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Новости Агрессия России против Украины
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Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко

Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, -

Окончание войны на востоке Украины зависит от России, и именно с ней, а не с главарями "Л/ДНР" надо вести переговоры.

Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для Украины, Европы и для всего мира очевидно, что окончание войны зависит от желания российской стороны, а не от тех, кто засел в Донецке и Луганске. И именно с Россией нужны переговоры", - сказал Корниенко.

По его словам, "эта война может закончиться только через договоренности, и найти переговорную площадку для них является сейчас важнейшим вопросом в отношениях между Украиной и Россией".

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Корниенко подчеркнул, что вопросы веры или языка в Украине, о которых упомянул Путин, обсудить можно очень быстро.

"В нашей стране реально обеспечена свобода вероисповедания и все, кто этого хочет, говорят на русском языке. В этом можно убедиться, посетив Киево-Печерскую лавру или в Святогорскую лавру. А вот вопрос мира - это единственный крупный предмет для переговоров с Россией. И они должны состояться", - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что обычно переговоры об условиях мира ведутся на нейтральной территории или на территории, охваченной войной.

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"Есть Нормандский формат, который пока пробуксовывает, уже предложен украинский Донбасс, как место для встречи, но это могут быть и другие площадки, форматы, места. Если хочешь мира, ищешь варианты, как это сделать", - резюмировал Корниенко.

Автор: 

переговоры (5090) россия (96420) Донбасс (26958) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+9
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3089
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22.04.2021 22:47 Ответить
+7
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1718
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22.04.2021 22:52 Ответить
+6
надо силы наращивать, а не переговоры вести
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22.04.2021 22:46 Ответить
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надо силы наращивать, а не переговоры вести
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22.04.2021 22:46 Ответить
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3089
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22.04.2021 22:47 Ответить
так іди виконуй бажання кацапів ! один дурко вже розгледів мир !
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22.04.2021 22:50 Ответить
Эх, хорошо быть пророком
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22.04.2021 22:52 Ответить
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1718
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22.04.2021 22:52 Ответить
https://gordonua.com/news/worldnews/lukashenko-schitaet-chto-zelenskomu-pora-nauchitsya-konkretno-diplomatichno-sebya-vesti-1549978.html Лукашенко считает, что Зеленскому "пора научиться конкретно дипломатично себя
прогибатьhttps://gordonua.com/news/worldnews/lukashenko-schitaet-chto-zelenskomu-pora-nauchitsya-konkretno-diplomatichno-sebya-vesti-1549978.html " , Украина с 1991г независима от Московии и прогибаться не соберается.
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22.04.2021 22:53 Ответить
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7860
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1466
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22.04.2021 22:55 Ответить
Трохи Гоголя перефразую: "Що, синку, допомогли тобі твої москалі"? Жаль, що ті "слуги" не росли на героїчних сторінках української історії. Їм не відомі слова Василя Кука, наприклад, шо "Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги", чи хоча б загальновідомого канцлера Німеччини Отто фон Бісмарка "Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані". Зате вони чудово цитують кодекс будівникіч комунізму, на якому виросли їхні батьки.
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22.04.2021 22:55 Ответить
а поедешь в мацкву, - тебе подсунут главарей лднр и закроют с ними в одной комнате)... развод лохов по-кремлевски))
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22.04.2021 22:56 Ответить
Кониенко, они не считают Украину субьектом переговоров. И не потому что вы с коллегами рекордсмены по обгаживанию. Их интересует сила и власть. Тобишь диктатура в чистом виде... все остальное для них слабость.
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22.04.2021 22:57 Ответить
ага корабельная гнида переживает за Украину фсей душой, патамушта "нада валить..."

душа не болит лишь у гнид,
ведь гниды в душе - душегубы,
и если у гниды болит,
то только живот или зубы .
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22.04.2021 22:59 Ответить
перед ким виставлять?
Зебіли не зацінять...
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22.04.2021 23:15 Ответить
окончание войны в Украине , для рабсеи ,значит капитуляция "капутина" .А значит повернуть Украине оккупированную часть Донбасса и контроль за границей ,на что капутин никогда не согласится,а следовательно он будет впихивать ордло ,которое ему подконтрольное на шею Украины и ее народа на своих условиях
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22.04.2021 23:09 Ответить
Сам на сам путлер с тебя корабельную сосну сделает.
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22.04.2021 23:13 Ответить
Прикольно
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22.04.2021 23:14 Ответить
Корниенку,прежде чем комментировать, нужно слезть с корабельной сосны.
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22.04.2021 23:14 Ответить
Переговоры с оккупантом должны длиться не дольше автоматной очепеди
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23.04.2021 00:25 Ответить

