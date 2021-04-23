Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны, - зампред Совбеза РФ Медведев

Бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что отношения России и США вернулись в состояние холодной войны. По его мнению, конфликт приводит к ситуации "перманентной нестабильности" в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КоммерсантЪ.

"За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - сказал Медведев "РИА Новости". По его мнению, Россия сейчас, как и СССР в прошлом, "всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту".

Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуация "была спасена лидерами двух сверхдержав, сохранившими трезвость оценки ситуации, признавшими и принявшими "мудрость" компромисса".

"Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов", - добавил бывший президент.

Карибский кризис - это 13 дней октября 1962 года, когда СССР и США могли начать третью мировую. По версии США, конфронтация была вызвана размещением на Кубе советских ядерных ракет, способных долететь до Вашингтона. По версии СССР, ракеты на Кубе стали реакцией Москвы на установку годом ранее аналогичных американских ракет в Турции, напрямую угрожавших Москве.

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2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения подпали высокопоставленные должностные лица России, организации и компании. Россия намерена ответить на санкции. 15 апреля были введены новые санкции США. Они коснулись российского госдолга, 16 организаций, 16 физических лиц. Также США выслали 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.