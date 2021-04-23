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Новости Скандалы в Слуге народа
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Шевченко могут исключить из фракции, а Тищенко должен заплатить максимальный штраф, - решение фракции "СН"

Шевченко могут исключить из фракции, а Тищенко должен заплатить максимальный штраф, - решение фракции

"Слуги народа" провели онлайн-заседание фракции, на котором заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко относительно его поездки в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию с празднованием дня рождения жены Николая Тищенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, отмечается, что Евгения Шевченко не делегировали ни "слуги народа", ни Министерство иностранных дел или Офис Президента Украины на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси. Во время заседания фракции было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата в составе фракции "СН" в парламенте.

Депутаты также решили, что Николай Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по нему определит политический совет партии.

Кроме того, депутаты заслушали доклад кандидата на должность министра энергетики Германа Галущенко. Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Замглавы фракции "Слуга народа" Тищенко был бригадиром Колей Оболонским в ОПГ Савлохи. Торговал героином, занимался разбоями и рэкетом", - Лерос. ВИДЕО

Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Слуга народа (2638) Тищенко Николай (338) Шевченко Евгений Слуга народа (79)


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Топ комментарии
+21
Бригадиру Коле Оболонскому штраф вы, что совсем обалдели - позор какой то ...
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23.04.2021 07:46 Ответить
+18
а могут и не исключить...)))
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23.04.2021 07:44 Ответить
+17
В СН половина дебілів.а друга половина лохів,шахраїв. наперстників,брехунів і ворогів України.
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23.04.2021 08:22 Ответить
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а могут и не исключить...)))
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23.04.2021 07:44 Ответить
Не исключат.
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23.04.2021 07:49 Ответить
даже не сомневаюсь))
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23.04.2021 07:53 Ответить
· Ну-ка заодорнее, задорнее! Что вы как на собственных похоронах? Во! Во! Идут, идут все! А вы чё, особенные, что ль? Ну-ка давай, костыль, в строй! И ты, жопа в шляпе, тоже!
· Ну ты, старая песочница! Не симулировать! Не си… Я тебя, падла, знаю! Я тебя десерту лишу сегодня!

· Ты зачем привела мне этого контрреволюционера?(с)
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23.04.2021 10:45 Ответить
Ключевое слово- Могут. У зеленой плесни так во всем.
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23.04.2021 08:00 Ответить
да собственно как и у любых наших "правителей"...брехуны и лицемеры высшей категории...
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23.04.2021 08:03 Ответить
Він сам хоче щоб його виключили і тоді піде до зажопників,де йому і місце а треба щоб він сам пішов і склав мандат.Взагалі то давно пора прийняти закон про відклик депутата і тодіб таких (а там багато в усіх фракціях) коліном під дупу з ради.
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23.04.2021 08:13 Ответить
Бригадиру Коле Оболонскому штраф вы, что совсем обалдели - позор какой то ...
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23.04.2021 07:46 Ответить
ничего ты не понимаешь..Коля уже с квитанцией на почте.. в очереди стоит.. стыдно, товарищ!!))
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23.04.2021 07:56 Ответить
Тут цікаво інше - СН вже настільки стали рішалами, що вже відкрито дають вказівку ментам, кого штрафувати і наскільки. Тобто, питання покарання тепер вирішують депутати однієї фракції на власних зборах, навіть не в Парламенті.
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23.04.2021 09:16 Ответить
Не по понятиям, Коле Оболонскому штафы платить. Не по пацански. Впрочем Коля обфоршматился тогда, когда в Слуги нарИда подался и ментов звал тёток утихимирить.
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23.04.2021 07:48 Ответить
всё по понятиям) СН знатный кодлан, а за мусоров то не западло, то его кореша))
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23.04.2021 07:55 Ответить
Українці рекомендують повторне обрізання для всієї кошерної фракції СН.
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23.04.2021 07:51 Ответить
Якщо повторне обрізання, то лише в місці де порожні макітри кріпляться до плечей.
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23.04.2021 08:00 Ответить
Там у деяких партіях всієї ради треба з голови обрізання робити.
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23.04.2021 08:16 Ответить
так как залёт не в первый раз и снова ограничиться устным замечанием будет не комильфо, закатают тыщ 17 штрафа. в гривнах канешно.
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23.04.2021 07:56 Ответить
На шо ж коля- каКлета, з молодой жОной, жити буде? Цілий рік. Живодери.
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23.04.2021 10:01 Ответить
..собаку элитной породы продаст.... и на год хватит...)))
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23.04.2021 13:30 Ответить
Шевченко не виключать-бо побіжить в ОПЗЖ, а Тищенко штраф 51 тис. грн це попити 10 раз каву в його Велюрі- нічого не буде.
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23.04.2021 07:57 Ответить
ОПГ "Слуга урода" своїх не здає.Там лиш таких як Гео Лерос можуть виганяти.
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23.04.2021 07:58 Ответить
Испугали ёжика голой жопой !!!

