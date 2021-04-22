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Новости Агрессия России против Украины
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Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения в Москве, для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главарями "Л/ДНР"

Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения в Москве, для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главарями

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение украинского президента встретиться на территории Донбасса.

"Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - добавил президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о предложении Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: Для таких переговоров должны быть предпосылки

Президент РФ подчеркнул, если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с главарями "ЛНР" и "ДНР".

"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", - заявил Путин.

Путин считает, что в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. "Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви, попыток ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и российским гражданам, проживающим в Украине" - сказал он.

Также читайте: В Совфеде РФ отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: "Какое-то актерское кривляние"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) переговоры (5088) путин владимир (31649) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+52
Гопник боится из Мацковии выезжать
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22.04.2021 19:06 Ответить
+45
Його срана величність...
Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения в Москве, для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главарями "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 7138
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22.04.2021 19:18 Ответить
+39
сдается, он уже от унитаза далеко не отходит .....
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22.04.2021 19:09 Ответить
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Страница 3 из 3
зеля, а слабо ответить дипломатично и коротко - пошёл на йух куйло! ??? по моему так честно будет и перед собой и особенно перед украинцами! или ты в мацкву собрался в глаза куйлу смотреть???
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22.04.2021 21:51 Ответить
Порошенко повел бы себя достойно в такой ситуации
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22.04.2021 22:12 Ответить
Підписав би відразу Мінськ-3?
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22.04.2021 22:52 Ответить
Президент РФ....заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Источник: https://censor.net/ru/n3261473

Зе вже на низьком старті мабуть ...
Як що поїде - доказ того що він потомствєний хохол.
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22.04.2021 21:51 Ответить
А почему например не в ворованном Крыму??
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22.04.2021 21:59 Ответить
овощ також їздив на рандеву. І в хремль, і в сочі... опинився в ростові.
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22.04.2021 22:01 Ответить
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjQ1MDU0NDQ0Ni9zb3VuZHMucnNz/episode/dGFnOnNvdW5kY2xvdWQsMjAxMDp0cmFja3MvMTAzNDU0Mzc2Nw?hl=ru-UA&ved=2ahUKEwiBudGKxZLwAhVl-ioKHb68DQUQjrkEegQIBxAL&ep=6 Павло Клімкін: Путін буде розмовляти тільки з Байденом (радио НВ: Запитання тут ставимо ми )
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22.04.2021 22:04 Ответить
**** я був зеленським, то відповівв би так: Я з радістю приїду в москву.... ... тільки після того, коли ти виведеш свої війська з Донбасу і повернеш Крим
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22.04.2021 22:18 Ответить
Если поедет, даже не удивит.
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22.04.2021 22:19 Ответить
Путін готовий обговорювати з Зеленським двосторонні відносини у Москві, для вирішення проблем Донбасу запропонував йому зустрітися з ватажками "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 7051
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22.04.2021 22:25 Ответить
Уйло смешон со своими фантазиями.
Встретитесь в Будапеште. С США и Великобританией и без Новотсоссии.
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22.04.2021 22:25 Ответить
З вбивцею ніяких перемовин.
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22.04.2021 22:31 Ответить
не надо ему туда ехать!
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22.04.2021 22:38 Ответить
https://site.ua/viktor.taran/35139-rosiya-ogolosila-pro-vidvid-viysk-ale-e-tri-ale/ Росія оголосила про відвід військ. Але є три але

