Шевченко могут исключить из фракции, а Тищенко должен заплатить максимальный штраф, - решение фракции "СН"
"Слуги народа" провели онлайн-заседание фракции, на котором заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко относительно его поездки в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию с празднованием дня рождения жены Николая Тищенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.
Так, отмечается, что Евгения Шевченко не делегировали ни "слуги народа", ни Министерство иностранных дел или Офис Президента Украины на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси. Во время заседания фракции было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата в составе фракции "СН" в парламенте.
Депутаты также решили, что Николай Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по нему определит политический совет партии.
Кроме того, депутаты заслушали доклад кандидата на должность министра энергетики Германа Галущенко. Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале.
Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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· Ну ты, старая песочница! Не симулировать! Не си… Я тебя, падла, знаю! Я тебя десерту лишу сегодня!
· Ты зачем привела мне этого контрреволюционера?(с)
Этого ... ( не цензурные слова) штрафом помилуют, а надо публичный суд и наказание. Наказать можно розгами , а лучше африканским членом. Правда,это ему будет в радость, но главное - ПУБЛИЧНО !!!
--У Коли ещё строгого с предупреждением не было. Товарищи, какае будут предложения?
дешевий цирк для тупнів.
рішення щодо застосування тієї чи іншої санкції за скоєння адмністративного правопорушення ухвалює наділений такими повноваженнями орган або посадова особа (в даному випадку Нацполіція).
все інше, дешевий популізм, гра на публіку та самодурство.
без постанови поліції про накладення штрафу тищенко й заплатити нічого не зможе, бо на підставі чого? такий платіж здійснений за відсутності відповідної постанови буде повернутий платнику.
якщо ж нацполіція врахує під час винесення постанови це рішення "слугнароду" це означатиме, що нацполіція є упередженою та діє в інтересах цієї політичної сили.
все, що могла б зробити дієвого та в межах повноважень ця срана політсила це виключення тищенка з партії або зняття з посади всередині партії (хто він там, заступник чогось? от з посади заступника), за систематичні порушення законодавства та вчинення соціально небезпечних дій.
крім того, ніким не підіймається питання притягнення до відповідальності власників готелю, а це нагадаю, родичі члена "слугинароду" та сьогоднішнього голови Черкаської ОДА - скічка о.о.
"обранці народні" суди замінили санкціями, правоохоронні органи - рішеннями партії.
Залишилось:
- зечмо назвати генсеком;
- срану політсилу - КаПеСеСкой;
а 73 дебіли - радянським народом!
ЗЕмудак.
Зелёнопузое дерьмо, оно такое))))