Шевченко могут исключить из фракции, а Тищенко должен заплатить максимальный штраф, - решение фракции "СН"

"Слуги народа" провели онлайн-заседание фракции, на котором заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко относительно его поездки в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию с празднованием дня рождения жены Николая Тищенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, отмечается, что Евгения Шевченко не делегировали ни "слуги народа", ни Министерство иностранных дел или Офис Президента Украины на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси. Во время заседания фракции было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата в составе фракции "СН" в парламенте.

Депутаты также решили, что Николай Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по нему определит политический совет партии.

Кроме того, депутаты заслушали доклад кандидата на должность министра энергетики Германа Галущенко. Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале.

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Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".