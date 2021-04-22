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Новости Коронавирус и карантин
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Перспективы выхода Николаева из "красной зоны" пока нерадостные. Увеличивается смертность, люди поздно попадают в больницы, - мэр Сенкевич

Перспективы выхода Николаева из

В Николаеве уровень смертности, вызванной последствиями коронавирусной болезни, остается высоким. Это один из показателей, который не позволяет городу выйти из "красной зоны".

Об этом сегодня, 22 апреля, рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич во время заседания сессии городского совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.

За прошедшие сутки в Николаеве от коронавируса умерли 13 человек.

"К сожалению, перспективы (выхода из "красной зоны" - Ред.) сегодня нерадостные. Уровень тяжелобольных немного падает. В двух их трех больницах выписывается больше, чем попадает. С другой стороны, вы видите, что увеличивается смертность. Люди попадают в больницы уже поздно. Очень большая смертность. Для выхода из "красной зоны" нам необходимо снижение одного показателя. Главный показатель, по которому мы можем снизить, это обустройство дополнительных кислородных коек, для того, чтобы их занятость была меньше 65%. Когда количество занятых коек будет меньше 65%, то нам хватит остальных параметров для выхода из "красной зоны", — рассказал Сенкевич.

Городской голова заявил, что на завтра запланировано заседание областной комиссии ТЭБ и НС, где рассмотрят ослабление дополнительных карантинных ограничений в пределах "красной зоны".

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В частности, по словам Сенкевича, кафе могут разрешить работу летних площадок.

Автор: 

карантин (16729) Николаев (2162) Сенкевич Александр (188) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зато недомер Сенька воюет с эпицентром и плитку кладёт где не попадя
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22.04.2021 17:58 Ответить
А нарид маски разве что не на пупе носит (и то если вообще одевает). Хотя есть и положительный момент: каких-то полтра-два месяца назад шарахались от человека в маске как от прокаженного.
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22.04.2021 18:07 Ответить
Тут вообще-то про Николаев тема, а так я полностью Вас поддерживаю.
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22.04.2021 18:27 Ответить
Этот дебилоид наградил главу горздрава за 440 апрельских трупов
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22.04.2021 20:19 Ответить
 
 