Росія оголосила про початок відведення військ від українських кордонів.
Безумовно це гарна новина.
Але є «три але».
- оголосити про відвід армії та здійснити повноцінний відвід армії це різні речі. Нагадаю, Росія пять разів оголошувала про вивід військ із Сірії. Але її військовий контингент і надалі пордовжує там лишатись.
По факту Орда нікуди не дінеться від наших кордонів, а стоятиме далі, загрожуючи нашому суверенітету
- а як щодо того що починаючи з 24 квітня російський флот починає блокування Керченської протоки та Азовського моря?
А російські десантні кораблі стоять коло Одеси?
Кораблі - нікуд не підуть. Вони і надалі продовжуватимуть гібридну агресію, блокуючи українські та іноземні транспортні суди, знищуючи економіку країни
- ну і найголовніше.
Маємо розуміти, що Шойгу дав публічну команду не тому, що злякався Україну, а тому що Путін продовжує гібридну дипломатичну гру з Байденом і Меркель.
З першим він далі хоче поділити Світ. І діалог про це він хоче розпочати найближчі тижні.
Друга через шантаж має забезпечити запуск Північного потоку - 2.
І судячи із цього тижневих заяв Меркель у ПАРЄ, Путлєр своєї мети досягає. Німеччина не готова до нового протистояння з Росією.
Тому сильно радіти не треба.
Війна триває
Але ми отримали час для зміцнення армії та економіки країни
Зберігаємо спокій і чистимо кулемети - все буде Українаhttps://site.ua/viktor.taran/ Viktor Taran
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22.04.2021 22:40 Ответить
В Москву нельзя,( про-зомбируют))как Януковича, Медведчука .и .т.п В этом ,кацапы шарят.... Россию умом не понять. Они способны на всё...
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22.04.2021 22:44 Ответить
Хто они? Чучело безграмотное
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22.04.2021 23:03 Ответить
Тупое ***** уже совсем в деменцию начал впадать. Забыл что террористов в сортире мочить нужно а не переговоры с ними вести?
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22.04.2021 22:47 Ответить
А разве есть какие то рэспублики гавноэр? с кем встречаться? с гопниками? ***** недалеко от них находится.
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22.04.2021 23:01 Ответить
Ця пропозиція х@ ла скоріше прозвучала, як ультиматум.
Висунута низка умов, окрім зустрічі з представниками так званих "лнр"/"днр"!!
. І ще низка умов, невиконання яких унеможливлює зустріч двох лідерів.
Зеленському ні в якому разі не можна їхати чи взагалі погоджуватися на двосторонню зустріч !!
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22.04.2021 23:09 Ответить
Ну да. Типа: "приезжай ко мне поговорить о чем угодно, кроме самого важного".
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23.04.2021 09:36 Ответить
Хаха) Порекомендовал поехать, с пацанчиками перетереть. Жесть)
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22.04.2021 23:20 Ответить
Путін робить вигляд, ніби він дурень і не розуміє, що Президент України пропонував йому зустрітися
не для переговорів про війну на Донеччині і Луганщині,
а для переговорів про російські армії біля кордонів України і на території Криму.

