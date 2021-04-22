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Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественного продовольствия

Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественного продовольствия

Минобороны подписало дополнительное соглашение к договору с поставщиком продовольствия в армию - ООО "Вийськсервис-волонтер". Согласно ему, военных лишили права отказаться от продуктов, которые поставляет компания в случае, когда они ненадлежащего качества.

Об этом свидетельствует текст соглашения №4 от 23 февраля 2021, опубликованной на сайте Prozorro, информирует Цензор.НЕТ

Если раньше, при наличии сомнений относительно качества поставленной продукции, ВСУ имели права отказаться принимать такие продукты питания, о чем составлялся соответствующий акт с перечнем нарушений (ненадлежащее качество, тара, условия хранения, отсутствие маркировки и т.д.). То теперь все, что поставит на фронт или в воинские части "Вийськсервис-волонтер", армейцы обязаны принять.

"Заказчик принимает пищу на временное хранение и привлекает к отбору образцов представителей Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины и/или представителей Учреждения безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины или уполномоченной лаборатории", - говорится в дополнительных условиях работы между МОУ и компанией-поставщиком.

Норма в договорах МО с поставщиками продовольствия в ВСУ, которая гарантировала право военных отказаться от приема гнилой или испорченной пищи, действовала во всех предыдущих контрактах Минобороны. 

Ранее Цензор.НЕТ писал, что в интересах "Вийсьсекрвис-волонтеру", Минобороны разрешило компании не освежать продукцию длительного хранения, даже если там заканчиваются сроки годности. 

Как известно, Комитет ВРУ по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки инициировал увольнение заместителя министра обороны Игоря Халимона с занимаемой должности. Поскольку, депутаты констатировали, что чиновник руководил направлением пищевых закупок ведомства, в результате чего одна компания "Вийськсервис - волонтер" и ее сателлит монополизировали 96% рынка, чем создали угрозу нацбезопасности и обороноспособности страны. Вопрос увольнения Халимона планируют рассмотреть на заседании КМУ.

В Верховной Раде заявили, что располагают пленками с голосом Халимона, на которых военным угрожают за отказ принимать у "Вийськсервис-волонтер" гнилые продукты. 

Несмотря на все жалобы на качество продуктов и тендерные скандалы с участием высшего руководства МОУ, указанная компания-монополист уже в апреле получила еще один господряд - стоимостью 640 млн грн

Автор: 

Минобороны (9449) оборона (5252) продукты (1535) ВСУ (6732) Халимон Игорь (15)


