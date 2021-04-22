Шмыгаль представил Галущенко в качестве кандидата на пост главы Минэнерго на заседании фракции "Слуги народа"
На заседании фракции "Слуга народа" премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко. Галущенко отвечал на вопросы членов монобольшинства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказал народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.
"Завтра народным депутатам раздадут подписные листы и каждый из членов фракции будет голосовать "за", "против" или "воздержался" по назначению этого кандидата на пост министра энергетики", - сказал нардеп.
По его словам, пока сложно говорить о том, будет ли у него полная поддержка фракции.
"Отвечал он доступно и открыто. Мы понимаем, что у него есть опыт. Но сказать, есть ли у него единогласная поддержка - не могу. Некоторые депутаты не были довольны. Больше - были довольны. Мы это уже поймем по результатам голосования в подписных листах", - добавил парламентарий.
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Галущенко останній рік, де-факто, керівник Енергоатому, це він розвалив "атомку" та енергобаланс. Це його рук справа - залежність від імпорту електроенергії з РосАтому.
Останім часом Галущенко офіційно був віце-президентом "Енергоатому", однак, по-суті, він керував "атомкою".
Відомо, що Галущенко - людина Деркача. Того самого, якого в США визнали агентом Кре
Це вже третє пришестя менеджменту Деркача до керма "Енергоатому", і кожне з них закінчувалося погано - повертало нашу атомку в бік "Росатому". А що ж буде, якщо їм віддати весь енергосектор?
Нагадаю, що під керівництвом Галущенка Енергоатом геть збіднів, вперше став збитковим. Вперше зимою він не зміг витягнути енергобаланс. Україна перейшла на імпорт великих обсягів енергії з країни агресора, а також Білорусі. При чому не просто з Білорусі, ми купували енергію нової Білоруської АЕС (станції збудованої Росатомом). Допомогли запустити Кремлю цей проект атомної експансії. Адже станція була збудована РФ в Білорусії за рекордні 10 млрд доларів, які дав Лукашенку Путін для енергетичної гегемонії в балтійському регіоні. "https://blogs.pravda.com.ua/authors/chornovol/60803d0a42601/ Міністерство енергетики може очолити агент Кремля