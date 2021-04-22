Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил определить пути финансирования для создания в Украине современной лаборатории по разработке вакцин.
Об этом он сказал во время совещания по созданию в Украине инфраструктуры по разработке вакцин с участием руководителей ведущих научных учреждений и институтов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.
Как отметил глава правительства, ситуация с дефицитом вакцин против COVID-19 в мире продемонстрировала необходимость создания собственной лаборатории в Украине.
По итогам совещания Премьер-министр дал поручение в течение двух недель проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания в Украине лаборатории высокого уровня.
"Сегодня весь мир стоит в очереди за вакциной, и очевидным становится факт, что Украине необходимо иметь собственную базу для разработки вакцин. Это стратегический вопрос, поскольку строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволит нам восстановить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от различных болезней" , - отметил Шмыгаль.
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Директор Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный выиграл грант Национального фонда исследований Украины на разработку вакцины от коронавируса. Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
Проект Сибирного предусматривает создание вакцины от COVID-19 на основе синтеза специфического белка у дрожжей и ее испытание на животных. Ученый вместе с коллегами планируют дойти до этого этапа уже через полгода.
«Есть много нюансов в этом деле. Например, законодательство Украины запрещает ввозить из-за границы трансгенных животных, а только на таких можно тестировать вакцину. Пожалуй, ученые выполнят эту часть работы в сотрудничестве с европейскими коллегами», - добавил Козицкий.
Он также сообщил, что грант Национального фонда исследований Украины получил заместитель Сибирного - Константин Дмитрук. Тот получит 5,1 миллиона гривен на разработку «антибиотика нового поколения», который поможет, по словам Козицкого, в лечении людей с COVID-19.
По факту ввозитимемо у найкращому випадку той же шмурдяк з Індії чи Китаю, а скоріш за все взагалі з росії
"Хто не пиляє ковідний фонд - той лох" ©
ну а зараз навіть не може замовити сраний Pfizer собі, от шо то за біда така сталась? 😁