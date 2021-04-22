Зеленский об отводе войск РФ: Это пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отвод российских войск от границ нашей страны.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.
20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.
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Заспокоїмось, коли їх відспіваємо.
https://mobile.twitter.com/vlr8 Boil https://mobile.twitter.com/vlr8 @vlr8 https://mobile.twitter.com/vlr8/status/1385247681673678860 57 мин
Можливо відводять війська бо зєзік вже щось пообіцяв або навіть підписав?....
https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://mobile.twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://mobile.twitter.com/TedTeddycat/status/1385246421453004801 44 мин
Якби я був садоводом, то створив би гібрид коноплі та лопуха.
Дав би цій рослинці романтичну назву «обісцякура» на честь препіздента.
путина испугал своим приглашением.
Пукин увидел для себя главное: вместо консолидации украинского народа, вместо жесткого спроса с власти: "Где, *****, боеспособная Армия?", в украинском информпространстве панический срачь "нападет/не нападет".
Казкові, такі казкові!
P.S. Обмовка про пляшки згідно Фрейду? Підробляєш між змінами?)))
Де вас тільки винаймають?
"Если РФ попытается атаковать Украину со своей территории, будет асимметричный ответ - ответ всем потенциалом спецслужб и ВСУ, - Арестович"
Сейчас проверили за сколько могут собраться, провели сглаживание и на стрёме будут сидеть.
Хотя, что там в голове карлика творится, знает один черт.
оставив трон в Геленджике,
уйдёт в могилу сраный сцарь
и мир вздохнёт : ПОДОХЛА ... ТВАРЬ !!!
Но не спешите обвинять наших союзников. Вспомните, что именно украинцы, в лице 73% долбо....ов, выбрали во время войны президентом клоуна, который вместо укрепления армии разводил войска, урезал расходы на оборонку и запрещал стрелять. В результате по состоянию на вчера https://ibigdan.livejournal.com/26594426.html страна была не готова к вторжению. Это не значит, что Путин непременно бы победил, там те ещё долбо....ы по всей вертикали, но это точно значит, что мы понесли бы потери - бОльшие, чем при Порошенко, который постоянно готовил армию и страну к обороне.
То есть, получается, что Байден и Меркель спасли нас от серьёзных неприятностей сейчас в обмен на неприятности потом. Но кто в этом виноват, они или мы? И было бы нам лучше, если бы Байден вообще за Украину не вписывался?..
Хотел написать, что "нужно сделать выводы, начать готовить армию всерьёз, диверсифицировать экономику" - но кому это говорить, Зеленскому?
Не в клоуна корм.
https://ibigdan.livejournal.com/26606713.html ibigdan
в которой стыдно быть бедным, но почётно быть полдецом и вором,
но еще более противно жить с теми, кто на седьмом году войны верит кацапам ибо кацапы способны на любые мерзости, которые только может выдумать человек в 21 веке,
надо всегда помнить, если московский чекист говорит , что он развязал войну и захватил часть Украины во имя благородных помыслов и мира - то цена этим идеалам - кусок дерьма !
А тактические знаки зарисованные на технике российской, которую перебрасывала к границе с Украиной, что просто так зарисовывали??
похоже все это оказалось на Донбассе. в оккупированном Донецке и Луганске.
До Криму додатково перекинуто 10 тисяч російських військ
https://mil.in.ua/uk/news/do-krymu-dodatkovo-perekynuto-10-tysyach-rosijskyh-vijsk/
...и обратно пропорционально повышает кол. обстрелов и смертей...
Хотя, может у Зели что-то и понизило напряжение -- в инстументе для игры на рояле?
Шойгу заявив про відведення угруповань військ від кордонів України, але частину техніки розмістять під Воронежем (оновлено) Армія РФ має з 23 квітня розпочати повернення військ до пунктів постійної дислокації https://defence-ua.com/news/ministr_oboroni_rf_sergij_shojgu_zajaviv_pro_vidvedennja_ugrupovan_vijsk_vid_kordoniv_ukrajini-3483.html
и почему учения именно у наших границ, в Крыму - Рашка такая большая -неужели нет места, только сюда суются
Такой отвод мы уже наблюдали в 2014-м году. Это не помешало России пойти в наступление.
Учения Запад 2021 на сентябрь...
Красный период» будет в конце августа - начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска»,
- кушай вовачка кушай и своих 73% зебилоидов покормить не забудь
https://www.youtube.com/watch?v=cvrjPW6RceE Не для того "велий" х-ло их туда стягивал с такими затратами и в таком объеме.
Думаю таки нападать будут.