Але навіть вдавати дурня йому вже не вдається.
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22.04.2021 23:44 Ответить
Пут - ин заявил, что если Зеленский еще хочет "заглянуть ему в глаза", то может приезжать в Москву в любое время😀
Если что то по Донбасу - это к местным МММ-щикам 🤪
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23.04.2021 00:28 Ответить
Прировнял
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23.04.2021 00:48 Ответить
Знов шизонутий педофіл ху#ло "іхтамнєтам" чи "настамнєтам" прикидається.
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23.04.2021 01:02 Ответить
В переводе с их гоп-дипломатического это:
Зеля, мы тупо ссым тебе в лицо и ты ничего в ответ не сделаешь.
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23.04.2021 01:15 Ответить
Це ви читаєте або слухаєте виступ керівника країни, яка не лише в стані війни з ядерною державою, а ще й перебуває на межі повномасштабного вторгнення, про що вже говорять усі світові лідери. Ця особа прибула для важливого обговорення майбутнього своєї країни та можливих заходів у критичній ситуації до одного з впливових лідерів та гарантів нашої безпеки. Після дуже важливих переговорів воно виходить у стані глибокої ломки (ви на ту міміку подивіться!) й, як виявляється, взагалі не має що сказати!
Брифінг президента Зеленського у Парижі
https://www.youtube.com/watch?v=FqThk5XDkwY
Париж, 16 квітня 2021р.
❝А-а-а-а.... Сюди? Доброго дня всім... коли я сказав доброго дня ніхто по українськи не відповів, тут немає нашої... української преси? [коли Мандєль сказала, що українська преса присутня, чомусь почав плямкать шось англійською]. Окей... плям... Ну окей, соу, соу пле... ай, ай, а... кен ай тел ю... дуже приємно бачити вас, частину ваших облич дуже приємно бачити. Нажаль ковід і бачите хотів сказати що Україну і Францію багато що об'єднує ну хоча б ви бачите не в не в не думав, що весь світ буде об'єднувати і нажаль ковід-19. Думаю я з самого початку я побажаю здоров'я мені здається всім громадянам Франції і всім тим хто нас дивиться... українцям. А що до е-е-е речей які об'єднують наши країні я сьогодні е-е-е з задоволеням приїхав з робочим візітом е-е-е робочим візітом до плям-плям Франції на зустріч на запрошення Президента Французької республіки Емануеля Макрона вдячен йому, у нас з ним дійсно теплі, тепліше ніж погода відносини і це почалось ще з того моменту коли він дійсно підтримав і ми з ним познайомились коли е-е-е це був перший тур, да? (питає у Мандєлі) да? Після першого туру я ще не був бе-бе... я ще не був президентом я йому вдячен він підтримав мене підтримав Україну... І окремо я знаю, що моя дружина е-е-е зустрічається незважаючі на те що я приїхав з нею я її і не бачив я вона зустрічається з мадам Макрон... вони теж... дуж дуже важлива зустріч. Ну я думаю якщо говорити про зміст нашої розмови з Президентом ми можемо почати з питань мені здається якщо я розповім зміст це і буде відповіддю на ті питання, про які е-е-е які ви будете ставити.
Я-я... ю кен... пана Макрона з пані Меркель і потім було звернення до мене президента путіна що щодо військ да? Я не читав ще цитату...
Окей, ну з самого початку у нас було дві дві зустрічі спочатку з Президентом Макроном, а потім підключилась і на зв'язку була Канцлєр Німеччини пані Меркель, зрозуміло що... окей... Підключення пана Путіна не було тому мені складно щоб я йому сказав щоб було підключення...
Хоча я налаштований щоб ми всі вчотирьох підключилися питання безпекової ситуації на сході України і деокупація наших територій і саме такі питання вирішуються на зустрічах в Н4 і... де... вирішується питання чотири лідери.
Ми проговорили безпекову ситуацію на сході України режим припинення вогню який діяв с двадцятих чисел липня двадцятого року діяв дуже непогано і дійсно у нас була обмежена кількість летальних випадків але нажаль чесно скажу вам десь з другої половини грудня місяця двадцятого року а якщо зовсім точно то з початку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії між нами та тимчасово окупованою теріторією України на цій контактній лінії ми побачили збільшення пострілів всі ці випадки детально я розповів пану Макрону а потім пані Меркель ми з ними роз... розмовляли про це ми бачимо загострення ситуації тридцять людей тільки в цьому році загинуло українських військових. Більшість з них загинула не через випадковість пострілів про що кажуть бойовики чи е-е-е... кажуть якісь представники російської влади чому тому що більшість цих вбивств було зроблено с... с... с... через снайперський вогонь снайперський вогонь був прицільний всі ці докази відео фото у різному форматі нажаль це без сльоз чи без жаху неможливо дивитись але всі всі ці докази є, вони передані українською стороною згідно домовленості передані ОБСЄ.
Вважаю що що чи важливо що ми наближаємось до наступного засідання Н4, вважаю що воно можливо 19 числа е-е-е... м-м-м... цього місяця буде засідання радників нормандської четвірки будуть обговорюваться низка питань перш за все будуть обговорюваться кластери це те про що ми говорили а-а-а... на... декілька місяців тому що будуть зроблені кластери, кластери зроблені французькою і німецькою стороною с зараз з доповненнями України розглядається також Росією всі чотири країни е-е-е... д-е-е-е...... да.... плям-плям підготують додатки до цих кластерів з чим згодні з чим незгодні ці кластери це покрокове виконання мінських домовленостей, домовленостей 19 числа радники будуть узгоджувати ці позиції е-е-е... хочеться вірити що це відбудеться хочеться вірити що буде результат е-е-е... хоча якщо ми транслейт пліз ту мач...❞
Далі читайте тут:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1402420626789129&id=100010636159003
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23.04.2021 02:25 Ответить
мы же на самом деле не вована питерского боимся а вовочку криворожского.
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23.04.2021 06:19 Ответить
Хахахахахахха!!!Желаемое за действительное?Путин в послании ясно сказал;-"..о чём нам говорить..."
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23.04.2021 06:32 Ответить
Приглашение на встречу в Донбассе это была конечно ловушка Зеленского. Президента России там должен был ждать Ярош. Путин уже у трапа своего самолета получил срочную шифровку от Ермака. После чего отменил визит и на всякий случай отвел войска, чтобы не спровоцировать разъяренного Зеленского.
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23.04.2021 07:21 Ответить
Куда-куда приглашение встретиться -- "в Донбассе" ???????
Простите, а не много ли Вы кацапской прессы читаете и кацапских ублюдков слушаете?
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23.04.2021 09:35 Ответить
Ты дурачок? Да?
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23.04.2021 09:37 Ответить
Да будет тебе, умница, известно: "в Донбассе" говорят на кацапии.
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23.04.2021 10:06 Ответить
как же хочется подарить вофке билетводинконец вофка ты когда уже свинтишь где всегда ба
бло и сверкают огни как же блть от тебя избавиться плеснявка
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23.04.2021 07:37 Ответить
Встреча в Берлине в Нормандском формате - вот , что стоит на повестке дня.
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23.04.2021 07:54 Ответить
какие могут быть отношения с ПИД,,,рашенским Фекалистаном и его одичалыми козломордыми мокшами???
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23.04.2021 08:08 Ответить
Давай вперёд вава,там то тебя и дожует и проглотит мудрый Ка!
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23.04.2021 09:02 Ответить
С уйлом надо встречаться только в Гааге
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23.04.2021 09:04 Ответить
Доброго п'ятничного ранку панове!