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Топ комментарии
+41
Это уже мародерство и бизнес на крови? Или банальная диверсия в пользу страны-помойки?
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22.04.2021 18:07 Ответить
+25
А что же молчат невыносимые до тошноты борцуны с торговлей на крови и гнильём для солдата бородатая женщина-альфонс СерЛещь и пламенный пуштун Наем? Куда засунул свой язык некий грузин просравший 20% своей страны парашниками и не отсидев дома срок сидит и жирует тут у нас получая 20 000 долларов в месяц по курсу нацбанка? И другие сволочные подонки подобного же пошиба. Где же все эти обличители? Аууууууууу!!!!
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22.04.2021 18:20 Ответить
+18
в следующий раз зеленский привезет с собой модную жратву из "Велюра", а солдатикам гнильё в тарелочки положат..
Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественного продовольствия - Цензор.НЕТ 6106
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22.04.2021 18:15 Ответить
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Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественного продовольствия - Цензор.НЕТ 8471
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22.04.2021 18:07 Ответить
Это уже мародерство и бизнес на крови? Или банальная диверсия в пользу страны-помойки?
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22.04.2021 18:07 Ответить
Это - два в одном
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22.04.2021 18:11 Ответить
А на них ,ЩО, на цих упиряк, управи нема? Будуть під час війни труїти солдат , "підвищують" боєздатність , любов до Батьківщини, шани до Верховного головнокомандувача ЗСУ..?! Це ж диверсія, військовий злочин ! ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, ДБР, САП і т.п. -де ви, вас же ж там як ...?
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23.04.2021 09:01 Ответить
Вот поймать этого подписанта из Минобороны и кормить некачественными продуктами насильно .
Вообще снабженцы - народ наглючий . Своим семьи икрой кормят , в военных - гнилыми овощами . Человеческий фактор никто не отменял .
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22.04.2021 18:09 Ответить
а чего его ловить - он сидит в своем кабинете, куда его назвачил хомчак и вислюк оманський.. Крыша - на самом верху, и откаты идут в ОП(Г) зеленого Зелоха..
Даже ВР не в состоянии его уволить:Як відомо, Комітет ВРУ з питань оборони, нацбезпеки та розвідки ініціював звільнення заступника міністра оборони Ігоря Халімона із займаної посади. Оскільки, депутати констатували, що чиновник керував напрямком харчових закупівель відомства, у результаті чого одна компанія "Військсервіс - волонтер" та її сателіт монополізували 96% ринку, чим створили загрозу нацбезпеки та обороноздатности країни. Питання https://glavred.info/ua/politics/v-kabmini-ne-viklyuchayut-zvilnennya-halimona-vzhe-nayblizhchim-chasom-10265513.html звільнення Халімона планують розглянути на засіданні КМУ. Раніше https://censor.net/ua писав, що Верховна Рада має у своєму розпорядженні плівки з голосом Халімона, на яких https://censor.net/ua/news/3259899/plivky_halimona_v_radi_zayavyly_scho_ye_zapysy_pogroz_viyiskovym_vid_minoborony_za_vidmovu_pryyimaty.Джерело: https://censor.net/ua/n3260884
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22.04.2021 18:23 Ответить
Пусть увольняют, бо военные могут и клизму вставить этим проходимцам 😀😀😀
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22.04.2021 18:38 Ответить
Ничего эти терпилы не могут.
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22.04.2021 19:03 Ответить
Конечно не могут. ЭТО СТАНДАРТ НАТО
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22.04.2021 23:14 Ответить
в следующий раз зеленский привезет с собой модную жратву из "Велюра", а солдатикам гнильё в тарелочки положат..
Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественного продовольствия - Цензор.НЕТ 6106
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22.04.2021 18:15 Ответить
Бунт на броненосце "Князь Потёмкин" (КОТОРЫЙ ЧУТЬ НЕ ПЕРЕРОС В ВОССТАНИЕ), начался с поставки интендантской службой тухлого мяса для матросов.
Вот чёто вспомнилось...
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22.04.2021 18:19 Ответить
це комунятський фейк як і вони самі.
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22.04.2021 18:34 Ответить
Комунятский фейк то, что на крейсере изза тухлого мяса свершилось комуняцкое восстание.
А на самом деле был всего лишь бунт матросов, спровоцированный хамским поведением офицерского состава, в ответ на жалобы матросов.
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22.04.2021 19:01 Ответить
І почався він з гучного заклику на українській мові - "та доки ми це терпіти будемо..."
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22.04.2021 19:56 Ответить
А что же молчат невыносимые до тошноты борцуны с торговлей на крови и гнильём для солдата бородатая женщина-альфонс СерЛещь и пламенный пуштун Наем? Куда засунул свой язык некий грузин просравший 20% своей страны парашниками и не отсидев дома срок сидит и жирует тут у нас получая 20 000 долларов в месяц по курсу нацбанка? И другие сволочные подонки подобного же пошиба. Где же все эти обличители? Аууууууууу!!!!
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22.04.2021 18:20 Ответить
им некогда.. они осваивают ежемесячные зарплаты в полмиллиона гривен. Впрочем, это мелочи - основной гешефт им идет от доходов с УЗ (которые государству приходят в виде убытков)
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22.04.2021 18:24 Ответить
