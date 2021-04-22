Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественного продовольствия

Минобороны подписало дополнительное соглашение к договору с поставщиком продовольствия в армию - ООО "Вийськсервис-волонтер". Согласно ему, военных лишили права отказаться от продуктов, которые поставляет компания в случае, когда они ненадлежащего качества.

Об этом свидетельствует текст соглашения №4 от 23 февраля 2021, опубликованной на сайте Prozorro, информирует Цензор.НЕТ.

Если раньше, при наличии сомнений относительно качества поставленной продукции, ВСУ имели права отказаться принимать такие продукты питания, о чем составлялся соответствующий акт с перечнем нарушений (ненадлежащее качество, тара, условия хранения, отсутствие маркировки и т.д.). То теперь все, что поставит на фронт или в воинские части "Вийськсервис-волонтер", армейцы обязаны принять.

"Заказчик принимает пищу на временное хранение и привлекает к отбору образцов представителей Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины и/или представителей Учреждения безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины или уполномоченной лаборатории", - говорится в дополнительных условиях работы между МОУ и компанией-поставщиком.

Норма в договорах МО с поставщиками продовольствия в ВСУ, которая гарантировала право военных отказаться от приема гнилой или испорченной пищи, действовала во всех предыдущих контрактах Минобороны.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что в интересах "Вийсьсекрвис-волонтеру", Минобороны разрешило компании не освежать продукцию длительного хранения, даже если там заканчиваются сроки годности.

Как известно, Комитет ВРУ по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки инициировал увольнение заместителя министра обороны Игоря Халимона с занимаемой должности. Поскольку, депутаты констатировали, что чиновник руководил направлением пищевых закупок ведомства, в результате чего одна компания "Вийськсервис - волонтер" и ее сателлит монополизировали 96% рынка, чем создали угрозу нацбезопасности и обороноспособности страны. Вопрос увольнения Халимона планируют рассмотреть на заседании КМУ.

В Верховной Раде заявили, что располагают пленками с голосом Халимона, на которых военным угрожают за отказ принимать у "Вийськсервис-волонтер" гнилые продукты.

Несмотря на все жалобы на качество продуктов и тендерные скандалы с участием высшего руководства МОУ, указанная компания-монополист уже в апреле получила еще один господряд - стоимостью 640 млн грн.