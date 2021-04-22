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Мы приняли изменения в бюджет. Увеличены расходы на медиков, образование и коммуналку, - Кличко

Мы приняли изменения в бюджет. Увеличены расходы на медиков, образование и коммуналку, - Кличко

Киевсовет одобрил изменения в бюджет столицы на 2021 год: увеличены расходы на доплаты медикам, зарплаты педагогов и транспортников, а также финансирование отрасли ЖКХ.

Об этом сообщил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко по результатам заседания, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет об увеличении зарплат столичных педагогов, об увеличении доплат киевским медикам, о средствах на зарплаты столичным транспортникам. А также об обновлении жилищно-коммунальной инфраструктуры, ремонте и закупке лифтов в столичные дома и на программу софинансирования тепломодернизации домов 70/30, обновлении городских парков и скверов, детских и спортивных площадках", - заявил Кличко.

Он отметил, что на сферу образования депутаты выделили дополнительных 748 млн грн, на здравоохранение – 790,5 млн грн, на транспорт и дорожное хозяйство – 5,5 млрд грн, на ЖКХ – 1,5 млрд грн, на социальную защиту киевлян - 262 млн грн, на сферу культуры - 261 млн грн, на физическую культуру и спорт - 261 млн грн. В целом, расходную часть бюджета города увеличили почти на 10 млрд гривен.

Кличко отметил, что несмотря на сложную ситуацию, городские власти делают все возможное для поддержки киевлян.

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"Сегодня мы делаем все, чтобы удержать ситуацию - и эпидемиологическую, и экономическую. Пандемия вызвала кризис, который мир будет преодолевать еще долго. Но необходимо, в первую очередь, поддерживать тех, от кого сегодня зависит здоровье и жизнь людей, обучение наших детей. И тех, кто работает на жизнеобеспечение нашего города и комфорт его жителей. Необходимо и дальше развивать и изменять нашу столицу. И мы все для этого делаем", - резюмировал Кличко.

Автор: 

Киев (25791) Киевсовет (1378) Кличко Виталий (4660) местные бюджеты (38)


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https://twitter.com/batiscafcusto Виктор Онегин https://twitter.com/batiscafcusto @batiscafcusto https://twitter.com/batiscafcusto/status/1385110479010476032 10 ч

Киев в красной Зоне по Ковиду, все плохо, койкомест в больницах не хватает, магазины закрыты, с прививками для населения ситуация катастрофическая. Что будем делать? Правильно, выход есть - давайте устроим в Воскресенье марафон...
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22.04.2021 19:24 Ответить
"В воскресенье, 25 апреля, в Киеве состоится масштабный марафон, из-за которого перекроют некоторые улицы. Столичных водителей предупреждают, что почти до вечера проехать по ним будет невозможно. https://kiev.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/a1159957-25-aprelja-v-kieve-sostoitsja-evromarafon-hde-perekrojut-dorohi
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22.04.2021 19:26 Ответить
Ми ухвалили зміни до бюджету. Збільшено видатки на медиків, освіту і комуналку, - Кличко - Цензор.НЕТ 63
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22.04.2021 20:35 Ответить
Ага, хрестну ходу РПЦ
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22.04.2021 19:27 Ответить
Що це за бюджет такий, який в травні приймають?
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22.04.2021 19:25 Ответить
Це зміни до бюджету.
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22.04.2021 19:28 Ответить
расходы на коммуналку увеличатся у населения?
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22.04.2021 19:29 Ответить
Так от, Україна - це як перевернутий верх дном горщик. Ну, візміть горщик-горшок дитячий - і переверніть верх дном - побасите, що сталося з Україною. В центрі - горщик, навколо - фенікалії. Що може бути простіше - перевернути горщик і зібрати гівно туди, де йому місце? А нікому.
Каломойський - гарне прізвище щодо цього, але прізвище не завжди відповідає натурі.
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22.04.2021 19:35 Ответить
А пенсионеры хай побыстрее сдохнут, видимо так считают современные "молодые" парикмахеры в образе рукой водящих вонючих сцученых парикмахеров-чиновников в "офисе президента Ермака" в 40 000 000 миллионной Европейской стране.
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22.04.2021 19:40 Ответить
Створили кризис, потім його долають.
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22.04.2021 20:05 Ответить
Увеличат расходы на коммуналку депутатам. Ну и хорошо
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22.04.2021 20:21 Ответить
 
 