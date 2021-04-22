1 воин погиб, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям, в т.ч. используя артиллерию, минометы и ПТРК, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. 1 украинский воин погиб.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Недалеко от населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли позиции наших защитников вблизи населенного пункта Шумы.
В результате обстрела вооруженными формированиями РФ один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
Вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Майорска, противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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выты главнокомандующий!!!
Или зеля уже выпустил указ что арта уже не тяж вооружение?
Судя по вопросу вы не поймете мой ответ....
У вас нет не то что логики, но и память рыбки гуппи.....
А шо..... При каких то др президентах отводили тяж вооружение? И какие то др президенты кроме пороха и зели пиз-ли о возврате тяж вооружения если рашка вернет свое тяж на передовую?
Вы или читать не умеете, или смысла прочитаного не понимаете....
Все президенты перед зелей всего-лишь один Порох (во время агрессии рабсии). Это мой ответ.
Еще раз попробую отдельно для Вас, любителю аквариумных рыбок, объяснить: запрет стрелять в ответ на обстрел наших позиций ДАЖЕ из стрелкового оружия дал именно зеля. Не зря про рыбок постоянно говорите, до вас обычные доводы доходит потуже, чем до гуппий...
Порохня тоже запрещал..... И боекомплекты закрывал....
Так что не п-ди....
У меня в отличие от тебя склероза пока нет....
Также ***** заявил, что готов принять Зеленского в мацкве в любое удобное время, если он хочет обсудить козломордо-украинские отношения.