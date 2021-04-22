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Мне как генпрокурору неизвестно, где находится похищенный в Кишиневе судья Чаус, - Венедиктова

Мне как генпрокурору неизвестно, где находится похищенный в Кишиневе судья Чаус, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что ей не известно местонахождение украинского судьи Николая Чауса, похищенного в Молдове, к которому у украинских правоохранителей есть уголовные претензии за взяточничество.

Как пердает Цензор.НЕТ, об этом заявила Генпрокупрор  в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Непосредственно где находится господин Чаус на сегодняшний день мне, как генеральному прокурору не известно. Если у нас действительно будет зарегистрировано уголовное производство по этому факту, то, думаю, что орган досудебного расследования будет с этим разбираться", - сказала Венедиктова в четверг вечером

При этом она подчеркнула, что в Офис генпрокурора поступил депутатский запрос Владимира Арьева (фракция "Европейская солидарность") по этому поводу. "Этот запрос расписан, в указанные сроки мы на него ответим", - сказала генпрокурор.

Также она напомнила, что дело в отношении Чауса есть в производстве НАБУ.

Также читайте: Похищение Чауса: Украина согласилась на "дружескую встречу" военного атташе Сметанюка с представителями молдавской стороны, - СМИ. ВИДЕО

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

В украинских СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники ГУР, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".

Парламент Молдовы создал в пятницу комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения Чауса.

В свою очередь, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для дачи объяснений относительно похищения Чауса.

Чаус – бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками.

Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках.

Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища.

Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Украине ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Автор: 

Молдова (1893) похищение (1691) Чаус Николай (330) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+10
Все она знает. Жалкая мина плохой актрисы. Его теперь проще прикопать, чем явить миру. Дебилы натворили дел. Только идиоты могли для такого дела использовать прокатную машину с включенным трекером !!!
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22.04.2021 23:38 Ответить
+9
а як шалаві портновській відомо щось?
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22.04.2021 23:39 Ответить
+7
Як прокурору - не відомо, а як члерюнкині команди Зєлєнского - ще й як відомо. Але прокурор Вєнедіктова ніяк не зустрінеться з протеже Зєлєнского-Єрмака Вєнедіктовою. Так і ходять окремо різними дорогами.
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22.04.2021 23:44 Ответить
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Плохо.Ты никчемный профессионал.Нечем хвастать.
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22.04.2021 23:34 Ответить
Все она знает. Жалкая мина плохой актрисы. Его теперь проще прикопать, чем явить миру. Дебилы натворили дел. Только идиоты могли для такого дела использовать прокатную машину с включенным трекером !!!
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22.04.2021 23:38 Ответить
Не думай о ней так хорошо.Не знает.Не ее это свиное дело.Она кукла,а не прокурор.
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22.04.2021 23:40 Ответить
Як і решта зеленої плісняви разом з Віслючком ,це лише лялькі кремлівського балагана !!)))
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22.04.2021 23:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/427783 - "..использовать прокатную машину с включенным трекером !!!" - Откуда инфа ? С GlobalStar или InmarSat
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22.04.2021 23:56 Ответить
https://www.slidstvo.info/articles/gps-trekery-dyplomatychna-nota-moldovske-vyno-ta-druzhnya-zustrich-novi-podrobytsi-u-spravi-vykradennya-mykoly-chausa/
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23.04.2021 00:17 Ответить
ОК
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23.04.2021 00:22 Ответить
Теперь будет как в известном мультфильме. Мало его было похитить, вы его теперь попробуйте легализовать на территории Украины после всей информации от молдавских органов.
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22.04.2021 23:35 Ответить
шукайте труп. Можливо, по частинам: спочатку голову...
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22.04.2021 23:36 Ответить
Вполне может быть они и решат, что это выход из идиотской лужи, в которую посадили Украину.
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22.04.2021 23:40 Ответить
Тануна. Он давно батистовые портянки мотает, крем-брюле столовой ложкой трескает и ржёт над пиплом! Не такое проходило.
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22.04.2021 23:56 Ответить
якщо його вб'ють то це взагалі буде світовою новиною. Щонайменше Молдова вишле українське посольство і всім розкаже що Україна під дипломатичним прикриттям проводить спецоперації та вбиває людей по всьому світу. Як то кажуть - "Хуже нє будєт"
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23.04.2021 07:08 Ответить
а як шалаві портновській відомо щось?
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22.04.2021 23:39 Ответить
Як прокурору - не відомо, а як члерюнкині команди Зєлєнского - ще й як відомо. Але прокурор Вєнедіктова ніяк не зустрінеться з протеже Зєлєнского-Єрмака Вєнедіктовою. Так і ходять окремо різними дорогами.
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22.04.2021 23:44 Ответить
Судья Чаус в статусе "евробляхи"...
Такая вот ирония судьбы: ввезли в Украину на молдовских номерах, теперь не знают что делать!
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22.04.2021 23:52 Ответить
Ну какие тут коменты? Ответ ясен, понятен. логичен. А нахрен нам такие ген?
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22.04.2021 23:53 Ответить
Бенядиктова про добровольцев,активистов(нормальных)ну прям всё знает,а вот про татаровых,вовків,зонтовых и прочих ворюг-ни хрена не знает
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23.04.2021 00:12 Ответить
Поднялся такой шум, что вряд ли вообще смогут придумать как его предъявить.
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23.04.2021 00:25 Ответить
А еще она девственница
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23.04.2021 00:57 Ответить
Венедиктова: Хочу быть походей на японского секс робота.
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23.04.2021 01:35 Ответить
кто поближе там, пацыки- скажите этой, шо она не была прокурором от слова НИКОГДА...(((
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23.04.2021 01:52 Ответить
"Непосредственно где находится господин Чаус на сегодняшний день мне, как генеральному прокурору не известно...".
Допустимо... Але, по-перше, з Венедиктової "генпрокурор", як з лайна - куля - вона у кримінальному і кримінально-процесуальному судочинстві тямить, "як свиня в апельсинах", а по-друге, хай спитає у "Козиря"... Це ж він "операцію" організовував...
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23.04.2021 05:16 Ответить
Ермак уже прикопал его в лесополосе или отправил в плаванье по Днепру в разных мусорных пакетах.
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23.04.2021 06:16 Ответить
у чауса насправді великі проблеми, бо може статися так, що він або ніколи не знайдеться або у горизонтальному положенні без ознак життя.
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23.04.2021 07:02 Ответить
І що, у Вови з'явиться свій Гонгадзе?
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23.04.2021 08:09 Ответить
 
 