Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко
Окончание войны на востоке Украины зависит от России, и именно с ней, а не с главарями "Л/ДНР" надо вести переговоры.
Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Для Украины, Европы и для всего мира очевидно, что окончание войны зависит от желания российской стороны, а не от тех, кто засел в Донецке и Луганске. И именно с Россией нужны переговоры", - сказал Корниенко.
По его словам, "эта война может закончиться только через договоренности, и найти переговорную площадку для них является сейчас важнейшим вопросом в отношениях между Украиной и Россией".
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Корниенко подчеркнул, что вопросы веры или языка в Украине, о которых упомянул Путин, обсудить можно очень быстро.
"В нашей стране реально обеспечена свобода вероисповедания и все, кто этого хочет, говорят на русском языке. В этом можно убедиться, посетив Киево-Печерскую лавру или в Святогорскую лавру. А вот вопрос мира - это единственный крупный предмет для переговоров с Россией. И они должны состояться", - отметил народный депутат.
Он подчеркнул, что обычно переговоры об условиях мира ведутся на нейтральной территории или на территории, охваченной войной.
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"Есть Нормандский формат, который пока пробуксовывает, уже предложен украинский Донбасс, как место для встречи, но это могут быть и другие площадки, форматы, места. Если хочешь мира, ищешь варианты, как это сделать", - резюмировал Корниенко.
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прогибатьhttps://gordonua.com/news/worldnews/lukashenko-schitaet-chto-zelenskomu-pora-nauchitsya-konkretno-diplomatichno-sebya-vesti-1549978.html " , Украина с 1991г независима от Московии и прогибаться не соберается.
душа не болит лишь у гнид,
ведь гниды в душе - душегубы,
и если у гниды болит,
то только живот или зубы .
Зебіли не зацінять...
Майже 90% що й не дивно. «За всіма офіційними даними статистики і російських експертів, за кількістю людей, які мають проблеми з психічним здоров'ям і потребують спеціальної допомоги, кацапи- личакарі які вийшли на перше місце в світі, і досягли в жахливій профашистської Росії 50 млн чоловік -ідіотів». (М. Ю. Медведєв. Православне вчення про особистість і його деякі прикладні аспекти) А личакова фашистська паРаша перетворилася у велику брудну резервацію для розмноження личакових ідіотів. Ідіотизмом, як медичний діагноз у фашистській Росії де психічно хворих близько 85% дорослого населення. Саме і є такий сукупний рейтинг кривавих злочинців фашистів )(уйла, Зюганова і Жириновського.
Ну тут то і додати нічого, хіба що вказати на те що 85% цих спитих і кінчених російських дебілів - ідіотів які стали ще й запеклими фашистами )(уйла і окупантами суверенної української землі Криму і Донбасу, а значить перетворилися в лютих кривавих ворогів для всього Українського народу. І вони дебіли розуміють не переговори, а тільки одну грубу силу знищеня.-
С кем вести переговоры с ордой ? В своё время даже Алексей Толстой заявил что есть, две Руси: Первая славянская - Киевская, имеет свои корни в мировой, и в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал их весь свободный Западный мир. А есть вторая выдуманная под Русь угро - финская - Московия. Это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта татаро -угро - финская якобы Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская якобы Русь издавна была, есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы.
© Алексей Толстой.
Так и сейчас ничего не изменилось, разве что эта ужасная не славянская Московия орда которая только в 18 веке преступно замаскировалась под якобы Русь она стала заклятым врагом не только Европы, Украины... а ещё всего остального демократического мира.-