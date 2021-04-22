Перспективы выхода Николаева из "красной зоны" пока нерадостные. Увеличивается смертность, люди поздно попадают в больницы, - мэр Сенкевич

В Николаеве уровень смертности, вызванной последствиями коронавирусной болезни, остается высоким. Это один из показателей, который не позволяет городу выйти из "красной зоны".

Об этом сегодня, 22 апреля, рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич во время заседания сессии городского совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.

За прошедшие сутки в Николаеве от коронавируса умерли 13 человек.

"К сожалению, перспективы (выхода из "красной зоны" - Ред.) сегодня нерадостные. Уровень тяжелобольных немного падает. В двух их трех больницах выписывается больше, чем попадает. С другой стороны, вы видите, что увеличивается смертность. Люди попадают в больницы уже поздно. Очень большая смертность. Для выхода из "красной зоны" нам необходимо снижение одного показателя. Главный показатель, по которому мы можем снизить, это обустройство дополнительных кислородных коек, для того, чтобы их занятость была меньше 65%. Когда количество занятых коек будет меньше 65%, то нам хватит остальных параметров для выхода из "красной зоны", — рассказал Сенкевич.

Городской голова заявил, что на завтра запланировано заседание областной комиссии ТЭБ и НС, где рассмотрят ослабление дополнительных карантинных ограничений в пределах "красной зоны".

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В частности, по словам Сенкевича, кафе могут разрешить работу летних площадок.