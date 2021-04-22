Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ
Россия собралась отвести войска, Путин отказался ехать на Донбасс по приглашению Зеленского, Стерненко мог бы быть главным СБУ-шником Одессы - главные новости Украины 22 апреля.
Россия собралась отвести войска
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении "учений" в Южном и Западном военных округах РФ. С завтрашнего дня российские войска начнут возвращение в постоянные места дислокации.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отвод войск снижает уровень напряжения на границе, но Украина продолжает быть начеку.
Глава государства-агрессора Владимир Путин отказался приезжать на Донбасс, куда его приглашал украинский лидер. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин. А если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с главарями "ЛНР" и "ДНР", считает Путин.
Тем временем на Донбассе продолжают гибнуть защитники Украины: сегодня погиб один украинский военнослужащий, противник с начала суток 7 раз нарушал режим прекращения огня.
Интересной формулировкой отличился вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. "Я очень позитивно настроенный человек, войны не будет, и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян", - сказал он.
Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ
Об этом журналистам рассказал сам Стерненко. "Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься", - рассказал активист.
Его слова подтвердил бывший глава ОП Андрей Богдан. "Я думаю, он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод короче", - отметил Богдан.
Вирастюка признали победителем выборов на 87 округе
Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Сына Гладковского объявили в розыск
Игоря Гладковского разыскивают по подозрению в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Его отец Олег Гладковский, бывший первый замсекретаря СНБО, заявил, что подает в суд на НАБУ из-за "преследования его семьи, которое проявлялось в различных формах процессуального террора".
Суд признал законным переименование пр. Московского в пр. Бандеры
Шестой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования.
Мужчина с топором разгромил супермаркет в Мариуполе
Он ворвался в магазин и начал крушить топором кассы. Как выяснилось позднее, таким образом мужчина решил отомстить за жену, с которой подралась одна из покупательниц магазина. Дебошира задержали, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за хулиганство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В знак солідарності з Чехією, яка впровадила низку антиросійських ініціатив, Україна вирішила вислати у Росію Андрія Єрмака та ще 18 його підлеглих з Офісу Президента.
* * *
Моргенштерн сказал, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
А Павло Зибров тут жизнь прожил.
Ну и кто риал ганста?
* * *
Якщо в Україні легалізувати одностатеві шлюби, проституцію і короткоствол, то жінки одразу масово стануть проститутками, чоловіки масово побіжать у геї, а всі інші накуплять короткостволів і перестріляють один одного!
* * *
Россия не желает вступления соседей в НАТО не потому, что НАТО нападет на россию, а потому, что россия не сможет напасть на соседей.
"Правительство Словакии высылает трех сотрудников посольства Российской Федерации из Братиславы, у них есть семь дней чтобы покинуть страну. Одной из причин принятие такого решения стало проявление солидарности к Чехии."
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13
глядя, что делает сейчас Чехия, что-то мне кажется, что там произошло что-то намного более масштабное и опасное, но не для разглашения в прессу, а взорванные Московией склады - это, так сказать, внешний повод.