Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил определить пути финансирования для создания в Украине современной лаборатории по разработке вакцин.

Об этом он сказал во время совещания по созданию в Украине инфраструктуры по разработке вакцин с участием руководителей ведущих научных учреждений и институтов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

Как отметил глава правительства, ситуация с дефицитом вакцин против COVID-19 в мире продемонстрировала необходимость создания собственной лаборатории в Украине.

По итогам совещания Премьер-министр дал поручение в течение двух недель проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания в Украине лаборатории высокого уровня.

"Сегодня весь мир стоит в очереди за вакциной, и очевидным становится факт, что Украине необходимо иметь собственную базу для разработки вакцин. Это стратегический вопрос, поскольку строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволит нам восстановить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от различных болезней" , - отметил Шмыгаль.

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