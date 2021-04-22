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Новости Коронавирус и карантин
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Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль

Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил определить пути финансирования для создания в Украине современной лаборатории по разработке вакцин.

Об этом он сказал во время совещания по созданию в Украине инфраструктуры по разработке вакцин с участием руководителей ведущих научных учреждений и институтов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

Как отметил глава правительства, ситуация с дефицитом вакцин против COVID-19 в мире продемонстрировала необходимость создания собственной лаборатории в Украине.

По итогам совещания Премьер-министр дал поручение в течение двух недель проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания в Украине лаборатории высокого уровня.

"Сегодня весь мир стоит в очереди за вакциной, и очевидным становится факт, что Украине необходимо иметь собственную базу для разработки вакцин. Это стратегический вопрос, поскольку строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволит нам восстановить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от различных болезней" , - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина возьмет кредит на 2,5 млрд грн для борьбы с коронавирусом и закупку COVID-вакцин, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2736) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А ви теж помітили як деградував наш мудрий нарід, от якихось 2-3 роки тому нарід здобував томос, безвіз, розбудовував армію, відвойовував українські села на Донбасі, ростив потихеньку економіку ,
ну а зараз навіть не може замовити сраний Pfizer собі, от шо то за біда така сталась? 😁
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22.04.2021 20:31 Ответить
+4
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8005
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22.04.2021 20:31 Ответить
+4
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9974
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22.04.2021 20:39 Ответить
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22.04.2021 20:06 Ответить
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3839
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22.04.2021 20:32 Ответить
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5411
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22.04.2021 20:35 Ответить
Шмыгаль, а не лучше ли было бы повышать обороноспособность Украины во время текущей войны и тратить туда деньги? Вы работаете на народ и не соблюдаете Конституцию Украины, в которой говорится, что при возникновении даже УГРОЗЫ для существования государства, тем более при войне вы обязаны ввести военное положение и все деньги олигархов и миллионеров направить на армию, на вооружение современной военной техникой и т.д. А у вас солдат кормят гнилью и техника прошлого века и Зеля кричит - МЫ ГОТОВЫ. Нормально? Психбольница, а не власть.
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22.04.2021 20:47 Ответить
БЦЖ вже виробляєте?
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22.04.2021 20:10 Ответить
через 2 тижні 2020 треба було!!!
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22.04.2021 20:12 Ответить
Так я чета не поняв...Бубочка уже давно дал денег какому-то деду на разработку вакцины. Его научный институт находится где-то в квартире. А сам дед уже давно смылся в США,
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22.04.2021 20:12 Ответить
09 сентября, 2020
Директор Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный выиграл грант Национального фонда исследований Украины на разработку вакцины от коронавируса. Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
Проект Сибирного предусматривает создание вакцины от COVID-19 на основе синтеза специфического белка у дрожжей и ее испытание на животных. Ученый вместе с коллегами планируют дойти до этого этапа уже через полгода.
«Есть много нюансов в этом деле. Например, законодательство Украины запрещает ввозить из-за границы трансгенных животных, а только на таких можно тестировать вакцину. Пожалуй, ученые выполнят эту часть работы в сотрудничестве с европейскими коллегами», - добавил Козицкий.
Он также сообщил, что грант Национального фонда исследований Украины получил заместитель Сибирного - Константин Дмитрук. Тот получит 5,1 миллиона гривен на разработку «антибиотика нового поколения», который поможет, по словам Козицкого, в лечении людей с COVID-19.
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22.04.2021 20:14 Ответить
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8005
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22.04.2021 20:31 Ответить
Радість Шмигаля, який азартно потирає руки, не може приховати навіть скупий текст повідомлення.
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22.04.2021 20:14 Ответить
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9974
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22.04.2021 20:39 Ответить
Думаю у цих шулерів розробка вакцини буде лише на папері.
По факту ввозитимемо у найкращому випадку той же шмурдяк з Індії чи Китаю, а скоріш за все взагалі з росії
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22.04.2021 20:17 Ответить
Новий проект - велике вакцівництво!!! О як!!!😁😁😁
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22.04.2021 20:18 Ответить
Шмыгаль - "Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания...."

"Хто не пиляє ковідний фонд - той лох" ©
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22.04.2021 20:24 Ответить
А что мешает взять лицензию и штамповать вакцину для себя и для остальных?
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22.04.2021 20:25 Ответить
Відсутність розпилу.
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22.04.2021 22:12 Ответить
А ви теж помітили як деградував наш мудрий нарід, от якихось 2-3 роки тому нарід здобував томос, безвіз, розбудовував армію, відвойовував українські села на Донбасі, ростив потихеньку економіку ,
ну а зараз навіть не може замовити сраний Pfizer собі, от шо то за біда така сталась? 😁
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22.04.2021 20:31 Ответить
Этот шмыгаль не может програму уряду сочинить уже больше года. Но вакцина это другие деньги, какие могут быть сомнения. Для фальшивого ковида фальшивая вакцина. Беспроиграшная схема.
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22.04.2021 20:35 Ответить
"Велике крадівництво - Перезагрузка"!
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22.04.2021 20:40 Ответить
А, ясно понятно... Теперь можно 2,5 ярда, которые взяли в кредит, снова зарыть в асфальт никому не нужной дороги на Припять. Как сделали это с предыдущими кредитами и бюджетами. А там гляди, и снова взять кредит уже на украинскую вакцину... а потом снова зарыть, и сказать что эпидемия закончилась, зачем вакцина. Такая вот "вакцинация" на крови.
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22.04.2021 20:41 Ответить
Краше б розібралися з зеленим тарифом, бо найбільший в Європі
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22.04.2021 20:59 Ответить
Розберуться, підвищать ціну на всю електроенергію.
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23.04.2021 00:48 Ответить
А рік назад мізків не хватало? Чи зараз так обікралися що кредит на вакцину вже беруть😡
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22.04.2021 21:12 Ответить
Та да ,випреджаючи час Кабмін ...Будем звати тебе тепер Проникливий,напрацював.
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22.04.2021 21:15 Ответить
Прошло больше года... А теперь шмыгаль создаст
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22.04.2021 21:53 Ответить
Нє прашло і пал годіка...
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22.04.2021 22:17 Ответить
 
 