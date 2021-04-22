Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин

Предложения Украины о переносе переговоров по урегулированию на Донбассе из Минска являются попыткой уклониться от решения конфликта.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Белоруссия просто предоставила нам площадку, и вообще никак не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. А если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере всегда можно найти", - сказал президент РФ.

"Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить Минские соглашения окончательно", - добавил Путин.

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Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, поскольку Беларусь находится в сфере влияния России.

Он предложил перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польщу.

Министерство иностранных дел России назвало инициативу "глупостью" и предположило, что это попытка Киева саботировать минские соглашения. В МИД Беларуси повторили это заявление РФ.

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