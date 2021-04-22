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Новости Агрессия России против Украины
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1 воин погиб, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям, в т.ч. используя артиллерию, минометы и ПТРК, - пресс-центр ОС

1 воин погиб, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям, в т.ч. используя артиллерию, минометы и ПТРК, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. 1 украинский воин погиб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли позиции наших защитников вблизи населенного пункта Шумы.

В результате обстрела вооруженными формированиями РФ один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела, - ОТУ "Північ"

Вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Майорска, противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также читайте: Враг за сутки 8 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, БМП и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Автор: 

обстрел (28195) Донбасс (26958) потери (4464) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Владимир Александрович (с@ка!!!). Почему не закончилась война? Вот такой вы ты главнокомандующий!!!
1 воин погиб, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям, в т.ч. используя артиллерию, минометы и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8028
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22.04.2021 18:34 Ответить
+15
Говнокомандующий устроил для сепаров тир, без страха получить ответку
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22.04.2021 18:49 Ответить
+10
...опечатка - в слове "главнокомандующий" лишняя "л"
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22.04.2021 18:47 Ответить
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Владимир Александрович (с@ка!!!). Почему не закончилась война? Вот такой вы ты главнокомандующий!!!
1 воин погиб, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям, в т.ч. используя артиллерию, минометы и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8028
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22.04.2021 18:34 Ответить
...опечатка - в слове "главнокомандующий" лишняя "л"
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22.04.2021 18:47 Ответить
Помнится ВСЕ военаначальники и президенты начиная с пороха пиз-ли, что если враг начнет обстрел с тяж оружия, то в теч 45 мин мы вернем тяж вооружение на линию соприкосновения!!!
Или зеля уже выпустил указ что арта уже не тяж вооружение?
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22.04.2021 18:35 Ответить
Вы с луны свалились? Зеля запретил стрелять даже в ответ. И хотелось бы поподробнее при чем сейчас тут Порох?
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22.04.2021 18:50 Ответить
Увы....
Судя по вопросу вы не поймете мой ответ....
У вас нет не то что логики, но и память рыбки гуппи.....
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23.04.2021 10:19 Ответить
Увы. Ваш ответ все-таки не раскрывает тему. Все президенты перед зелей всего-лишь один Порох (во время агрессии рабсии). Еще раз повторяю, какое тяжелое вооружение если зеленый говнокомандующий запретил даже из стрелкового оружия огонь открывать, премии лишают за нарушение. Жаль, что приходится очевидное обяснять, ну прямо как для рыбки гупии...
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23.04.2021 10:33 Ответить
Ой ржу не могу с рыбки.....
А шо..... При каких то др президентах отводили тяж вооружение? И какие то др президенты кроме пороха и зели пиз-ли о возврате тяж вооружения если рашка вернет свое тяж на передовую?
Вы или читать не умеете, или смысла прочитаного не понимаете....
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23.04.2021 15:04 Ответить
Помнится ВСЕ военаначальники и президенты начиная с пороха. Это ваша фраза.
Все президенты перед зелей всего-лишь один Порох (во время агрессии рабсии). Это мой ответ.

Еще раз попробую отдельно для Вас, любителю аквариумных рыбок, объяснить: запрет стрелять в ответ на обстрел наших позиций ДАЖЕ из стрелкового оружия дал именно зеля. Не зря про рыбок постоянно говорите, до вас обычные доводы доходит потуже, чем до гуппий...
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23.04.2021 16:55 Ответить
Брехло ты.....
Порохня тоже запрещал..... И боекомплекты закрывал....
Так что не п-ди....
У меня в отличие от тебя склероза пока нет....
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26.04.2021 17:08 Ответить
Говнокомандующий устроил для сепаров тир, без страха получить ответку
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22.04.2021 18:49 Ответить
По словам *****, мацква готова приветствовать стремление Киева начать восстановление отношений. В то же время, если украинский лидер хочет обсуждать проблемы Донбасса, то «это надо делать сначала с представителями ДНР и ЛНР».
Также ***** заявил, что готов принять Зеленского в мацкве в любое удобное время, если он хочет обсудить козломордо-украинские отношения.
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22.04.2021 18:51 Ответить
1 воїн загинув, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в т.ч. використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4622
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22.04.2021 18:59 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою...

1 воїн загинув, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в т.ч. використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5293
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22.04.2021 19:27 Ответить
Зауважив, що після екскурсії по передку Зєлєнскій посилює заборону на відкриття вогню у відповідь. Остання екскурсія привела до повної заборони відповідати навіть на загибель наших військовослужбовців. Зауважте, товариство, що навіть у офіційній інформації відповіддю на загибель військового вказано намір звернутися в ОБСЄ. Я думаю, це відбувається тму, що Зєлєнскому влаштовують екскурсію якщо не на цілком безпечних ділянках, то у тилу, на запасних позиціях. Тму Зєлєнскій просто не вірить, що на фронті стріляють. Якщо військовим заборонено виконувати свою роботу і вони є прост статистами, то не бачу необхідності використовувати саме їх. На передку з таким же успіхом навчений військових можуть замінити депутати від, працівники ОПи, чи інші корабельні сосни. Ефект буде тй самий - ритуальне жертвоприношення. Але тизхоч не жаль, бо вони і винні у тому всьому.
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22.04.2021 20:12 Ответить
1 воїн загинув, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в т.ч. використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3165
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22.04.2021 20:39 Ответить
Если сепарі убивают наших, то почему нет ответного огня? Почему запрещена ответка?
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22.04.2021 21:51 Ответить
Не поверите!!! Наш Главнокомандующий запретил...
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23.04.2021 13:10 Ответить
 
 