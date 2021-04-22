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Российские спортсмены будут выходить на соревнованиях под музыку Чайковского вместо гимна РФ

Российские спортсмены будут выходить на соревнованиях под музыку Чайковского вместо гимна РФ

Из-за использования допинга российским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях под флагом и с гимном своей страны. Теперь вместо гимна у них будет музыка Чайковского.

Такое решение утвердил Международный олимпийский комитет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вместо государственного гимна РФ будут использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

"Музыкальное сопровождение, утвержденное МОК для Олимпийского комитета России, может использоваться на всех чемпионатах мира. В качестве альтернативы международные федерации при необходимости могут использовать собственный гимн", - говорится в документе Международного олимпийского комитета.

В частности, музыка Чайковского будет задействована на ОИ-2020 в Токио и ОИ-2022 в Пекине.

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Ранее международный спортивный арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна на чемпионатах мира и олимпийских играх на двухлетний период действия санкций CAS в отношении российского спорта. "Катюшу" предложила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России, но, как сообщили в пресс-службе CAS, вариант не был утвержден, поскольку композиция "слишком связана с Россией".

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гимн (237) россия (96420) спорт (2444) допинг-контроль (334)


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Топ комментарии
+72
Российские спортсмены будут выходить на соревнованиях под музыку Чайковского вместо гимна РФ - Цензор.НЕТ 5096
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22.04.2021 23:03 Ответить
+36
Страна 404
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22.04.2021 23:01 Ответить
+31
Мурку давай
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22.04.2021 23:04 Ответить
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грёбаный стыд зачтодедываевалитраливали !
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23.04.2021 08:39 Ответить
Мы хадили у тиатр на ,,лебедине озеро,, выплывала балерина с мордою булбдозера . Кацапия-страна-нелепость
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23.04.2021 09:10 Ответить
Под похоронный марш...
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23.04.2021 09:10 Ответить
пітораси під музику пітораса
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23.04.2021 10:12 Ответить
А почему не под ,, Мурку,,?
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23.04.2021 10:15 Ответить
Надо было "У самовара я и моя Маша" или "Мурку" утвердить!
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23.04.2021 11:06 Ответить
Російські спортсмени виходитимуть на змаганнях під музику Чайковського замість гімну РФ - Цензор.НЕТ 6589
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23.04.2021 11:22 Ответить
"Походив з українського роду Чайок. Прадід композитора, Федір Опанасович Чайка (1695-1767), походив з-під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA Кременчука , служив у Миргородському полку Війська Запорозького. Його син, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро , народжений на Полтавщині (дід композитора), під час навчання у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_(1659%E2%80%941817) Києво-Могилянській академії , прийняв прізвище Чайковський." - абидна.
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23.04.2021 11:34 Ответить
"Танец маленьких ..ядей"?
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23.04.2021 12:51 Ответить
Всё таки пуйло купил весь международный олимпийский комитет с потрохами!!
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23.04.2021 17:06 Ответить
Чайковского музло - "лебединое озеро"... Шо , уже?
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23.04.2021 19:37 Ответить
так ведь Чайковский гей....
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23.04.2021 21:41 Ответить
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