Этого ... ( не цензурные слова) штрафом помилуют, а надо публичный суд и наказание. Наказать можно розгами , а лучше африканским членом. Правда,это ему будет в радость, но главное - ПУБЛИЧНО !!!
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23.04.2021 08:03 Ответить
А могли бы хоть о рейтинге своем позаботиться, исключив Колю)
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23.04.2021 08:14 Ответить
Не из фракции, черти! Из депутатов нахер, без выходного пособия!!! Обоих.
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23.04.2021 08:21 Ответить
В СН половина дебілів.а друга половина лохів,шахраїв. наперстників,брехунів і ворогів України.
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23.04.2021 08:22 Ответить
какой царь, такая и свита..
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23.04.2021 08:34 Ответить
Якщо виключать Тищенка, то треба і Єрмака та інших подібних, а їх таких у фракції майже всі. Тому будуть гуртуватися
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23.04.2021 08:41 Ответить
включат Тищенка, Эрмака.. )) не смешите..)) они там смотрящие, можно сказать главнее Зеленского.. серые кардиналы
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23.04.2021 08:58 Ответить
не исключат, максимум что будет - это зеленский введёт персональные санкции ему - запретит покупать мороженное Хрещатик и всё
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23.04.2021 08:34 Ответить
Где-то на заседании сн...
--У Коли ещё строгого с предупреждением не было. Товарищи, какае будут предложения?
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23.04.2021 08:36 Ответить
Афоня))
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23.04.2021 08:42 Ответить
Максимально - то на 17 тисяч? Там один салют коштував у20 разів більше! Моя впевненість, що зелені погано закінчать, лише росте!
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23.04.2021 08:46 Ответить
ты/вы не понимаете!!при таком раскладе!!штраф максимальный!!есть шанс!!повторно салют в киеве увидеть от ,,пацана оболонского" квитанцию об уплате как ток на руки получит!!так сразу и салютом ,,маякнёт пацанам ссыкунам народным"
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23.04.2021 09:02 Ответить
Оставь надежду, всяк в СН входящий...
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23.04.2021 08:49 Ответить
Ключові слова: можуть та повинен! Це і є суть "СН". "Потерпілий" максимально точно це сформулював - "Я никому ничего не должен!"

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23.04.2021 08:49 Ответить
Шевченка можуть виключити з фракції, а Тищенко має сплатити максимальний штраф, - рішення фракції "СН" - Цензор.НЕТ 2311
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23.04.2021 08:53 Ответить
Коли "димить задниця" - не до хвоста ящірці - вона його відкидає... Щоб врятувать себе, викинуть і Шевченка, і "Колю-котлету", як викинули Дубінського...
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23.04.2021 09:03 Ответить
А Гетманцева урода забыли обсудить? Вы там все слуги уроды.
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23.04.2021 09:05 Ответить
Ніколи "слугам" державними справами займатися, то "дубініана" була, тепер "шевченконіана" на черзі. А то, що іде війна, економіка в "загоні", пандемія і інше, то нехай Байден розрулює, з нього спитають.
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23.04.2021 09:06 Ответить
Депутати також дійшли згоди, що Микола Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Джерело: https://censor.net/ua/n3261527



дешевий цирк для тупнів.
рішення щодо застосування тієї чи іншої санкції за скоєння адмністративного правопорушення ухвалює наділений такими повноваженнями орган або посадова особа (в даному випадку Нацполіція).
все інше, дешевий популізм, гра на публіку та самодурство.

без постанови поліції про накладення штрафу тищенко й заплатити нічого не зможе, бо на підставі чого? такий платіж здійснений за відсутності відповідної постанови буде повернутий платнику.

якщо ж нацполіція врахує під час винесення постанови це рішення "слугнароду" це означатиме, що нацполіція є упередженою та діє в інтересах цієї політичної сили.

