Мы приняли изменения в бюджет. Увеличены расходы на медиков, образование и коммуналку, - Кличко

Киевсовет одобрил изменения в бюджет столицы на 2021 год: увеличены расходы на доплаты медикам, зарплаты педагогов и транспортников, а также финансирование отрасли ЖКХ.

Об этом сообщил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко по результатам заседания, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет об увеличении зарплат столичных педагогов, об увеличении доплат киевским медикам, о средствах на зарплаты столичным транспортникам. А также об обновлении жилищно-коммунальной инфраструктуры, ремонте и закупке лифтов в столичные дома и на программу софинансирования тепломодернизации домов 70/30, обновлении городских парков и скверов, детских и спортивных площадках", - заявил Кличко.

Он отметил, что на сферу образования депутаты выделили дополнительных 748 млн грн, на здравоохранение – 790,5 млн грн, на транспорт и дорожное хозяйство – 5,5 млрд грн, на ЖКХ – 1,5 млрд грн, на социальную защиту киевлян - 262 млн грн, на сферу культуры - 261 млн грн, на физическую культуру и спорт - 261 млн грн. В целом, расходную часть бюджета города увеличили почти на 10 млрд гривен.

Кличко отметил, что несмотря на сложную ситуацию, городские власти делают все возможное для поддержки киевлян.

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"Сегодня мы делаем все, чтобы удержать ситуацию - и эпидемиологическую, и экономическую. Пандемия вызвала кризис, который мир будет преодолевать еще долго. Но необходимо, в первую очередь, поддерживать тех, от кого сегодня зависит здоровье и жизнь людей, обучение наших детей. И тех, кто работает на жизнеобеспечение нашего города и комфорт его жителей. Необходимо и дальше развивать и изменять нашу столицу. И мы все для этого делаем", - резюмировал Кличко.