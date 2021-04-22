ЦИК объявила кандидата от СН Вирастюка победителем на довыборах на 87 избирательном округе
Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании, информирует Цензор.НЕТ.
Председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что сейчас все судебные дела по выборам завершены, а соответственно можно перейти к установлению результатов.
В ЦИК от Окружной избирательной комиссии поступил протокол о результатах голосования. Согласно ему, Вирастюк получил 15 536 голосов избирателей.
Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
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Типаж может у него и хороший , он попробует - мы посмотрим , но сколько людей приходило к корыту , почти все скурвелись. Стрёмно потом читать коменты , как за пЕдалика например .
Был хороший спортсмен, стал тупым мэром , с ограниченным запасом слов , который не может высказать свою мысль не перекрутив её. 🤪🤣
и украинский выучил однако...