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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе, – Чевик

ОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе, – Чевик

Наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют усиление эскалации на Донбассе.

Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Яшар Халит Чевик, информирует Цензор.НЕТ.

"Миссия зафиксировала усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения, а также увеличение количества жертв среди гражданского населения и случаев повреждения или разрушения объектов гражданской инфраструктуры", - заявил Чевик в своем обращении к Постоянному совету ОБСЕ. 

"Каждая жертва опустошает семьи и громады, а также усугубляет напряженную обстановку, обуславливая цикл насилия, который подрывает политические усилия, направленные на урегулирование ситуации", — добавил он.

Глава СММ подчеркнул, что, "усиление миссией содействия не может заменить обязательства сторон предпринять необходимые шаги для полного выполнения мер по прекращению огня". "Стороннего механизма для обеспечения соблюдения режима прекращения огня не существует", — сказал Чевик.

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Представитель ОБСЕ также заявил о наличии "беспрецедентных ограничениях и препятствиях деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, многие из которых выглядят умышленными и целенаправленными".

"Подобные все более жесткие препятствия ограничивают возможность миссии пополнять ресурсную базу, осуществлять деятельность и беспристрастно докладывать о фактах тогда, когда это крайне необходимо", — подытожил посол.

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Автор: 

ОБСЕ (4889) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766) Чевик Ясар Халит (20)


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Топ комментарии
+6
ОБСЄ фіксує посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення на Донбасі, - Чевік - Цензор.НЕТ 4155
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23.04.2021 00:10 Ответить
+4
То не правда! 8-9 обстрілів за даними Генштабу на добу - то не ескалація! Наші не стріляють, бо їм це заборонили! Бреше Чевік! Хай живе великий миротворець Зєлєнскій!
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23.04.2021 00:00 Ответить
+4
гарант виступив з сильно жосской заявоюОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе, – Чевик - Цензор.НЕТ 5753
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23.04.2021 00:00 Ответить
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То не правда! 8-9 обстрілів за даними Генштабу на добу - то не ескалація! Наші не стріляють, бо їм це заборонили! Бреше Чевік! Хай живе великий миротворець Зєлєнскій!
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23.04.2021 00:00 Ответить
Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!))))
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23.04.2021 00:03 Ответить
гарант виступив з сильно жосской заявоюОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе, – Чевик - Цензор.НЕТ 5753
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23.04.2021 00:00 Ответить
Ну і,зафіксували,а що далі ???))))
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23.04.2021 00:02 Ответить
ОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе, – Чевик - Цензор.НЕТ 8348
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23.04.2021 00:02 Ответить
Зелена пліснява ,це пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які іх дії,це лише імітація діяльності !!!)))
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23.04.2021 00:06 Ответить
ОБСЄ фіксує посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення на Донбасі, - Чевік - Цензор.НЕТ 4155
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23.04.2021 00:10 Ответить
шо, треба ехать на данбасс
заглянуть там тёске в глас...
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23.04.2021 00:22 Ответить
Скільки днів вже не стріляють? Вовка чомусь мовчить.
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23.04.2021 00:06 Ответить
Скажу так - весь этот отвод якобы кацапо-войск ситуацию не исправит.. Начнется "зеленка" и с фронта опять накроет нас сообщениями об активизации кацапских обстрелов, дрг, война снайперов и т.д. и т.п.... Расслабляться рано - пока жив еще хоть один кацап !!!
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23.04.2021 00:23 Ответить
Под поганым зелёным режимом действительно качается земля. Предлагаемая "встреча" - это попытка уцепиться за рейтинг, несущийся вниз стремительным домкратом. Население, замордованное дурантинами и платёжками, перестаёт верить что "Порошенко наживался на войне", и начинает подозревать что оно было жестоко обмануто звуками того самого рояля.
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23.04.2021 00:23 Ответить
любой приказ "не отвечать на провокации" возбуждает активность агрессора.
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23.04.2021 00:26 Ответить
пора в кружках по авиамоделизму изготавливать дроны камикадзе, пускай детки развлекаются запуская подарочки запаребриковскому биоматериалу всех мастей.
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23.04.2021 00:52 Ответить
Не радів би передчасно "відводу" військ, бо по-перше, не факт, що відведуть, а по-друге, якщо Зеленський погодився на "кластерний" план капітуляції, то в принципі мета досягнута.. Та до речі - Скіль там разів з Сірії виводили війська, здається тричі? (с)
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23.04.2021 01:04 Ответить
ОБСЄ фіксує посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення на Донбасі, - Чевік - Цензор.НЕТ 1085
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23.04.2021 01:35 Ответить
Уж не затем ли кацапы подводили войска?

Завели еще "ихтамнетов" и убивачек под шумок.
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23.04.2021 02:10 Ответить
слепое обсе пишет про расширение боевых действий а зе дебилы про нарушение тишины это полное дно зеленой власти
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23.04.2021 08:12 Ответить
 
 