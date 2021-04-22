22 апреля в зоне ООС погиб воин 10-й ОГШБр Александр Луцик. ФОТО

Сегодня, 22 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области от смертельных осколочных ранений, полученных в результате попадания противотанковой управляемой ракеты, погиб военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Луцик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайте Волынского областного совета.

"Сегодня, 22 апреля, около 11.30 в зоне проведения ООС при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты погиб волынский военный Александр Анатольевич Луцик.

Родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи Колковской территориальной общины. Служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в/ч А4267", - говорится в сообщении.

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