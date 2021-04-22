Минобороны в интересах компании-монополиста лишило ВСУ права отказываться от некачественного продовольствия
Минобороны подписало дополнительное соглашение к договору с поставщиком продовольствия в армию - ООО "Вийськсервис-волонтер". Согласно ему, военных лишили права отказаться от продуктов, которые поставляет компания в случае, когда они ненадлежащего качества.
Об этом свидетельствует текст соглашения №4 от 23 февраля 2021, опубликованной на сайте Prozorro, информирует Цензор.НЕТ.
Если раньше, при наличии сомнений относительно качества поставленной продукции, ВСУ имели права отказаться принимать такие продукты питания, о чем составлялся соответствующий акт с перечнем нарушений (ненадлежащее качество, тара, условия хранения, отсутствие маркировки и т.д.). То теперь все, что поставит на фронт или в воинские части "Вийськсервис-волонтер", армейцы обязаны принять.
"Заказчик принимает пищу на временное хранение и привлекает к отбору образцов представителей Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины и/или представителей Учреждения безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины или уполномоченной лаборатории", - говорится в дополнительных условиях работы между МОУ и компанией-поставщиком.
Норма в договорах МО с поставщиками продовольствия в ВСУ, которая гарантировала право военных отказаться от приема гнилой или испорченной пищи, действовала во всех предыдущих контрактах Минобороны.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что в интересах "Вийсьсекрвис-волонтеру", Минобороны разрешило компании не освежать продукцию длительного хранения, даже если там заканчиваются сроки годности.
Как известно, Комитет ВРУ по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки инициировал увольнение заместителя министра обороны Игоря Халимона с занимаемой должности. Поскольку, депутаты констатировали, что чиновник руководил направлением пищевых закупок ведомства, в результате чего одна компания "Вийськсервис - волонтер" и ее сателлит монополизировали 96% рынка, чем создали угрозу нацбезопасности и обороноспособности страны. Вопрос увольнения Халимона планируют рассмотреть на заседании КМУ.
В Верховной Раде заявили, что располагают пленками с голосом Халимона, на которых военным угрожают за отказ принимать у "Вийськсервис-волонтер" гнилые продукты.
Несмотря на все жалобы на качество продуктов и тендерные скандалы с участием высшего руководства МОУ, указанная компания-монополист уже в апреле получила еще один господряд - стоимостью 640 млн грн.
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Вообще снабженцы - народ наглючий . Своим семьи икрой кормят , в военных - гнилыми овощами . Человеческий фактор никто не отменял .
Даже ВР не в состоянии его уволить:Як відомо, Комітет ВРУ з питань оборони, нацбезпеки та розвідки ініціював звільнення заступника міністра оборони Ігоря Халімона із займаної посади. Оскільки, депутати констатували, що чиновник керував напрямком харчових закупівель відомства, у результаті чого одна компанія "Військсервіс - волонтер" та її сателіт монополізували 96% ринку, чим створили загрозу нацбезпеки та обороноздатности країни. Питання https://glavred.info/ua/politics/v-kabmini-ne-viklyuchayut-zvilnennya-halimona-vzhe-nayblizhchim-chasom-10265513.html звільнення Халімона планують розглянути на засіданні КМУ. Раніше https://censor.net/ua писав, що Верховна Рада має у своєму розпорядженні плівки з голосом Халімона, на яких https://censor.net/ua/news/3259899/plivky_halimona_v_radi_zayavyly_scho_ye_zapysy_pogroz_viyiskovym_vid_minoborony_za_vidmovu_pryyimaty.Джерело: https://censor.net/ua/n3260884
Вот чёто вспомнилось...
А на самом деле был всего лишь бунт матросов, спровоцированный хамским поведением офицерского состава, в ответ на жалобы матросов.
2. https://censor.net/ru/news/3201622/pravitelstvo_naznachilo_zamministra_oborony_igorya_halimona
3. https://censor.net/ru/news/3259899/****************************************************************************************************
Плісняве дніще.
А тут зелені по суті морять армію голодом, ніяк не домовляться про фінансування і хоч би що.