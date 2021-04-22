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Новости Агрессия России против Украины
13 030 76

Зеленский об отводе войск РФ: Это пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку

Зеленский об отводе войск РФ: Это пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отвод российских войск от границ нашей страны.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Также смотрите: Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук. ВИДЕО

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

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Автор: 

армия РФ (19882) Зеленский Владимир (21057)


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Топ комментарии
+33
касабам вірити, себе не поважати.
Заспокоїмось, коли їх відспіваємо.
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22.04.2021 17:33 Ответить
+27
Мендель, как всегда, перепутала. Не "пропорционально", а потенциально. Уровень угрозы на сегодня и ближайшее будущее, остается на том же уровне.
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22.04.2021 17:49 Ответить
+17
Ну так а шо? Пукин задачу выполнил. Проверил реакцию. Реакция прогнозируема подтвердилась: Европа высказала озабоченность, США попыталась побряцать парой эсминцев и ... передумала, Бубочка жиденько обсрался и начал визжать на весь мир "спасите-помогите!" - срочно начал проситься на поклон.

Пукин увидел для себя главное: вместо консолидации украинского народа, вместо жесткого спроса с власти: "Где, *****, боеспособная Армия?", в украинском информпространстве панический срачь "нападет/не нападет".
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22.04.2021 17:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
не надо . он уже не сцыкло . ему сменил памперс
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22.04.2021 17:34 Ответить
оно кончило
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22.04.2021 17:53 Ответить
Нині основне завдання громадян України, щоб ЗЕ-банда остаточно не перетворилася в ліквідаційну комісію України...
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22.04.2021 19:29 Ответить
Зеленский об отводе войск РФ от границ Украины: Это пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку - Цензор.НЕТ 7679Зеленский об отводе войск РФ от границ Украины: Это пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку - Цензор.НЕТ 7679
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22.04.2021 17:33 Ответить
касабам вірити, себе не поважати.
Заспокоїмось, коли їх відспіваємо.
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22.04.2021 17:33 Ответить
https://mobile.twitter.com/vlr8

https://mobile.twitter.com/vlr8 Boil https://mobile.twitter.com/vlr8 @vlr8 https://mobile.twitter.com/vlr8/status/1385247681673678860 57 мин

Можливо відводять війська бо зєзік вже щось пообіцяв або навіть підписав?....
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22.04.2021 19:01 Ответить
Можливо. Як же без Зради.
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22.04.2021 19:08 Ответить
А вас верить никто и не заставляет... гарантами и спонсорами "эпохи кластеров" выступили Германия и Франция... они взяли на себя миссию "дожимания" Украины до завершения СП-2... если ничего не будет получатся просто дотяут время до завершения СП-2... а потом, хоть потоп...
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22.04.2021 22:18 Ответить
Зараз В. Ссанич і покаже, до чого домовились з мікроном( фактично пуууу)...
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22.04.2021 17:34 Ответить
І мені здається що пуйло шляхом шантажу досяг того, чтого не зміг досягнути війною просто скориставшись тим, що у нас президентом обрали ссикливе чмо.
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22.04.2021 22:06 Ответить
Зеленский об отводе войск РФ от границ Украины: Это пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку - Цензор.НЕТ 9371
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22.04.2021 17:35 Ответить
Зеленський про відведення військ РФ від кордонів України: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові - Цензор.НЕТ 9174
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22.04.2021 17:36 Ответить
https://mobile.twitter.com/TedTeddycat

https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://mobile.twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://mobile.twitter.com/TedTeddycat/status/1385246421453004801 44 мин

Якби я був садоводом, то створив би гібрид коноплі та лопуха.
Дав би цій рослинці романтичну назву «обісцякура» на честь препіздента.
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22.04.2021 18:43 Ответить
Дякую тобі, дядюшка Байден.
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22.04.2021 17:36 Ответить
А якби Трамп відростив руду бороду та червоний ріг, ти щоб робив?
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22.04.2021 19:10 Ответить
Если б Пу напал, нашлись бы "щири патриоты", которые встречали руссо солдатен с хлебом и солью как"дорогих освободителей", а потом типа жандармами пошли к ним.
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22.04.2021 23:16 Ответить
Тепер, зе, чим ти поступишся?
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22.04.2021 17:39 Ответить
А чому ти хамиш, вівця боря?
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24.04.2021 16:48 Ответить
Зеленський про відведення військ РФ від кордонів України: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові - Цензор.НЕТ 7762
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22.04.2021 17:43 Ответить
Герой!
путина испугал своим приглашением.
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22.04.2021 17:43 Ответить
Ну так а шо? Пукин задачу выполнил. Проверил реакцию. Реакция прогнозируема подтвердилась: Европа высказала озабоченность, США попыталась побряцать парой эсминцев и ... передумала, Бубочка жиденько обсрался и начал визжать на весь мир "спасите-помогите!" - срочно начал проситься на поклон.

