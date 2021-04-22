Вопрос ПДЧ для Украины абсолютно легитимен, нужен консенсус НАТО - посол Франции де Понсен
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен прогнозирует, что вопрос о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса в июне.
Об этом дипломат сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос (о предоставлении Украине ПДЧ. - Ред.) имеет абсолютно легитимный характер, и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне. Но решение относится к компетенции Альянса в целом и будет приниматься именно в таком формате", — сказал де Понсен.
В то же время, по его мнению, вопрос предоставления Украине ПДЧ на данный момент "не имеет неотложной срочности".
"Задачей Украины на сегодняшний день является выполнение программы Партнерства расширенных возможностей НАТО, к которой она присоединилась летом прошлого года", - считает посол Франции.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%B9_%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B9 Разделяй и властвуй : Московия четко следует этому принципу.
КОРИДОР ДЛЯ РУССКИХ ТАНКОВ ДО БЕРЛИНА С ВЫХОДОМ К ПАРИЖУ ?
тогда решение еврорастов было бы другое
Мы им уже только по этой причине не подходим, так как нищие !
НАТО уже давно перестало быть той организацией, которая занимается военной безопасностью своих участников. Эти страны все способами ПОСТОЯННО ищит способы уклонится от любой угрозы ! Даже тогда, когда , казалось бы они должны быть агрессивны и настойчивы с своём желании навалять кому то тумаков...
По этой причине мы ТОЖЕ им не подходим, так как мы в такой ситуации, у которой НАТО обязано будет вставать в активную помощь нам ! А этого они БОЯТСЯ !
И не потому, что у нас СЕЙЧАС война, а потому, что у нас гипотетически войны с Рососиией будут постоянно... А я повторюсь - НАТО уже не та... Это давно уже клуб сцыкунов!