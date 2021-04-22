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Новости Агрессия России против Украины
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Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин

Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин

Предложения Украины о переносе переговоров по урегулированию на Донбассе из Минска являются попыткой уклониться от решения конфликта.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Белоруссия просто предоставила нам площадку, и вообще никак не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. А если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере всегда можно найти", - сказал президент РФ.

"Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить Минские соглашения окончательно", - добавил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, - Резников

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, поскольку Беларусь находится в сфере влияния России.

Он предложил перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польщу.

Министерство иностранных дел России назвало инициативу "глупостью" и предположило, что это попытка Киева саботировать минские соглашения. В МИД Беларуси повторили это заявление РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пока это очень отдаленная перспектива", - Арестович о переносе консультаций ТКГ из Беларуси в другую страну

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Беларусь (7937) путин владимир (31651) Минск (1562) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+25
Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 6067
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22.04.2021 21:01 Ответить
+19
Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 6174
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22.04.2021 20:57 Ответить
+8
Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 2521
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22.04.2021 21:04 Ответить
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Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 6174
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22.04.2021 20:57 Ответить
Давно пора похоронить ***** и тогда не будет никакого Минского договорняка !
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22.04.2021 21:16 Ответить
ПТН-ПНХ!
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22.04.2021 21:24 Ответить
Не болтайте ерундой (с).
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22.04.2021 21:57 Ответить
Я вважаю, що Ви з Одеси. Таке почуття гумору притаманне Одеситам.
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23.04.2021 07:34 Ответить
Дякую. Але я - киянка.
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23.04.2021 14:13 Ответить
Кстати, на фото пукин на высоких каблуках !
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22.04.2021 20:58 Ответить
Когда будет падать (и будет !!!), то сильнее ударится.
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22.04.2021 21:59 Ответить
Твои придуманные соглашения умерли и не родилсь ... так и осталось пятно на простыне.
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22.04.2021 20:59 Ответить
Спокуха ***** ,мы похороним и тебя и минские соглашения ,возможно даже в одной канаве ...
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22.04.2021 21:01 Ответить
Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 6067
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22.04.2021 21:01 Ответить
Зе-чмо.
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22.04.2021 22:44 Ответить
Бо так було написано на листочку, навіщо ще обдумувати, тим більше людині далекій від політики.
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23.04.2021 07:10 Ответить
ХУ.ло пытается прикрыть свое ху.ло.
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22.04.2021 21:02 Ответить
Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 2521
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22.04.2021 21:04 Ответить
Тебе б уже швидше поховати
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22.04.2021 21:08 Ответить
Переговоры про переговоры...
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22.04.2021 21:10 Ответить
та ці домовленості бли помножені на нуль з моменту. коли ви, касапи, заперечили себе "стороною конфлікту" і чомусь досі вважаєте себе "чиротворцем". А Україні просто вигідно, щоб цей безплідний безконечний "процес існував"
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22.04.2021 21:10 Ответить
я не за війну говорив, а за домовленості. Бо війну з касапами швидко можна зупинити лише капітуляцією. А всякий інший мирний договір з касапами не вартує більше папірця, на якому його нашкрабано.
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22.04.2021 21:53 Ответить
никак не пойму, а чего подкуйловники и лука так возбудились от угрозы перенести переговоры из минска? а потом прикинул и понял - и кгб луки и фсб куйла видимо в том отеле где проходят переговоры столько жучков и камер насовали, что в другой стране (будь то Польша или Финнляндия) вряд ли получитчя сделать. а так к укропам в комнату для совещаний поставили и слушают что там хохлы задумали......
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22.04.2021 21:12 Ответить
а всё что мертво и должно быть похоронено. чтобы эпидемии избежать, как минимум )
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22.04.2021 21:18 Ответить
Давайте создадим новые, Варшавские, например?)) или Пуйло ус рался и понимает, что никуя не выйдет у него))
