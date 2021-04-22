Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ

Россия собралась отвести войска, Путин отказался ехать на Донбасс по приглашению Зеленского, Стерненко мог бы быть главным СБУ-шником Одессы - главные новости Украины 22 апреля.

Россия собралась отвести войска

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении "учений" в Южном и Западном военных округах РФ. С завтрашнего дня российские войска начнут возвращение в постоянные места дислокации.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отвод войск снижает уровень напряжения на границе, но Украина продолжает быть начеку.

Глава государства-агрессора Владимир Путин отказался приезжать на Донбасс, куда его приглашал украинский лидер. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин. А если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с главарями "ЛНР" и "ДНР", считает Путин.

Тем временем на Донбассе продолжают гибнуть защитники Украины: сегодня погиб один украинский военнослужащий, противник с начала суток 7 раз нарушал режим прекращения огня.

Интересной формулировкой отличился вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. "Я очень позитивно настроенный человек, войны не будет, и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян", - сказал он.

Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ

Об этом журналистам рассказал сам Стерненко. "Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься", - рассказал активист.

Его слова подтвердил бывший глава ОП Андрей Богдан. "Я думаю, он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод короче", - отметил Богдан.

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