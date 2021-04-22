Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения в Москве, для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главарями "Л/ДНР"
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение украинского президента встретиться на территории Донбасса.
"Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - добавил президент РФ.
Президент РФ подчеркнул, если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с главарями "ЛНР" и "ДНР".
"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", - заявил Путин.
Путин считает, что в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. "Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви, попыток ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и российским гражданам, проживающим в Украине" - сказал он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
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Зе вже на низьком старті мабуть ...
Як що поїде - доказ того що він потомствєний хохол.
Встретитесь в Будапеште. С США и Великобританией и без Новотсоссии.
Росія оголосила про початок відведення військ від українських кордонів.
Безумовно це гарна новина.
Але є «три але».
- оголосити про відвід армії та здійснити повноцінний відвід армії це різні речі. Нагадаю, Росія пять разів оголошувала про вивід військ із Сірії. Але її військовий контингент і надалі пордовжує там лишатись.
По факту Орда нікуди не дінеться від наших кордонів, а стоятиме далі, загрожуючи нашому суверенітету
- а як щодо того що починаючи з 24 квітня російський флот починає блокування Керченської протоки та Азовського моря?
А російські десантні кораблі стоять коло Одеси?
Кораблі - нікуд не підуть. Вони і надалі продовжуватимуть гібридну агресію, блокуючи українські та іноземні транспортні суди, знищуючи економіку країни
- ну і найголовніше.
Маємо розуміти, що Шойгу дав публічну команду не тому, що злякався Україну, а тому що Путін продовжує гібридну дипломатичну гру з Байденом і Меркель.
З першим він далі хоче поділити Світ. І діалог про це він хоче розпочати найближчі тижні.
Друга через шантаж має забезпечити запуск Північного потоку - 2.
І судячи із цього тижневих заяв Меркель у ПАРЄ, Путлєр своєї мети досягає. Німеччина не готова до нового протистояння з Росією.
Тому сильно радіти не треба.
Війна триває
Але ми отримали час для зміцнення армії та економіки країни
Зберігаємо спокій і чистимо кулемети - все буде Українаhttps://site.ua/viktor.taran/ Viktor Taran
Висунута низка умов, окрім зустрічі з представниками так званих "лнр"/"днр"!!
. І ще низка умов, невиконання яких унеможливлює зустріч двох лідерів.
Зеленському ні в якому разі не можна їхати чи взагалі погоджуватися на двосторонню зустріч !!
не для переговорів про війну на Донеччині і Луганщині,
а для переговорів про російські армії біля кордонів України і на території Криму.
Але навіть вдавати дурня йому вже не вдається.
Если что то по Донбасу - это к местным МММ-щикам 🤪
Зеля, мы тупо ссым тебе в лицо и ты ничего в ответ не сделаешь.
Брифінг президента Зеленського у Парижі
https://www.youtube.com/watch?v=FqThk5XDkwY
Париж, 16 квітня 2021р.
❝А-а-а-а.... Сюди? Доброго дня всім... коли я сказав доброго дня ніхто по українськи не відповів, тут немає нашої... української преси? [коли Мандєль сказала, що українська преса присутня, чомусь почав плямкать шось англійською]. Окей... плям... Ну окей, соу, соу пле... ай, ай, а... кен ай тел ю... дуже приємно бачити вас, частину ваших облич дуже приємно бачити. Нажаль ковід і бачите хотів сказати що Україну і Францію багато що об'єднує ну хоча б ви бачите не в не в не думав, що весь світ буде об'єднувати і нажаль ковід-19. Думаю я з самого початку я побажаю здоров'я мені здається всім громадянам Франції і всім тим хто нас дивиться... українцям. А що до е-е-е речей які об'єднують наши країні я сьогодні е-е-е з задоволеням приїхав з робочим візітом е-е-е робочим візітом до плям-плям Франції на зустріч на запрошення Президента Французької республіки Емануеля Макрона вдячен йому, у нас з ним дійсно теплі, тепліше ніж погода відносини і це почалось ще з того моменту коли він дійсно підтримав і ми з ним познайомились коли е-е-е це був перший тур, да? (питає у Мандєлі) да? Після першого туру я ще не був бе-бе... я ще не був президентом я йому вдячен він підтримав мене підтримав Україну... І окремо я знаю, що моя дружина е-е-е зустрічається незважаючі на те що я приїхав з нею я її і не бачив я вона зустрічається з мадам Макрон... вони теж... дуж дуже важлива зустріч. Ну я думаю якщо говорити про зміст нашої розмови з Президентом ми можемо почати з питань мені здається якщо я розповім зміст це і буде відповіддю на ті питання, про які е-е-е які ви будете ставити.
