1 воин погиб, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям, в т.ч. используя артиллерию, минометы и ПТРК, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. 1 украинский воин погиб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли позиции наших защитников вблизи населенного пункта Шумы.

В результате обстрела вооруженными формированиями РФ один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

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Вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Майорска, противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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