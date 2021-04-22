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Российского организатора обнаженной съемки в ОАЭ Концова выпустили из тюрьмы и депортируют на родину

Основателя международной компании Involta Алексея Концова, которого подозревают в организации ню-съемки моделей в Дубае, отпустили из тюрьмы ОАЭ.

Концов вечером 22 апреля прибудет в Москву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину.

Также на Цензор.НЕТ: 11 украинок, задержанных за голую фотосессию в Дубае, депортировали, одна заболела COVID-19 и вернется после выздоровления, - МИД

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Позднее оказалось, что среди задержанных - не 11, а 12 гражданок Украины. Их посетил украинский консул. 6 апреля стало известно, что девушек депортируют из ОАЭ. По состоянию на 13 апреля 11 гражданок Украины депортировали на Родину, еще одна - заболела коронавирусом и должна была вернуться после выздоровления.

Российского организатора обнаженной съемки в ОАЭ Концова выпустили из тюрьмы и депортируют на родину 01

Автор: 

депортация (690) Дубай (64) ОАЭ (198) россия (96413) модель (27)


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Топ комментарии
+5
Хорошего человека концом не назовут.
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22.04.2021 17:50 Ответить
+5
В конце концов среди концов конец нашелся наконец.
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22.04.2021 17:56 Ответить
+3
Хто-б сумнівався , що за кулісами виступу в ОАЄ стояв росо-турісто з -за поребрика .
Та ще й фамілія яка дивна в його ...
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22.04.2021 17:29 Ответить
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Загадочна арабська душа
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22.04.2021 17:24 Ответить
Хто-б сумнівався , що за кулісами виступу в ОАЄ стояв росо-турісто з -за поребрика .
Та ще й фамілія яка дивна в його ...
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22.04.2021 17:29 Ответить
Хорошего человека концом не назовут.
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22.04.2021 17:50 Ответить
Символічне прізвище...
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22.04.2021 17:53 Ответить
В конце концов среди концов конец нашелся наконец.
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22.04.2021 17:56 Ответить
Кому конец, нашелся наконец, в конце концов?
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22.04.2021 19:03 Ответить
)))))))+
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22.04.2021 20:01 Ответить
Я так понимаю, что была попытка поссорить Украину и ОАЭ?
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22.04.2021 18:40 Ответить
Печально, что этих кобыл вытащили, для фото в ОАЭ. Может еще там и политиков заставили ногу за ногу закидывать?
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22.04.2021 19:06 Ответить
в цього сутенера це такий псевдонім? Оригінально. Напевне це робочий псевдонім. В дівуль будуть потім питати, в кого ви працювали - в Концова. Це як штамп в паспорті і рабінович оцінить це як анекдот.
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22.04.2021 19:06 Ответить
в цього сутенера це такий псевдонім? Оригінально. Напевне це робочий псевдонім. В дівуль будуть потім питати, в кого ви працювали - в Концова. Це як штамп в паспорті і рабінович оцінить це як анекдот.
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22.04.2021 19:10 Ответить
Он дерипаске Рыбок ловил
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22.04.2021 19:37 Ответить
Новасть достойна самого Цееензора...
Но меня поражает готовность баб массово снимать труселя. Голодают, наверное...
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22.04.2021 20:17 Ответить
 
 