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Экс-посол Хербст: Когда отношения РФ с Китаем обострятся, Москве будет все равно, вступает ли Украина в НАТО

Экс-посол Хербст: Когда отношения РФ с Китаем обострятся, Москве будет все равно, вступает ли Украина в НАТО

Россия сейчас открыто выступает против вступления Украины в НАТО, но позиция Москвы не влияет на решение Североатлантического альянса.

Об этом экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил в интервью "Фактам", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Москва четко говорит, что вступление Украины в НАТО противоречит интересам России. Но на самом деле это может быть не так. Главная угроза для российской безопасности - не НАТО, а Китай. И, опять же, есть люди в Москве, которые это понимают. Когда китайско-российские отношения обострятся, может быть, России будет все равно, вступает ли Украина в НАТО", - сказал он.

Хербст подчеркнул, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на позицию Кремля.

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"Так уже случалось с другими странами. ... Сейчас нет такой возможности, но в будущем это вполне возможно. То, что сейчас Россия оккупирует и вашу территорию, и территорию Грузии, не значит, что вы не можете стать членом НАТО. Ст. 5 договора НАТО (о коллективной обороне. - Ред.) не является препятствием для вступления из-за того, что часть украинской территории находится не под контролем Киева", - добавил он.

Автор: 

НАТО (10174) россия (96420) членство в НАТО (1548) Хербст Джон (124)


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Топ комментарии
+25
От скажи - сколько добра окружающим сделала и никто не любит. Парадокс.
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22.04.2021 20:53 Ответить
+19
Китай схавает ******** и даже не заметит а 140 миллионов ваты утилизирует и отправит в лагеря ...
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22.04.2021 20:46 Ответить
+17
Когда границы рассеи будут ограничены кремлевской стеной, она сама попросится в НАТО.
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22.04.2021 20:46 Ответить
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То не малюнок, то я ваш нік скопіював, а воно чогось так вийшло.
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22.04.2021 21:49 Ответить
https://echo.msk.ru/news/2826422-echo.html

Владимир Путин предложил наладить международное сотрудничество для мониторинга вредных выбросов

Президент России сказал об этом на организованном США виртуальном климатическом саммите. Путин также заверил, что Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые собираются инвестировать в развитие в стране «чистых технологий».
Как передает ТАСС, спецпосланник США по климату Джон Кэрри отметил, что Владимир Путин изложил прогрессивные идеи, которые позволяют работать сообща.
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22.04.2021 21:45 Ответить
Нввіяло. Старий радянський анекдот: на китайсько-фінському кордоні сьогодні все спокйно
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22.04.2021 21:43 Ответить
а можно как-то ускорить этот процесс обострения? А то уже надоели эти русские своим вниманием к Украине до икотки
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22.04.2021 21:44 Ответить
Пане Сі, саме час робити Росії Цзинь- і все пропало...
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22.04.2021 22:11 Ответить
Китаю особливо і нема потреби володіти Сибіром. Це ж треба вкладатися в інфрастуктуру, соціальну галузь. А зараз сировину, енергоносії, що складають 85% в структурі рос.експорту до Китаю, той отримує із росії за вигідними для себе цінами та може диктувати свої умови. Росія їм в політичні союзники точно не потрібна, бо треба ж брати якісь зобов'язання, а перед ким брати, якщо на росію припадає 3% китайського експорту.
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22.04.2021 22:13 Ответить
Конечно воевать не будет, просто референдум проведут. Как в Крыму. Под наблюдением небольшого контингента желтых человечиков в количестве 20 миллионов человек.
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22.04.2021 23:13 Ответить
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23.04.2021 06:29 Ответить
Чисто Росія - це дві області, Московська і Володимирська, а все решта - це окуповані у різний час неросійські території. Китаю не треба воювати з РФ. Величезні території Сибіру і Далекого Сходу, які пустують, зараз активно заселяють китайці. Пройде років 50 і ті території будуть китайськомовними. А приєднання їх до Китаю справа часу.
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22.04.2021 23:37 Ответить
Коли Західну Німеччину (ФРН) приймали в НАТО, то друга половина країни, Східна Німеччина (НДР) була окупована СССР, і окупація не завадила ФРН стати членом НАТО.
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22.04.2021 23:26 Ответить
Експосол Гербст: Коли відносини РФ з Китаєм загостряться, Москві буде все одно, чи вступає Україна в НАТО - Цензор.НЕТ 1901
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22.04.2021 23:51 Ответить
В програмі КПК записано, що історичні землі Китаю будуть повернуті в склад Китаю.

В 2049 році буде 100 років перемоги китайської революції під керівництвом КПК.
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23.04.2021 07:24 Ответить
У китайцев во всех учебниках записано, что северньіе территории они вернут к 2050 г.
Украина столько ждать не будет. 5-7 лет и вступит.
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23.04.2021 09:06 Ответить
Жарт.
Китай вважає Урал продовженням Китайської стіни.
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23.04.2021 07:25 Ответить
"Коли відносини Росії з Китаєм загостряться" - Росії вже буде взагалі до всього байдуже, не лише до вступу України в НАТО...
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23.04.2021 14:56 Ответить
Китай вжарить мордорію по самі вуха і незабаром
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23.04.2021 20:44 Ответить
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