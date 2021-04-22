Вопрос ПДЧ для Украины абсолютно легитимен, нужен консенсус НАТО - посол Франции де Понсен

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен прогнозирует, что вопрос о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса в июне.

Об этом дипломат сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос (о предоставлении Украине ПДЧ. - Ред.) имеет абсолютно легитимный характер, и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне. Но решение относится к компетенции Альянса в целом и будет приниматься именно в таком формате", — сказал де Понсен.

В то же время, по его мнению, вопрос предоставления Украине ПДЧ на данный момент "не имеет неотложной срочности".

"Задачей Украины на сегодняшний день является выполнение программы Партнерства расширенных возможностей НАТО, к которой она присоединилась летом прошлого года", - считает посол Франции.

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