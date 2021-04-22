Во втором полугодии 2021 максимальная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%, - Шмыгаль

Во втором полугодии 2021 года предельная численность государственных служащих должна сократиться на 10%.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение последних 4-х лет госорганами содержатся в среднем 39 тыс. вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих.

"Это приводит к увеличению выплат надбавок по часто субъективному и неэффективному принципу. Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%", - отметил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль на фоне остановки Россией полетов в Турцию поручил добавить рейсы и открыть новые маршруты для отдыха