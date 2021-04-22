Экс-посол Хербст: Когда отношения РФ с Китаем обострятся, Москве будет все равно, вступает ли Украина в НАТО
Россия сейчас открыто выступает против вступления Украины в НАТО, но позиция Москвы не влияет на решение Североатлантического альянса.
Об этом экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил в интервью "Фактам", информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас Москва четко говорит, что вступление Украины в НАТО противоречит интересам России. Но на самом деле это может быть не так. Главная угроза для российской безопасности - не НАТО, а Китай. И, опять же, есть люди в Москве, которые это понимают. Когда китайско-российские отношения обострятся, может быть, России будет все равно, вступает ли Украина в НАТО", - сказал он.
Хербст подчеркнул, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на позицию Кремля.
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"Так уже случалось с другими странами. ... Сейчас нет такой возможности, но в будущем это вполне возможно. То, что сейчас Россия оккупирует и вашу территорию, и территорию Грузии, не значит, что вы не можете стать членом НАТО. Ст. 5 договора НАТО (о коллективной обороне. - Ред.) не является препятствием для вступления из-за того, что часть украинской территории находится не под контролем Киева", - добавил он.
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