Российского организатора обнаженной съемки в ОАЭ Концова выпустили из тюрьмы и депортируют на родину

Основателя международной компании Involta Алексея Концова, которого подозревают в организации ню-съемки моделей в Дубае, отпустили из тюрьмы ОАЭ.

Концов вечером 22 апреля прибудет в Москву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину.

Также на Цензор.НЕТ: 11 украинок, задержанных за голую фотосессию в Дубае, депортировали, одна заболела COVID-19 и вернется после выздоровления, - МИД

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Позднее оказалось, что среди задержанных - не 11, а 12 гражданок Украины. Их посетил украинский консул. 6 апреля стало известно, что девушек депортируют из ОАЭ. По состоянию на 13 апреля 11 гражданок Украины депортировали на Родину, еще одна - заболела коронавирусом и должна была вернуться после выздоровления.