Пукин увидел для себя главное: вместо консолидации украинского народа, вместо жесткого спроса с власти: "Где, *****, боеспособная Армия?", в украинском информпространстве панический срачь "нападет/не нападет".
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22.04.2021 17:45 Ответить
Возможно в твоей подворотне, из которой ты вылезло, высказывание собственного мнения назавается "срать". Понимаю. Но не понимаю, кто вас там в подворотне учит алфавиту, да еще и печатать на клавиатуре. Открой секрет.
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22.04.2021 18:56 Ответить
Худобо, як раз вилізло й сереш тут ти у стилі "пітєрской подворотні" з якої виліз твій кумир! Навчись, якщо здатний, спілкуватись з людьми, а не тільки зі своєю отарою!
Казкові, такі казкові!
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22.04.2021 19:00 Ответить
Не текст, а генератор случайных чисел. Набор слов без смысла и содержания. Форумы - не твое, тут думать надо. Понимаю, что вас в подворотне такому не учат. Поэтому иди бутылки собирай. Пользы больше будет.
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23.04.2021 13:43 Ответить
Що б ти, худобо, ще могло промугикати? Ви такі передбачувані! Йди з богом, тут глоду нема!
P.S. Обмовка про пляшки згідно Фрейду? Підробляєш між змінами?)))
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23.04.2021 14:05 Ответить
Судя по тому что "бутылки" тебя зацепили, я угадал.
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23.04.2021 14:30 Ответить
Казковий, а чи не ти про пляшки згадав? Що- завелику видали?)))
Де вас тільки винаймають?
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23.04.2021 14:36 Ответить
Єдине, на що ви ще здатні, то заспамити те, на що не маєте відповіді! Нехай щастить, "запарєбріку"!
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22.04.2021 19:01 Ответить
Быдло смелое пока опасность далеко. Оно б каак сразилось вилами с танками, серпами кааак отбились от ракет! Хаять президента нынче типа спорта, типа модно. Само ж ничто и никто, а погавкать!
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22.04.2021 23:20 Ответить
Вы где-то правы, но все намного проще - Германия и Франция срочно "родили" кластеры к Минским договорнякам, а Зеленский согласился их исполнять... Все будет происходить максимально тайно... Но если не будет результатов, то все вновь обостриться после завершения СП-2... Но тогда всем будет пофигу... В ответ на нерешительность Украины пошла движуха в Чехии... смотрим сериальчик дальше
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22.04.2021 22:03 Ответить
Зачем }{уйлу воевать, если Зеля принял все его условия, и теперь в Украине будут 2 "своих ПМР" с 10% их представительстве в Раде? Гиви с Моторылой не дожили, а то бы там в первых рядах сидели.
Зеленський про відведення військ РФ від кордонів України: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові - Цензор.НЕТ 6294
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22.04.2021 17:48 Ответить
Мендель, как всегда, перепутала. Не "пропорционально", а потенциально. Уровень угрозы на сегодня и ближайшее будущее, остается на том же уровне.
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22.04.2021 17:49 Ответить
Вони там всі такі.
"Если РФ попытается атаковать Украину со своей территории, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб и ВСУ, - Арестович"
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22.04.2021 18:04 Ответить
куда вы спешите с выводами - только с завтра обещали начать отводить
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22.04.2021 17:58 Ответить
рано дурік радієш! вава ж ти розумієш якщо це бидло попре- то в тебе памперсів не вистачить, і охорони!
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22.04.2021 18:00 Ответить
...ніякого "відведення"-не буде!!!Це-чергова брехня!!
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22.04.2021 18:03 Ответить
до 10 мая не буде
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22.04.2021 22:45 Ответить
Ну так они и в Грузию тоже после учений зашли,а до этого вроде как отошли.
Сейчас проверили за сколько могут собраться, провели сглаживание и на стрёме будут сидеть.
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22.04.2021 18:03 Ответить
Вот интересно, теперь, когда Украина на волоске от полномасштабной войны, Зе-лох понял ли что нужно развивать ракетные программы?
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22.04.2021 18:14 Ответить
Сильно сомневаюсь. Он по натуре пацифист и лох, т.е. дурное создание, которого все разводят.
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22.04.2021 19:13 Ответить
Он понял, что нужно заранее сделать коридор, по которому в случае чего, можно было бы быстро свалить из страны
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22.04.2021 20:24 Ответить
Дождливая погода на целый месяц! Лучше отойти, чем потерять половину войска от пьянства.
Хотя, что там в голове карлика творится, знает один черт.
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22.04.2021 18:15 Ответить
без триллионов, налегке,
оставив трон в Геленджике,
уйдёт в могилу сраный сцарь
и мир вздохнёт : ПОДОХЛА ... ТВАРЬ !!!