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22.04.2021 21:19 Ответить
"Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить Минские соглашения окончательно", - добавил Путин ,минское похоронное бюро вр главе с "капутиным" .которое , совместно с европейскими немецко- францускими помощниками , создало для Украины ,проблемы с Донбассом
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22.04.2021 21:20 Ответить
Но ... - окончательное решение всё равно ж за бацькой ... , - типо будут переговоры или нет . Если нет , то нужно обговаривать другое место .
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22.04.2021 21:20 Ответить
нахрен нам твои соглашения, мразь!
выведи войска !
а то и их прийдётся похоронить окончательно !
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22.04.2021 21:21 Ответить
Они давно похоронены со дня подписания, не знаю кто их составлял и с перепугу подписывал. Телегу поставили впереди лошади и хотели что бы телега поехала.
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22.04.2021 21:23 Ответить
Как долго кремлевский уголовник будет строить понты; и все будут у него на поводке, когда и кто первый пошлет его нах..?г
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22.04.2021 21:23 Ответить
Как можно сцарика послать туда,где он сейчас находится? Когда Дж. Байден сказал: Путин,-ты убийца!,разве это не значит -Путин пошел нах.? Кто-то в этом сейчас еще сомневается? Он изгой не только на международной арене! Он уже изгой даже у себя в стране,иначе бы он не занимался бы проблемами мусора ,и всякой другой чепухой в своей *********. Я думаю скоро мы увидим что нибудь похожее на "Лебединное озеро", станет понятно,кто на самом деле управляет страной.
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22.04.2021 21:41 Ответить
обожаю это произведение. жду с 14-го года)
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22.04.2021 21:55 Ответить
Азербайджан 30 лет не хоронил свои Минские сказки---а потом передумал и похоронил. Но другое он похоронил. И забыл---и правильно сделал что забыл. Раз на всё забИл!
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22.04.2021 21:23 Ответить
Лукашенко-нелегитимный президент.Поэтому уже нельзя его считать принимающей стороной...
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22.04.2021 21:25 Ответить
В Беларуси сейчас нестабильная ситуация, потому нужно встречаться на нейтральной територии, типа: Швейцария, Бельгия, Норвегия...
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22.04.2021 21:31 Ответить
Чехия выгнала еще 70 РАБссиянских дипломатов... Штирлицов..Чехи дают жару по Мавзолейному быдлу нехило...
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22.04.2021 21:36 Ответить
Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін - Цензор.НЕТ 6262 Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін - Цензор.НЕТ 8326
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22.04.2021 21:39 Ответить
тяф-тяф...шота тональность плешивого изменилась
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22.04.2021 21:39 Ответить
С Гопником договора не заключают... соглашения тем более...это вам не Молотов-Риббентроп... типа Сралин-Гитлер
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22.04.2021 21:41 Ответить
На украинско-польскую границу прибыла эскадрилья F-15 и F-16 сообщили в Пентагоне....,в мавзолейном ПОНТЫгоне приуныли...
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22.04.2021 21:48 Ответить
скорее бы похоронить и на могилке гопака сплясать. Лезгинка-" на бис")))
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22.04.2021 21:49 Ответить
схоже , в ***** істерика - "...при Поросенку такого не було.."(с)
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22.04.2021 21:52 Ответить
Откуда взялось это Х#йло?Многие скажут что оновылезло между женских ног...Вот непонятно зачем оно туда обратно лезит...
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22.04.2021 21:53 Ответить
Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін - Цензор.НЕТ 3969
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22.04.2021 21:53 Ответить
Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін - Цензор.НЕТ 8846Порошенко продался Байдену в день своей инавгурации 7 июня 2014 года
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22.04.2021 21:54 Ответить
Виктория Нуланд получила назначение в Администрации Байдена,сообщил Голос Америки...
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22.04.2021 21:58 Ответить
Пукин идёт на йух.
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22.04.2021 22:03 Ответить
Окстись, мразота плешивая, хоронить уже похороненое - идиотизм!
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22.04.2021 22:12 Ответить
Я не представляю себе как лугандонская шушара будет ездить на переговоры в Вену Женеву или Хельсинки
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22.04.2021 22:35 Ответить
По факту нет никакой Беларуси: есть губерния со столицей в Минске.
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22.04.2021 23:40 Ответить
Украина не будет больше проводить ни каких переговоров в Минском генерал губернаторстве страны агрессора РФ.
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23.04.2021 00:19 Ответить
Якщо Лука погодиться на створення так званої союзної держави, то без різниці де буде та "площадка" - в Мінську чи Москві. А відносно "похорон угоди", то це "голуба мрія " рашки, щоб позбутися санкцій, в разі коли Україна відмовиться від цієї угоди. Тому і зчиняють цей провокативний галас відносно місця переговорів.
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23.04.2021 07:25 Ответить
 
 