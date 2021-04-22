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Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил, об этогм оворится в отчете СММ ОБСЕ № 91/2021 от 21 апреля.

"С помощью БПЛА Миссия ОБСЕ зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 мм неподалеку Дебальцево: 6 из них вблизи населенного пункта Каютино в ОРДО и еще 6 в Чернухино - ОРЛО. Важно отметить, что вблизи этих населенных пунктов впервые зафиксировано запрещенное минскими договоренностями вооружение. Одновременное перемещение оккупантами указанных артиллерийских систем на опасное к линии разграничения расстояние, составляющее 12 и 18 км соответственно, указывает на скоординированность действий главарей ОРДО и ОРЛО и может свидетельствовать о подготовке оккупантами провокаций с применением запрещенного вооружения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы минируют населенные пункты на Донбассе российскими боеприпасами, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

По оценке украинской стороны СЦКК размещение российскими наемниками тяжелого вооружения вблизи линии разграничения объясняет увеличение количества обстрелов позиций ВС Украины и населенных пунктов на подконтрольной правительству Украины территории с применением минометов и артиллерийских систем калибра более 100 мм.

Уточняется, что только за три недели апреля было зафиксировано 57 таких случаев, а удельный вес случаев использования запрещенного вооружения в общем количестве нарушений режима прекращения огня возросла до 24%.

"Главной целью обстрелов со стороны оккупантов является провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с применением артиллерии, следствием которых должны быть жертвы среди гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры. Большинство таких провокаций устраивается из окрестностей Донецка и Горловки, в связи с чем в зоне огня наемников постоянно оказываются Южное, Шумы, Майорское, Опытное, Пески, Красногоровка", - сообщают в штабе ООС.

Там подчеркивают, что последствия таких обстрелов ежедневно фиксируются украинской стороной СЦКК, обнаруживаются и направляются в адрес СММ ОБСЕ.

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"Не достигнув желаемого результата, оккупанты прибегают к фабрикации обстрелов, создавая "картинку" вооруженной агрессии со стороны Вооруженных сил Украины для российских СМИ и местного населения", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что "одним из таких примеров стал инсценированный 14 апреля "обстрел северной окраины Донецка", в котором ВС Украины обвинялись в ведении огня именно из артиллерийских систем калибра 122 мм"

"На самом деле, именно в это время был зафиксирован обстрел оккупантами украинских позиций из минометов калибра 120 мм, что доказано через координационный механизм СММ ОБСЕ и верифицированы Украинской стороной СЦКК", - отмечают в штабе ООС.

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Автор: 

Донбасс (26958) СЦКК (725)


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Топ комментарии
+6
Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 4571
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22.04.2021 20:25 Ответить
+4
Расия оружие туда не поставляет! Она снабжает им собственную армию, лживые болваны.
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22.04.2021 21:09 Ответить
+2
...а началось все с подачи Ющенко
Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 7793
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22.04.2021 20:39 Ответить
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Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 4571
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22.04.2021 20:25 Ответить
і трішки про служивих хазяїв

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 5596
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22.04.2021 20:32 Ответить
...а началось все с подачи Ющенко
Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 7793
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22.04.2021 20:39 Ответить
Украинская власть должна взять под контроль границу и устанавить там порядок а так проходной двор Путин на Донбассе хозяйничает ...
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22.04.2021 20:34 Ответить
Це не можливо, бо орда поруч.
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22.04.2021 20:41 Ответить
Вопрос вероятно в другом кому то выгоден этот бардак чтоб в Украине постоянно был этот "Донбасс- гнойник"...Кому?
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22.04.2021 20:47 Ответить
действительно - Кому?)
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22.04.2021 20:48 Ответить
Це наслідки розграбування країни. А відповідь на Ваше запитання це окрема тема. І боюсь, що її тут не вітатимуть.
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22.04.2021 21:00 Ответить
Сенька стенку построил...
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22.04.2021 20:48 Ответить
Краще не кажіть...
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22.04.2021 21:07 Ответить
Сразу добавляй, КАК? Должна, как то не сурьезно. Желание и возможность, большая разница, почему то.
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22.04.2021 21:44 Ответить
А шо там по боингу кстати? Наказали виновных?
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22.04.2021 20:55 Ответить
И шойгу отдал приказ отводить войска от границ Украины, а составы с русней с дальнего востока все едут и едут к Нам на границу...Кацапам поверить - себя обмануть !!! ..так что думаем..
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22.04.2021 21:00 Ответить
Про составы - точно?
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22.04.2021 21:13 Ответить
да...3 дня назад выехали и еще едут.. никто не завернул... вот так вот..
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22.04.2021 21:30 Ответить
И не стыдно им?
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22.04.2021 21:02 Ответить
Расия оружие туда не поставляет! Она снабжает им собственную армию, лживые болваны.
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22.04.2021 21:09 Ответить
Т В А Р И !!!!!!!!!
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22.04.2021 21:35 Ответить
 
 