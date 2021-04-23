США будут очень внимательно следить за отводом войск РФ от границ с Украиной, - представитель Госдепа Прайс

Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией на российско-украинской границе после того, как Россия объявила об отводе войск с территорий, прилегающих к Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в четверг заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс добавил, что США все еще ожидают официального ответа России по поводу сообщения об отводе войск, сообщает агентство "Франс-Пресс".

"Мы слышали о заявлении России, согласно которому она начнет вывод войск с украинской границы. Я думаю, мы будем ждать действий. Соединенные Штаты продолжат очень внимательно следить за ситуацией", – цитирует слова Прайса Reuters.

"В ходе нашего взаимодействия с российским правительством мы ясно дали понять, что (Москва) должна воздержаться от эскалации ситуации и немедленно прекратить все агрессивные действия против Украины", - заявил Нед Прайс.

Прайс отказался ответить на вопрос журналиста о том, уведомила ли Россия США об отводе войск заранее.

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Минобороны РФ распорядилось начать возвращение войск в места постоянной дислокации внутри страны начиная с пятницы, заявив, что "внезапная проверка" сил на юге и западе страны успешно завершена, сообщили в четверг международные информационные агентства со ссылкой на "РИА Новости".

В четверг днем Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН, отметил улучшение ситуации с доставкой гуманитарной помощи на востоке Украины. Он сообщил, что сегодня гуманитарный конвой, организованный ООН, доставил 23 тонны предметов для гигиены в Донецкую область Украины через пункт пропуска Новотроицкое.

Этот пункт пропуска был закрыт для движения гуманитарных грузов с 24 февраля по 15 апреля из соображений безопасности.

По словам Дюжаррика, в гуманитарной помощи сейчас нуждаются около 1,67 миллиона человек, проживающих в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей.

"Ограничения доставки гуманитарной помощи в неподконтрольные правительству районы напрямую сказываются на нашей способности помогать нуждающимся", – подчеркнул Дюжаррик.

Как сообщалось, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.