Я-я... ю кен... пана Макрона з пані Меркель і потім було звернення до мене президента путіна що щодо військ да? Я не читав ще цитату...
Окей, ну з самого початку у нас було дві дві зустрічі спочатку з Президентом Макроном, а потім підключилась і на зв'язку була Канцлєр Німеччини пані Меркель, зрозуміло що... окей... Підключення пана Путіна не було тому мені складно щоб я йому сказав щоб було підключення...
Хоча я налаштований щоб ми всі вчотирьох підключилися питання безпекової ситуації на сході України і деокупація наших територій і саме такі питання вирішуються на зустрічах в Н4 і... де... вирішується питання чотири лідери.
Ми проговорили безпекову ситуацію на сході України режим припинення вогню який діяв с двадцятих чисел липня двадцятого року діяв дуже непогано і дійсно у нас була обмежена кількість летальних випадків але нажаль чесно скажу вам десь з другої половини грудня місяця двадцятого року а якщо зовсім точно то з початку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії між нами та тимчасово окупованою теріторією України на цій контактній лінії ми побачили збільшення пострілів всі ці випадки детально я розповів пану Макрону а потім пані Меркель ми з ними роз... розмовляли про це ми бачимо загострення ситуації тридцять людей тільки в цьому році загинуло українських військових. Більшість з них загинула не через випадковість пострілів про що кажуть бойовики чи е-е-е... кажуть якісь представники російської влади чому тому що більшість цих вбивств було зроблено с... с... с... через снайперський вогонь снайперський вогонь був прицільний всі ці докази відео фото у різному форматі нажаль це без сльоз чи без жаху неможливо дивитись але всі всі ці докази є, вони передані українською стороною згідно домовленості передані ОБСЄ.
Вважаю що що чи важливо що ми наближаємось до наступного засідання Н4, вважаю що воно можливо 19 числа е-е-е... м-м-м... цього місяця буде засідання радників нормандської четвірки будуть обговорюваться низка питань перш за все будуть обговорюваться кластери це те про що ми говорили а-а-а... на... декілька місяців тому що будуть зроблені кластери, кластери зроблені французькою і німецькою стороною с зараз з доповненнями України розглядається також Росією всі чотири країни е-е-е... д-е-е-е...... да.... плям-плям підготують додатки до цих кластерів з чим згодні з чим незгодні ці кластери це покрокове виконання мінських домовленостей, домовленостей 19 числа радники будуть узгоджувати ці позиції е-е-е... хочеться вірити що це відбудеться хочеться вірити що буде результат е-е-е... хоча якщо ми транслейт пліз ту мач...❞
Далі читайте тут:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1402420626789129&id=100010636159003
Простите, а не много ли Вы кацапской прессы читаете и кацапских ублюдков слушаете?
бло и сверкают огни как же блть от тебя избавиться плеснявка
https://ibigdan.livejournal.com/26608243.html А теперь серьёзно
Все мы знаем об эффекте "віслюка апокаліпсису", он доказан многократно на практике. Но мы не знаем, как добиться его однозначного срабатывания с максимальными разрушениями. Считаю, что Академия Наук Украины должна безотлагательно изучить этот вопрос, поставить ряд локальных экспериментов (локальных - это в пределах дачи Зеленского в Конча-Заспе), установить алгоритм активации/деакцтивации и уже после этого отправлять наше оружие массового поражения в Кремль. А о чём они там будут договариваться - уже не так важно.
Так победим!
И что ? Вы думаете он не поедет ? Поедет. Ему там бабки со счетов снять надо....
Я бы не ехал!!! Хотя - надо подумать. Это политика!!!
Що запропонували Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.