Экс-посол Хербст: Когда отношения РФ с Китаем обострятся, Москве будет все равно, вступает ли Украина в НАТО

Россия сейчас открыто выступает против вступления Украины в НАТО, но позиция Москвы не влияет на решение Североатлантического альянса.

Об этом экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил в интервью "Фактам", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Москва четко говорит, что вступление Украины в НАТО противоречит интересам России. Но на самом деле это может быть не так. Главная угроза для российской безопасности - не НАТО, а Китай. И, опять же, есть люди в Москве, которые это понимают. Когда китайско-российские отношения обострятся, может быть, России будет все равно, вступает ли Украина в НАТО", - сказал он.

Хербст подчеркнул, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на позицию Кремля.

Также на Цензор.НЕТ: Путин стремится повторить в Украине грузинский сценарий 2008 года, - Atlantic Council

"Так уже случалось с другими странами. ... Сейчас нет такой возможности, но в будущем это вполне возможно. То, что сейчас Россия оккупирует и вашу территорию, и территорию Грузии, не значит, что вы не можете стать членом НАТО. Ст. 5 договора НАТО (о коллективной обороне. - Ред.) не является препятствием для вступления из-за того, что часть украинской территории находится не под контролем Киева", - добавил он.