлюється, скільки не стрибай...
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22.04.2021 18:12 Ответить
Деолигархизация это установить четкий статус олигарха, шоб в трудовой книжке было так и написано: "Олигарх, владелец президента".
Новая *********** химера. Вам даже артист Зеленский ничего не должен, а уж олигархи… Коломойский улыбается вам, мыши. Он вам теперь не должен ничего во второй степени. Более того, он может в Липецке вместо конфетного завода построить патронный, чтобы ихтамнеты ******* этими патронами по вам же - и ему йух чего за это будет. Нет у вас теперь «методов против Кости Сапрыкина» (с)
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22.04.2021 18:16 Ответить
А раньше были? Удалось же как-то папереднику урвать из Липетска и под огнем гибридного противника перетянуть через линию фронта целую производственную линию! Деолігархізація в Україні потрібна у формі антимонопольних заходів в економіці, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 9315
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23.04.2021 14:44 Ответить
а то какже, волоком по пересеченной местности, в составе конной групы подводных десантников, тащил конфетный конвеер аки бурлаки челнок, попутно на каждом селе продавая конфеты за рубли.
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23.04.2021 15:24 Ответить
ДеЗебилизация нужна, и срочно
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22.04.2021 18:17 Ответить
У нас введен имущественный ценз на выборы депутатов и президента. Например кандидату в президенты надо заплатить сейчас 3,5 млн гривен. И эти суммы с каждым годом увеличиваются. Это делается для того чтобы кандидат в президенты был или сам олигарх либо пользовался поддержкой одного из олигархов. Я не пишу мультимиллионер или миллиардер, так как миллиардеры занимающиеся политикой уже олигархи.
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22.04.2021 18:18 Ответить
..., а КС нельзя указом шерханчика разгонять, а санкции не заменяют борьбы с внутренней преступностью, а у МВФ самые дешевые кредиты, а РНБО -это не орган иммитации шерханчиком верховенства права...
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22.04.2021 19:41 Ответить
Хоть мытьём - хоть катаньем!
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22.04.2021 20:14 Ответить
Зеленим загальна деолвгархізація методом прийняття відповідних законів не підходить, бо деолігархізувати вони хочуть лише не дружніхолігархів, а своїх - ні. Тому їм більше личить ручна "деолігархізація" за допомогою РНБО.
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22.04.2021 20:18 Ответить
 
 