Зеленський про відведення військ РФ: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові - Цензор.НЕТ 7207




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22.04.2021 18:18 Ответить
слова лаптеногих нужно переводить наоборот-тогда будет все ясно. Отвод войск - значит готовят провокации и наступление. А сказали так чтоб сопля расслабился и улетел снимать напряжение в 9й отпуск за год куда нибудь в оман. А они тем временем начнут операцию.
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22.04.2021 18:20 Ответить
Украина то на чеку, а ты, чмо на очке. А скоро будешь и возле параши.
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22.04.2021 18:21 Ответить
Мокшане провели ротацію та підсилення на Донбасі а наш олень усе думкою мріє! Мокши завели 10 а виведуть 5, а заяв з цього приводу нуль. Зебарани тупорилі🤬 ще й їжу нормальну в армії забрали!
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22.04.2021 18:44 Ответить
Рано булки расслаблять! Завтра, неровен час, эти войска могут оказаться в бЕЛАРУСи.
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22.04.2021 19:00 Ответить
Вот только зачем у них на пятницу совет ********* собирается? Напомню, в 2014 они, таким образом, единогласно дали добро Ху"лу на ввод войск на территорию Украины...
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22.04.2021 19:04 Ответить
Что Вовочка, попустило? Сколько ящиков памперсов у тебя ушло за эти дни?
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22.04.2021 19:11 Ответить
Из "достигнутых целей" я вижу только "Северный Поток-2", за который опять начала топить Меркель, и на который закрыл глаза Байден. И это плохо, потому что как только украинские газопроводы станут не нужны, наше стратегическое положение сильно ухудшится.

Но не спешите обвинять наших союзников. Вспомните, что именно украинцы, в лице 73% долбо....ов, выбрали во время войны президентом клоуна, который вместо укрепления армии разводил войска, урезал расходы на оборонку и запрещал стрелять. В результате по состоянию на вчера https://ibigdan.livejournal.com/26594426.html страна была не готова к вторжению. Это не значит, что Путин непременно бы победил, там те ещё долбо....ы по всей вертикали, но это точно значит, что мы понесли бы потери - бОльшие, чем при Порошенко, который постоянно готовил армию и страну к обороне.

То есть, получается, что Байден и Меркель спасли нас от серьёзных неприятностей сейчас в обмен на неприятности потом. Но кто в этом виноват, они или мы? И было бы нам лучше, если бы Байден вообще за Украину не вписывался?..

Хотел написать, что "нужно сделать выводы, начать готовить армию всерьёз, диверсифицировать экономику" - но кому это говорить, Зеленскому?

Не в клоуна корм.

https://ibigdan.livejournal.com/26606713.html ibigdan
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22.04.2021 19:14 Ответить
Если, как вы утверждаете, в Украине 73% долб...в, то значит вы - гражданин Страны Долб...в? Или вы из какой-то высшей касты рептилоидов?
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22.04.2021 22:11 Ответить
конечно же мудрому нариду противно и тяжело жить в стране,
в которой стыдно быть бедным, но почётно быть полдецом и вором,
но еще более противно жить с теми, кто на седьмом году войны верит кацапам ибо кацапы способны на любые мерзости, которые только может выдумать человек в 21 веке,
надо всегда помнить, если московский чекист говорит , что он развязал войну и захватил часть Украины во имя благородных помыслов и мира - то цена этим идеалам - кусок дерьма !
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22.04.2021 19:17 Ответить
Отреагировал, снижает напряжение. А більше 30 вбитих московитами українських героїв і сотні покаліченихолад - не напрягає бубачку разом з його кодлом ? А він шоколадним глазом куйла переймається і не знає в який кластер себе засунути.
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22.04.2021 19:34 Ответить
Столько тащили техники из Кемерево и дальнего востока и центра России...что кацапы снова отправят всю эту технику назад?? Сомневаюсь в этом. Оставят на новых своих базах Воронеже и Брянске,+ Ростов, Крым.
А тактические знаки зарисованные на технике российской, которую перебрасывала к границе с Украиной, что просто так зарисовывали??
похоже все это оказалось на Донбассе. в оккупированном Донецке и Луганске.

