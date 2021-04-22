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Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ

Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ

Россия собралась отвести войска, Путин отказался ехать на Донбасс по приглашению Зеленского, Стерненко мог бы быть главным СБУ-шником Одессы - главные новости Украины 22 апреля.

Россия собралась отвести войска

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении "учений" в Южном и Западном военных округах РФ. С завтрашнего дня российские войска начнут возвращение в постоянные места дислокации.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отвод войск снижает уровень напряжения на границе, но Украина продолжает быть начеку.

Глава государства-агрессора Владимир Путин отказался приезжать на Донбасс, куда его приглашал украинский лидер. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин. А если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с главарями "ЛНР" и "ДНР", считает Путин.

Тем временем на Донбассе продолжают гибнуть защитники Украины: сегодня погиб один украинский военнослужащий, противник с начала суток 7 раз нарушал режим прекращения огня.

Интересной формулировкой отличился вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. "Я очень позитивно настроенный человек, войны не будет, и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян", - сказал он.

Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ

Об этом журналистам рассказал сам Стерненко. "Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься", - рассказал активист.

Его слова подтвердил бывший глава ОП Андрей Богдан. "Я думаю, он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод короче", - отметил Богдан.

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Автор: 

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Топ комментарии
+6
Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 8711
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22.04.2021 22:09 Ответить
+6
ЗСУ.
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22.04.2021 22:14 Ответить
+5
Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 8012
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22.04.2021 22:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
дякую ВСУ за мирне небо!!!
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22.04.2021 22:03 Ответить
ЗСУ.
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22.04.2021 22:14 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/21/673220/ Уряд схвалив законопроєкт про скасування права на безкоштовні 2 гектари землі

Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 3129
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22.04.2021 22:07 Ответить
Зробили лохів разом.Головні новини 22 квітня: Росія обіцяє відвести війська, Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ - Цензор.НЕТ 2773
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22.04.2021 22:23 Ответить
Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 8711
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22.04.2021 22:09 Ответить
Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 2065
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22.04.2021 22:10 Ответить
Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 8012
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22.04.2021 22:11 Ответить
Найкращими були шестидесяті.
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22.04.2021 22:59 Ответить
главари дынырылыныры уже выразили готовность встретиться с гнусавым наркоманом на линии разграничения или провести дебаты по видосику
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22.04.2021 22:11 Ответить
Головні новини 22 квітня: Росія обіцяє відвести війська, Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ - Цензор.НЕТ 7526
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22.04.2021 22:20 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26607292.html Коротко
В знак солідарності з Чехією, яка впровадила низку антиросійських ініціатив, Україна вирішила вислати у Росію Андрія Єрмака та ще 18 його підлеглих з Офісу Президента.
* * *
Моргенштерн сказал, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
А Павло Зибров тут жизнь прожил.
Ну и кто риал ганста?
* * *
Якщо в Україні легалізувати одностатеві шлюби, проституцію і короткоствол, то жінки одразу масово стануть проститутками, чоловіки масово побіжать у геї, а всі інші накуплять короткостволів і перестріляють один одного!
* * *
Россия не желает вступления соседей в НАТО не потому, что НАТО нападет на россию, а потому, что россия не сможет напасть на соседей.
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22.04.2021 22:18 Ответить
У ***** началось полное недержание и отток..
"Правительство Словакии высылает трех сотрудников посольства Российской Федерации из Братиславы, у них есть семь дней чтобы покинуть страну. Одной из причин принятие такого решения стало проявление солидарности к Чехии."
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22.04.2021 22:19 Ответить
вове тупому подсказали, что Стерненко пер на Пороха - конечно же и предложили ...
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22.04.2021 22:43 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



глядя, что делает сейчас Чехия, что-то мне кажется, что там произошло что-то намного более масштабное и опасное, но не для разглашения в прессу, а взорванные Московией склады - это, так сказать, внешний повод.
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22.04.2021 22:31 Ответить
молчит прорашистский президент - видать истрия Януковичем -2 только ему посчасливило , оставят дома?
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22.04.2021 22:41 Ответить
как там его ЗЕман? На ЗЕ начинается плохо кончается?
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22.04.2021 22:44 Ответить
Головні новини 22 квітня: Росія обіцяє відвести війська, Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ - Цензор.НЕТ 7595
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22.04.2021 22:37 Ответить
Піаніна наше всьо.
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22.04.2021 23:02 Ответить
Провели учения,показали всем на что способна армия России,закончили и отвели на место прежних дислокаций.Аксиома воинской жизни.Не надо благодарить Шойгу.
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23.04.2021 06:37 Ответить
 
 