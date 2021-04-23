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За аварии на железнодорожных путях несут ответственность высшее руководство и "старые кадры" УЗ, - СМИ

За аварии на железнодорожных путях несут ответственность высшее руководство и

"Укрзализныця" срывает инвестиционные планы по ремонту инфраструктуры, и эти провалы прямо угрожают жизни пассажиров.

  Это подтвердила и недавняя авария поезда "Интерсити". Ответственность за подобные нарушения несут в равной мере как высшее руководство компании, так и "старые кадры" на местах, которые закрывают глаза на удручающее состояние инфраструктуры.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина.

Как сказано в материале, инфраструктура УЗ находится в плачевном состоянии, и это признают и в самой компании. Из-за нехватки средств ремонты трети всех путей не проводятся вовремя, что плохо сказывается на показателях скорости и безопасности на железной дороге. "Проблемы появились далеко не вчера, но уже много лет менеджмент компании чаще замалчивает их, чем пытается реально изменить ситуацию. А недавняя попытка начать реформу госмонополии с разделением на несколько бизнес-блоков закончилась отставкой топ-менеджмента "Укразализныци" и конфликтом с Наблюдательным советом. Последний все чаще становится объектом критики как у бизнеса, так и профильных аналитиков - из-за неадекватных по украинским меркам запросов по зарплатам и всевозможным представительским расходам", - указывают журналисты. А пока на Набсовет тратятся неадекватные деньги, в ремонте, по данным УЗ, нуждается свыше 1 тысячи км путей в год. Но капитальное восстановление проходит не более чем на 300 км путей в год. И в том числе по этой причине все чаще случаются чрезвычайные происшествия, среди которых – и недавняя авария поезда "Интерсити".

В пресс-службе госмонополии уже сообщили, что по результатам расследования аварии уволят шесть сотрудников руководящего состава "Приднепровской железной дороги" (ПЖД), где произошла авария. В частности, за нарушение должностных обязанностей будет разорван договор и с замдиректора регионального филиала, отвечающего за инфраструктуру - Александром Декарчуком.

Журналисты издания напомнили, что к Декарчуку за время работы в компании накопилось много вопросов. Ведь из 5760,8 км путей, которые находятся в его зоне ответственности, ремонты разного уровня просрочены на 3386,5 км, а это почти 59% от общей протяженности колеи филиала. Состояние путей на "Приднепровской железной дороге" отчасти стали следствием проблемы "старых кадров", поясняет издание. Люди, давно работающие на инфраструктуре, могли бы, используя свой опыт, заранее выявлять и устранять проблемы. Но по факту в управлении путевым хозяйством стало нормой "замалчивание" проблем или вовсе – проведение ремонтов только на бумаге с дальнейшим "освоением" ремонтного ресурса.

Так, собеседники издания в структуре "Укразализныци" уверяют, что на "Приднепровской железной дороге" в последнее время стало нормой игнорирование обращений подчиненных о проблемах на участках, а также грубое нарушение всех инструкций по безопасности движения и утвержденных инструкций по безопасности движения. И что якобы Декарчуку было известно о состоянии дел во вверенном ему направлении.

Напомним, 29 марта поезд №732 Интерсити сообщением Киев - Запорожье сошел с рельсов в Запорожской области на скорости свыше 120 км/ч. В вагонах находилось 88 пассажиров, к счастью никто не пострадал.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных стала опасной. По его мнению, без реформирования "Укрзализныци" количество аварий на железной дороге будет расти. В свою очередь экс-руководитель УЗ Александр Завгородний заявил, что в аварии "Интерсити" виновата вся ветка власти – от монтера путей и до высшего руководства компании, ведь они не выполнили главное задание – не смогли обеспечить безопасность движения.

Автор: 

авария (1285) железная дорога (1417)


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Топ комментарии
+8
А новые кадры за что то несут ответственность ?
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23.04.2021 09:04 Ответить
+6
А новые по 300 тысяч зарплаты в карманах несут...каждый месяц....и это не считая премий...
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23.04.2021 09:18 Ответить
+4
Поставьте Верастюка управляющим. Он новый кадр и воровать не будет. Слуга народа и новое лицо.
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23.04.2021 09:10 Ответить
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А новые кадры за что то несут ответственность ?
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23.04.2021 09:04 Ответить
Тут и так понятно - как новые могут нести. На то они и новые.
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23.04.2021 09:11 Ответить
А новые по 300 тысяч зарплаты в карманах несут...каждый месяц....и это не считая премий...
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23.04.2021 09:18 Ответить
Бо то аварії ще від загонів ковпака,а від нового керівництва вони взагалі їздити перестануть,буде тільки гіперлуп.
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23.04.2021 09:23 Ответить
Нові кадри теж несуть , але - зовсім не відповідальність . .
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23.04.2021 09:28 Ответить
щас они понесут ответственность и получат сногосшибательные премии
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23.04.2021 11:12 Ответить
Поставьте Верастюка управляющим. Он новый кадр и воровать не будет. Слуга народа и новое лицо.
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23.04.2021 09:10 Ответить
Які ще старі кадри? Зеля ж привів нових літс. Нє?
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23.04.2021 09:14 Ответить
Повністю висмоктана з пальця новина. Як раз на старих кадрах залізниця і тримається. Бо працювати за такі гроші молодь ніколи не буде працювати простими робітниками типу монтерів коліїї, оглядачів вагонів
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23.04.2021 09:16 Ответить
Как раз старые кадры как самые опытные больше всех и воруют. И любого молодого которые попытается навести порядок они выживут или подставят...
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23.04.2021 11:20 Ответить
Ахметов возит железную руду по УЗ ниже себестоимости на 19%, убивая инфраструктуру и вагоньі. Вьікапьівает железную руду из наших недр по смехотворной ренте, а за тем, за счет украинцев везет её за границу! Нормальньій бизнес, да? Украина датирует ахметова только на транспортировке рудьі на 8 МЛРД грн в год!!!!!!!!!
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23.04.2021 09:19 Ответить
А що до керівництва то вам ще довго щикатеметься відсутність такого керівника як Кирпи Г.М.. Подібного до нього на УЗ я не бачу
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23.04.2021 09:20 Ответить
Розсмішив! Тобі напевно не відомо скільки кілометрів рельс та вагонів Кирпа порізав на металолом і відправив в Словакію на переплавку. Тому при зміні влади і застрелився.
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23.04.2021 09:28 Ответить
Аякже.Старі кадри вставляють палки Лєщєнку.
Нових призначте.Отих,що #ЯКлоун
За аварії на залізничних коліях несуть відповідальність вище керівництво і "старі кадри" УЗ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4457
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23.04.2021 09:28 Ответить
"Но по факту в управлении путевым хозяйством стало нормой "замалчивание" проблем или вовсе - проведение ремонтов только на бумаге с дальнейшим "освоением" ремонтного ресурса." це ж улюблена тактика зеленої влади. Невже залізниця може поводитись інакше?
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23.04.2021 09:28 Ответить
Набсовет сожрал зализницю
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23.04.2021 09:29 Ответить
Бальчун виноват. 100%.
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24.04.2021 07:12 Ответить
 
 