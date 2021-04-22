Российские спортсмены будут выходить на соревнованиях под музыку Чайковского вместо гимна РФ

Из-за использования допинга российским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях под флагом и с гимном своей страны. Теперь вместо гимна у них будет музыка Чайковского.

Такое решение утвердил Международный олимпийский комитет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вместо государственного гимна РФ будут использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

"Музыкальное сопровождение, утвержденное МОК для Олимпийского комитета России, может использоваться на всех чемпионатах мира. В качестве альтернативы международные федерации при необходимости могут использовать собственный гимн", - говорится в документе Международного олимпийского комитета.

В частности, музыка Чайковского будет задействована на ОИ-2020 в Токио и ОИ-2022 в Пекине.

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Ранее международный спортивный арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна на чемпионатах мира и олимпийских играх на двухлетний период действия санкций CAS в отношении российского спорта. "Катюшу" предложила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России, но, как сообщили в пресс-службе CAS, вариант не был утвержден, поскольку композиция "слишком связана с Россией".