Стоят в очереди за баблом. Очередь - это то единственное место, где они встречаются в полном составе, а не когда нужно принимать законы в Раде.
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22.04.2021 19:08 Ответить
Тепер неякісні продукти треба звозити у столову міністерства оборони і змусити їсти тих хто це підписав.
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22.04.2021 18:26 Ответить
як таке можливо? хто ініціатор такої западляни? зясувати хто це і місяць кормити лайном самого і всю його сімю.
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22.04.2021 18:26 Ответить
Дай мені шмайсер і індульгенцію на право... і я розповім тобі і хто... і чому... і як... і навіть покажу де їхні могили
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22.04.2021 20:52 Ответить
Расстрел всех причастных...
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22.04.2021 18:29 Ответить
1. https://censor.net/ru/news/3231981/proizoshla_utechka_ktoto_na_samom_verhu_spas_glavu_slug_chernigovschiny_halimona_ot_pozornogo_aresta
2. https://censor.net/ru/news/3201622/pravitelstvo_naznachilo_zamministra_oborony_igorya_halimona
3. https://censor.net/ru/news/3259899/****************************************************************************************************
Плісняве дніще.
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22.04.2021 18:45 Ответить
а хто все таки господар цього сервісу. Знаючи технологію зберігання продуктів, мова йде про поставку товарів строк зберігання яких минув. Перезаморозка мяса, риби - це нереалізована продукція переробника або списана некондиція, Повернулась схема поставок так званого "общепита" 60-70 років. Доповнення до догоаору про встановлення нового порядку приймання продукції по кількості та якості свідчать про відсутність будь якої виробничої бази, весь цей механізм крадіжок працює виключно з коліс, повернення некондиції неможливебудеш їсти чи не будеш а грошики віддай, прийняв - плати.Скоріш за все, судячи з швидкості, там керують "професіонали" вірмени, бо скарг від нацгвардії немає. Ну а міністр таран ясно, що в долі, зам не може без тарана щось таке вирішувати. Але головне -якщо міністру похер харчування його ж солдатів, то клеймо 2015 року зрадника для тарана справедливе.
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22.04.2021 18:49 Ответить
ньюЗЕСВИНАРЧУКИ во всей красе!
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22.04.2021 19:04 Ответить
дич какая то
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22.04.2021 19:07 Ответить
Бляха, при Пороху люди з країни окупанта, по суті ризикуючи безпекою багатьох людей, привозили запчастини щоб заводили могли зремонтувати те, що інакше би не працювало. І з такого зробили зраду-зрадну.
А тут зелені по суті морять армію голодом, ніяк не домовляться про фінансування і хоч би що.
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22.04.2021 19:35 Ответить
И маланец бигус воды в рот набрал, а может и не воды
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22.04.2021 20:07 Ответить
А шо? Хлопці заробляють!
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22.04.2021 19:42 Ответить
Чтобы узаконить этот беспредел, надо Минобороны переименовать в Концлагерь, и все от винта.
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22.04.2021 19:50 Ответить
теперь ООО "Вийськсервис-волонтер". будет принимать тухлятину от кого-попало , и впихивать за откат в армию
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22.04.2021 20:27 Ответить
А не ну чо, жрите там с червями или с плесенью, вы же толератные, ну а фули с грибковой плесенью это ж почти хамон! Терпилы - ваши семьи обули по коммуналке, и вас дерьмом кормят, и вы свою грудь в защиту торы подставляйте. А жыды будут и дальше свои нежные тельца нежить на мальдивах и лелеять в неге с юными девами.
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22.04.2021 20:49 Ответить
а хто хозяін цієї контори?
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22.04.2021 20:51 Ответить
Зеленский ******* совсем ***** и ничего не боится?
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22.04.2021 20:53 Ответить
Ну теперь-то НАТО точно должно Зеленскому.
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22.04.2021 20:54 Ответить
Есть медицинские стандарты и есть законы о здоровье граждан и об УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за нанесённый вред здоровью граждан.А военнослужащие-это "государственные люди",за которых ГОСУДАРСТВо несёт ответственность.Не какое-то там ведомство,пусть и слегка оборонное,а ГОСУДАРСТВО...Значит,обязано быть следствие и наказание виновных как непосредственных-поставщиков некачественной,поэтому опасной для здоровья пищи,так и кураторов от Министерства обороны,отвечающих за снабжение питанием.
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22.04.2021 21:23 Ответить
хенералов этим гнильем покормить в камере лет 10 минимум. И их сменщики не захотят питаться баландой.
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22.04.2021 22:59 Ответить
а может с поваров бульён сварить?
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22.04.2021 23:00 Ответить
Апшоры! Зрада на крови! Бариги!
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22.04.2021 23:23 Ответить
Мда. Извольте родину любить и говном питаться, и при этом обязательно требуется испытывать чувство глубокого достоинства. Страна же тебя кормит!
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22.04.2021 23:30 Ответить
Зенелох
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23.04.2021 01:05 Ответить
 
 