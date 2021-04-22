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ЦИК объявила кандидата от СН Вирастюка победителем на довыборах на 87 избирательном округе

ЦИК объявила кандидата от СН Вирастюка победителем на довыборах на 87 избирательном округе

Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании, информирует Цензор.НЕТ.

Председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что сейчас все судебные дела по выборам завершены, а соответственно можно перейти к установлению результатов.

В ЦИК от Окружной избирательной комиссии поступил протокол о результатах голосования. Согласно ему, Вирастюк получил 15 536 ​​голосов избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирастюк: За "слуг народа" не голосовал, их работу оцениваю "на удовлетворительно, возможно, на 4"

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

Читайте: Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции о бездеятельности ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87

Автор: 

Вирастюк Василий (82) выборы (24763) ЦИК (3644) Ивано-Франковская область (937)


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Топ комментарии
+35
Ти про що? Який сором? тут баблом халявним запахло, а про якийсь стид.
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22.04.2021 21:33 Ответить
+33
И что, Василию не стыдно, нет???
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22.04.2021 21:31 Ответить
+28
Та да, Вірастюк - найкращий! 😔 Горе країні, де депутатами стають люди, які до політики, навіть до державних справ не мали жодного стосунку. Але це ще півбіди. Найбільша біда в тму, що більшість населення вважає це нормальним, хоча скажімо оперувати я хотіли б лише у хірургів, і бажано - досвідчених, а ремонт власного авто доручили б професійним автомеханікам з великим досвідом, а не перукарям чи кухаркам. Тому я не сприймаю жодних плачів, критики і скарг зебілів на ситуацію з пенсія и, субсиліґюями. Коронавірусм, чи цінами на енергоносії. Умовно кажучи, вас оперує середньовічний у цирульник, а ваше авто ремонтуж кухарка. Тому не сполівайтеся на пщитвнй результат.
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22.04.2021 21:57 Ответить
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Приветик Танюша !😘 Так вот тож , не знаешь где упадёшь, соломки подстелил бы...
Типаж может у него и хороший , он попробует - мы посмотрим , но сколько людей приходило к корыту , почти все скурвелись. Стрёмно потом читать коменты , как за пЕдалика например .

Был хороший спортсмен, стал тупым мэром , с ограниченным запасом слов , который не может высказать свою мысль не перекрутив её. 🤪🤣
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23.04.2021 13:32 Ответить
Согласна. Но педалик все-таки не самый худший мэр в Украине. Есть и субъекты похуже. Но, однозначно, для столицы европейского государства слабый . Хочется видеть Киев блестящим и сверкающим , с классными дорогами , новыми развязками , дорогими небоскребами, но сохранённым историческим центром и парками. Пока из этого есть только слово 'дорогие' .
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23.04.2021 13:39 Ответить
"дорогими небоскребами "- это уже есть, сколько угодно, и развязки, и дороги ремонтируют
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05.05.2021 18:28 Ответить
"дорогими небоскребами "- это уже есть, сколько угодно, и развязки, и дороги ремонтируют
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05.05.2021 18:32 Ответить
говорит однако на 2-х иностранных языках, и неплохо - я знаю хорошо английский, могу оценить.
и украинский выучил однако...
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05.05.2021 18:26 Ответить
и напоследок решил отдохнуть на депутатские 60 тыс. гривен + в конверте, машину, квартиру в Киеве.
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05.05.2021 18:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dfaBTHwCKQs
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23.04.2021 07:09 Ответить
М-да-да. Тепер на пару з Беленюком будуть розробляти для країни всі законопроекти, правда ні досвіду, не розуміння того, як воно все робиться, немає. Напевно буде Трускавець 2021 для однієї особи...
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23.04.2021 07:30 Ответить
найсильніший українець з останніх сил вліз в зелене лайно...
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23.04.2021 11:58 Ответить
наперсточники включили лохотрон і огидно за вірастюка
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23.04.2021 13:55 Ответить
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