https://ibigdan.livejournal.com/26608243.html А теперь серьёзно

Все мы знаем об эффекте "віслюка апокаліпсису", он доказан многократно на практике. Но мы не знаем, как добиться его однозначного срабатывания с максимальными разрушениями. Считаю, что Академия Наук Украины должна безотлагательно изучить этот вопрос, поставить ряд локальных экспериментов (локальных - это в пределах дачи Зеленского в Конча-Заспе), установить алгоритм активации/деакцтивации и уже после этого отправлять наше оружие массового поражения в Кремль. А о чём они там будут договариваться - уже не так важно.
Так победим!
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23.04.2021 09:31 Ответить
Ну это уж хер ему. Потом будут писать, что Зеленский приезжал коленоприклонно просить помилования. Как когда то писали про запорожцев. Встреча возможна только на нейтральной территории и лично с Путлером, никаких лугандонов!
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23.04.2021 09:48 Ответить
ТО есть если зеля поедет теперь в Москву - это будет означать, что он согласен обсуждать ДОнбасс отдельно с куклами пути...
И что ? Вы думаете он не поедет ? Поедет. Ему там бабки со счетов снять надо....
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23.04.2021 10:06 Ответить
Краще нехай пошле Кравчука, той лис уміє,та й ху*ло і мізинця не вартий в зрівнянні з Кравчуком...
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23.04.2021 10:31 Ответить
Дедушка старенький, далеко от дома не ходит, боится 😁😁😁😁
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23.04.2021 10:32 Ответить
да он и из дома-бункера если вылазит, то со всеми на расстоянии не менее 10м общается, а то Ковид 19 нападет.
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23.04.2021 11:04 Ответить
Вы Байдена совсем недооцениваете.
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23.04.2021 16:32 Ответить
На Донбассе Ху..ло не хочет. Там где нагадил боится чтобы мордой в гавно не натыкали.
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23.04.2021 10:46 Ответить
Надо быть таким тупым как наш зелох чтобы потом тебя поимели
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23.04.2021 12:56 Ответить
Акакааа разніцаскемвстрічааацаааа янеаалохаа яаапрезидентцієїкраїниааа...
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23.04.2021 13:07 Ответить
Мы должны радоваться , что великий путин приглашает!!! А не сразу как Джохара Дудаева или Польского !!!!
Я бы не ехал!!! Хотя - надо подумать. Это политика!!!
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23.04.2021 13:18 Ответить
Це ж треба так зпалитися - визнати, що УПЦ=РПЦ!
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23.04.2021 13:31 Ответить
А мне кажется Зеле надо включить "мужика" и ехать в Москву. Этим он бы показал, что не сцыкло которое прячется за США........... Поехали поговорили - хуже бы точно не стало.......
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23.04.2021 13:40 Ответить
В москву едут только на поклон *****. Для Украины это унижение и капитуляция. На путина такое счастье?
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23.04.2021 14:04 Ответить
Ні ...Зеленському не треба зараз їхать....Про Донбас все одно балакать ХЛО не хоче ...Тому треба спершу провести Кримську платформу Об'єднати окупацію Донбасу і Криму в одне...а потім ХЛО може і сам захотіти перемовини...а може і не захотіти...
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23.04.2021 14:08 Ответить
Зеленский вместо того чтобы занимается главным:падающей экономикой страны когда главные естественные монополии показывают УБЫТКИ,вместо этого он занимается безсмысленной херней пытаясь выторговать у жулика-Путина мир для Украины. Зеленский поскольку абсолютно некомпетентен и недееспособен-просто пытается сделать вид бурной деятельности. А Украина тем временем становится слабее экономически и затем и в военном плане-ведь нет денег на перевооружение армии и нормальные зарплаты солдатам
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23.04.2021 14:19 Ответить
В принципі, сприятлива для нас відповідь - можна розвести руками й сказати Макронові й Меркель: "Ви ж бачите - пацієнт потребує більш сильнодіючих засобів".
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23.04.2021 16:32 Ответить
Якщо германія таки добудує нордстрім 2, Україна має відмовити в зберіганні газу в своїх підземних сховищах, і повністю заточити ці сховища під прийом скрапленого газу із США.
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23.04.2021 16:43 Ответить
..всё упёрлось в "газ"?? И много ли от этой "трубы" поимели-Украина,как государство и 90% населения Украины??...Включите,идиоты,мозги,если они у вас ещё остались!!!
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23.04.2021 18:06 Ответить
Xyûʌy ® антихристу люциферовичу и пианисту бобе писеграйченко, надо договариваться о возвращении крыма, отвод раϟϟеянских зольдат запоребрик, выплату репараций и восстановление донбасса, и территориальной целостности украины. хотя, все договоры с плешивым 0H0êƃHyToe©, ничего не стоят.
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23.04.2021 18:50 Ответить
Зе, в машкву не едь. Только нетральная територия, а нет так и не надо - нехай ***** в бункере чахнет.
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23.04.2021 19:14 Ответить
ОЦЕ ПОВЄСТКА КРЕМЛЯ ДЛЯ Зе


Що запропонували Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
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23.04.2021 19:37 Ответить
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