До Криму додатково перекинуто 10 тисяч російських військ

https://mil.in.ua/uk/news/do-krymu-dodatkovo-perekynuto-10-tysyach-rosijskyh-vijsk/
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22.04.2021 19:51 Ответить
ЗЕ сказал .Это пропорционально снижает напряжение. На поднятие дальше цен.
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22.04.2021 20:05 Ответить
"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение."
...и обратно пропорционально повышает кол. обстрелов и смертей...
Хотя, может у Зели что-то и понизило напряжение -- в инстументе для игры на рояле?
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22.04.2021 20:08 Ответить
дурочка, кацапы типа "отвели" свои войска от общей границы, а ты отводишь украинские войска от линии фронта, где продолжается война (не видная только тебе), ослабляя наше положение.. и это - "две большие разницы"
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22.04.2021 20:12 Ответить
Армія РФ у Криму починає фінальний етап масштабного навчання: залучено все що є Навчання угрупування російської армії проходять на полігоні "Опук" https://defence-ua.com/news/armija_rf_u_krimu_pochinaje_finalnij_etap_masshtabnogo_navchannja_zalucheno_vse_scho_je-3479.html

Шойгу заявив про відведення угруповань військ від кордонів України, але частину техніки розмістять під Воронежем (оновлено) Армія РФ має з 23 квітня розпочати повернення військ до пунктів постійної дислокації https://defence-ua.com/news/ministr_oboroni_rf_sergij_shojgu_zajaviv_pro_vidvedennja_ugrupovan_vijsk_vid_kordoniv_ukrajini-3483.html
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22.04.2021 20:16 Ответить
странно, если это правда - может не хватает снабжения и трудно содержать эту ораву, особенно если нет водки, не подвезли...
и почему учения именно у наших границ, в Крыму - Рашка такая большая -неужели нет места, только сюда суются
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22.04.2021 22:38 Ответить
Похоже,что пора объявлять в розыск Константина Гризодубо
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22.04.2021 20:59 Ответить
Хотів би запитати у президента: зі слів шойгу відпрацьовувався захист ерефії від зовнішнього нападу. Так от у мене питання від кого вони захищаються? хто на них мав би напасти? Хотів би пояснень від президента.
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22.04.2021 21:06 Ответить
От бач злякався ******* сцикун. (Л.Подеревянський. Гамлет)
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22.04.2021 21:26 Ответить
Во-первых неизвестно еще действительно ли отводят кацапы войска, а во-вторых, если отводят, то по каким причинам и не исключено что сумели таки взять на понт обгадившегося клоуна и добиться капитуляции без нового вторжения, так что нужно очень внимательно следить и за кацапами и за "нашей" властью.
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22.04.2021 21:59 Ответить
Зеленский должен понимать, что обещать ХЛУ он может только свою задницу, а не воду в Крым или украинскую землю.
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22.04.2021 23:05 Ответить
Отвод войск -это возвращение их в ппд, а этого к сожалению не наблюдается.
Такой отвод мы уже наблюдали в 2014-м году. Это не помешало России пойти в наступление.

Учения Запад 2021 на сентябрь...
Красный период» будет в конце августа - начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска»,
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23.04.2021 00:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8EaxDvY79BQ

- кушай вовачка кушай и своих 73% зебилоидов покормить не забудь
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23.04.2021 06:51 Ответить
Ти ще додумайся пропорційно відвести наші війська до Житомира, як в Золотому......
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23.04.2021 08:23 Ответить
Чего то слабо верится в отвод кацапсинских войск, мабуть брешуть
https://www.youtube.com/watch?v=cvrjPW6RceE Не для того "велий" х-ло их туда стягивал с такими затратами и в таком объеме.

Думаю таки нападать будут.
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23.04.2021 09:52 Ответить
 
 