все, що могла б зробити дієвого та в межах повноважень ця срана політсила це виключення тищенка з партії або зняття з посади всередині партії (хто він там, заступник чогось? от з посади заступника), за систематичні порушення законодавства та вчинення соціально небезпечних дій.
крім того, ніким не підіймається питання притягнення до відповідальності власників готелю, а це нагадаю, родичі члена "слугинароду" та сьогоднішнього голови Черкаської ОДА - скічка о.о.
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23.04.2021 09:10 Ответить
Розумно все пояснили!
"обранці народні" суди замінили санкціями, правоохоронні органи - рішеннями партії.
Залишилось:
- зечмо назвати генсеком;
- срану політсилу - КаПеСеСкой;
а 73 дебіли - радянським народом!
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23.04.2021 09:28 Ответить
Тоесть,это дерьмо теперь ни за что не отвечает?не плохо устроился.
ЗЕмудак.
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23.04.2021 09:12 Ответить
Нормально так. Фракция решает какой штраф заплатит депутат. А якже ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ? а если фракция не решила бы? Мусора бы сказали, что ничего не было?
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23.04.2021 09:16 Ответить
Який цинізм. Члени цієї партії зовсім аморальні люди. Для них гроші це головне. Та для тищенка сплатити штраф. це я дурню, вибачте за грубість, сідниці показати.
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23.04.2021 09:26 Ответить
Оба барана, на "болтах", прокрутят всякие решения остальных зелёных баранов, а потом ещё через ДБС (прокурву Венедиктову), выиграют все суды по этим делам.
Зелёнопузое дерьмо, оно такое))))
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23.04.2021 09:30 Ответить
Да как то не уверенно.. Позиция должна быть совершенно однозначной. Шевченко исключается из фракции, партии ит.д Желательно лишается мандата.. Партия его открыто осуждает. Спецслужбы берут его " в оборот" Тищенко платит максимальный штраф в квадрате. И получает последнее " китайское предупреждение" с предупреждением того что следующий раз будет возбуждено дело, за систематическое нарушение противокарантинных мер совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо " извращенной форме" в период угрозы вторжения агрессора.
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23.04.2021 09:33 Ответить
Фракція підтверджує, що закон в країні не діє. Тепер вони вирішують, чи застосувати його і в якій мірі порушник має понести відповідальність
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23.04.2021 09:37 Ответить
Обожаю эти призрачные "могут","должен"...Плевали они на законы.Плевали,плюют,и будут плевать.
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23.04.2021 09:42 Ответить
Тищенко повинен заплатити максимальний штраф, який становитиме десь 0, 001 від суми витрачених на дороге помпезне святкування дня народження дружини цим антиукраїнським нардепом Н.Тіщенко в ресторані столичного готелю Fairmont.
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23.04.2021 09:43 Ответить
А что для тищенка 17 тыщ штрафа? Бутылка дорогого алкоголя на его вечеринке. Вся человеческая нечисть сползлась к кормушке.
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23.04.2021 09:55 Ответить
Шевченка можуть виключити з фракції, а Тищенко має сплатити максимальний штраф, - рішення фракції "СН" - Цензор.НЕТ 1088
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23.04.2021 10:06 Ответить
Тищенко штраф не заплатит.У него таких мелких денег нет.
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23.04.2021 10:16 Ответить
Мелкая гадина, знаковую для Украины фамилию "Шевченко" паскудит. Случайность? Не думаю.
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23.04.2021 10:23 Ответить
БЛД, УК Украины повнимательней почитайте. Козлы ЗЕленые.
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23.04.2021 10:46 Ответить
А посидіти Тищенко не бажає?
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23.04.2021 12:11 Ответить
зеленупліснявуГЕТЬ !!!
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23.04.2021 12:42 Ответить
Учора слугиня там якась ....-Чорна заявила на Прямому на слова Лероса про бандюка-Котлету - НУ то й що, Зеленсткий справді тримав біля себе стоси справа на кожного у СН й казав що усі вони під нагтьом у вови , а поряд сидів Баканов - не дослівно, але рівно це підтвердила у словах Лероса . АЛЕ!!! Вони ж всі судом не засуджені! Ну то й що вони у базі данних Авакова... Тобто, АВАКОВ!!! тримає їх усіх за яйця !
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23.04.2021 12:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3XX5R9voJ44
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23.04.2021 13:20 Ответить
коля-котлета и три штрафа потянет, а через неделю опять всем в глаза н@сцыт.
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23.04.2021 13:33 Ответить
73% це ті кого обманули Зеленський з Коломойський, але не зміг обманути Порох. 25% це ті що навпаки. Ну скільки нам ще обирати зі ставленників олігархії.
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23.04.2021 14:32 Ответить
 
 