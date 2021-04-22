Деолигархизация в Украине нужна в форме антимонопольных мер в экономике, - посол Франции де Понсен
Франция и партнеры по G7 поддерживают намерение президента Владимира Зеленского провести деолигархизацию в Украине и ожидают конкретных результатов на этом пути.
Об этом в интервью Укринформу заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы поддерживаем необходимость деолигархизации в Украине, которая должна проходить, в частности, в форме антимонопольных мер в украинской экономике. На самом деле за последние недели у нас появилось ощущение положительного импульса, который предоставляет своей стране президент Зеленский. Теперь надо посмотреть на конкретные результаты, которые будут достигнуты на этом пути ", - сказал де Понсен.
В этом контексте в качестве примера дипломат привел законопроект о реформировании Службы безопасности Украины. "Как известно, он был принят в первом чтении, но все еще не рассматривался во втором чтении", - напомнил де Понсен.
Посол Франции отметил, что этот закон очень важен, из-за одного из ключевых вопросов, который относится к компетенции СБУ по расследованию экономических преступлений.
"На наш взгляд, изменение нынешнего положения вещей является необходимой и уже началась, в частности, недавним созданием Бюро экономической безопасности. Таким образом, мы отмечаем определенные позитивные сигналы и положительные сдвиги. Впрочем, как говорит французская пословица, "одна ласточка не делает весны": нужна надлежащее количество конкретных мер и решений, которые приведут к результату ", - резюмировал где Понсен.
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а може не выдумывать грозных слов а национализировать украденное у народа
Новая *********** химера. Вам даже артист Зеленский ничего не должен, а уж олигархи… Коломойский улыбается вам, мыши. Он вам теперь не должен ничего во второй степени. Более того, он может в Липецке вместо конфетного завода построить патронный, чтобы ихтамнеты ******* этими патронами по вам же - и ему йух чего за это будет. Нет у вас теперь «методов против Кости Сапрыкина» (с)