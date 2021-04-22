Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко

Окончание войны на востоке Украины зависит от России, и именно с ней, а не с главарями "Л/ДНР" надо вести переговоры.

Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для Украины, Европы и для всего мира очевидно, что окончание войны зависит от желания российской стороны, а не от тех, кто засел в Донецке и Луганске. И именно с Россией нужны переговоры", - сказал Корниенко.

По его словам, "эта война может закончиться только через договоренности, и найти переговорную площадку для них является сейчас важнейшим вопросом в отношениях между Украиной и Россией".

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Корниенко подчеркнул, что вопросы веры или языка в Украине, о которых упомянул Путин, обсудить можно очень быстро.

"В нашей стране реально обеспечена свобода вероисповедания и все, кто этого хочет, говорят на русском языке. В этом можно убедиться, посетив Киево-Печерскую лавру или в Святогорскую лавру. А вот вопрос мира - это единственный крупный предмет для переговоров с Россией. И они должны состояться", - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что обычно переговоры об условиях мира ведутся на нейтральной территории или на территории, охваченной войной.

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"Есть Нормандский формат, который пока пробуксовывает, уже предложен украинский Донбасс, как место для встречи, но это могут быть и другие площадки, форматы, места. Если хочешь мира, ищешь варианты, как это сделать", - резюмировал Корниенко.