Майже 90% що й не дивно. «За всіма офіційними даними статистики і російських експертів, за кількістю людей, які мають проблеми з психічним здоров'ям і потребують спеціальної допомоги, кацапи- личакарі які вийшли на перше місце в світі, і досягли в жахливій профашистської Росії 50 млн чоловік -ідіотів». (М. Ю. Медведєв. Православне вчення про особистість і його деякі прикладні аспекти) А личакова фашистська паРаша перетворилася у велику брудну резервацію для розмноження личакових ідіотів. Ідіотизмом, як медичний діагноз у фашистській Росії де психічно хворих близько 85% дорослого населення. Саме і є такий сукупний рейтинг кривавих злочинців фашистів )(уйла, Зюганова і Жириновського.
Ну тут то і додати нічого, хіба що вказати на те що 85% цих спитих і кінчених російських дебілів - ідіотів які стали ще й запеклими фашистами )(уйла і окупантами суверенної української землі Криму і Донбасу, а значить перетворилися в лютих кривавих ворогів для всього Українського народу. І вони дебіли розуміють не переговори, а тільки одну грубу силу знищеня.-
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23.04.2021 07:29 Ответить
Щоб закінчити війну, спочатку треба таких гнид на гілляку повішати.
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23.04.2021 01:15 Ответить
Пока окончание войны будет зависеть от росии, война незакончиться никогда.
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23.04.2021 02:42 Ответить
А МОЖЕТ С КИТАЕМ !)
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23.04.2021 03:16 Ответить

С кем вести переговоры с ордой ? В своё время даже Алексей Толстой заявил что есть, две Руси: Первая славянская - Киевская, имеет свои корни в мировой, и в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал их весь свободный Западный мир. А есть вторая выдуманная под Русь угро - финская - Московия. Это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта татаро -угро - финская якобы Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская якобы Русь издавна была, есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы.
© Алексей Толстой.
Так и сейчас ничего не изменилось, разве что эта ужасная не славянская Московия орда которая только в 18 веке преступно замаскировалась под якобы Русь она стала заклятым врагом не только Европы, Украины... а ещё всего остального демократического мира.-
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23.04.2021 06:59 Ответить
те що дотепер існує штаб московитської спецслужби у Києво-Печерській Лаврі говорить про те, що ніякої роботи по знищенню кацапського впливу не ведеться і навіть не планується вести. Мало того, ті хто розповідає про те що начебто в Україні "русскіх нє прєтєсняют" насправді працюють на те щоб кацапи і далі їхали в Україну і почувалися у нас вільно. Але ж це дурість - кожен московит, кожне кацапське бидло має відчувати як у нього під ногами горить земля, вони на кожному повороті мають відчувати що їм тут не раді і якщо що з ними панькатись не будуть. Але ж це лише мрії, бо навіть "бандерівський Львів" скотився в повну сраку і кацапи в закладах та на вулиці ведуть більш ніж розв'язно а горді львів'яни прислужують їм і у сраку цілують. Гидко.
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23.04.2021 07:25 Ответить
А не Порох не? Нада просто пиристать стрелять и оно как то само.
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23.04.2021 07:32 Ответить
А співали, що це Порошенко не бажає закінчувати війну! Уся передвиборна програма побудована на брехні, а 73% із заглотом це хавали. Хто буде вибачатися за всю брехню? І як виправляти зроблене тепер уже справжніми баригами та мародерами від Зе?!
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23.04.2021 07:58 Ответить
та що ви путін? А ви ж доказували,що то Порошенко хоче війни,що він її почав, а треба з ПУ поговорити в очі заглянути і все там мир.Ідіоти, ви вкрали два роки європейського розвитку України-тепер дійшло.Вас попереджали, а ви відводили війська -тепер вони зайняли вигідні позиції і сіру зону.ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІСТЬ?- за смерть наших воїнів,коли вони метр за метром визволяли нашу територію.
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23.04.2021 08:17 Ответить
 
 