Шмыгаль представил Галущенко в качестве кандидата на пост главы Минэнерго на заседании фракции "Слуги народа"

На заседании фракции "Слуга народа" премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко. Галущенко отвечал на вопросы членов монобольшинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказал народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

"Завтра народным депутатам раздадут подписные листы и каждый из членов фракции будет голосовать "за", "против" или "воздержался" по назначению этого кандидата на пост министра энергетики", - сказал нардеп.

По его словам, пока сложно говорить о том, будет ли у него полная поддержка фракции.

"Отвечал он доступно и открыто. Мы понимаем, что у него есть опыт. Но сказать, есть ли у него единогласная поддержка - не могу. Некоторые депутаты не были довольны. Больше - были довольны. Мы это уже поймем по результатам голосования в подписных листах", - добавил парламентарий.

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