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Новости Санкции против России
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США оставляют за собой право введения дополнительных санкций в отношении РФ, - Псаки

США оставляют за собой право введения дополнительных санкций в отношении РФ, - Псаки

США сохраняют за собой право введения новых санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы сохраняем за собой право введения дополнительных санкций (в отношении России) в будущем. Указ президента позволяет нам сделать это", - сказала Псаки журналистам в четверг.

Представитель Белого дома также призвала предоставить осужденному российскому оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не принимают на свой счет то, что говорит Путин. У нас жесткая кожа, - Псаки

Кроме того, Кремль рекомендовал послу США Джону Салливану направиться в американскую столицу для консультаций. Таким образом, российская сторона предложила Салливану последовать примеру его российского коллеги - посла РФ в США Анатолия Антонова, который в марте был приглашен в Москву для консультаций.

россия (96442) санкции (11580) США (27331) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+10
КаРФаген должен быть разрушен!
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23.04.2021 07:49 Ответить
+9
США залишають за собою право запровадження додаткових санкцій щодо РФ, - Псакі - Цензор.НЕТ 6339
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23.04.2021 08:18 Ответить
+4
Це правда шо в Бразилії многа дікіх абізян?
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23.04.2021 08:10 Ответить
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КаРФаген должен быть разрушен!
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23.04.2021 07:49 Ответить
Разрушен санкциями?))) Прям рухнет, если Патрушеву и Ко, в Майями отдыхать запретят
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23.04.2021 08:02 Ответить
Це правда шо в Бразилії многа дікіх абізян?
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23.04.2021 08:10 Ответить
И донов Педров много))
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23.04.2021 08:28 Ответить
(https://www.youtube.com/watch?v=f10KhGUNIXY ссылка )
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23.04.2021 12:51 Ответить
Казламордае, поинтересуйся насчёт санкций и совка у Горбатого, пока он ещё не издох...
А насчёт отдыхать - Колыма ваше фсё !!!
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23.04.2021 10:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/391741 Ты надеешся, что я тебе отвечу, типа "свинорылое"?))) Не стану, я воспитан. Касаемо Колымы, ты угадал, я там 15 лет отработал, хотя и отдыхал конечно. Такой охоты, рыбалки как там, хрен найдешь. Я с рыбалки два ведра красной икры привозил, грибы собирал - мешок грибов, причем не пичарицi, а благородные. А в начале лета мойва на нерест идет. Сачком для бабочек с берега ловить можно, вся с икрой. Коптильня там у меня была, труба пятиметровая. Балык... ты такого не видел и не увидишь. Сейчас у меня там брат и племянник. Племянника сестра в 14-м, от АТО отправила (не патриотично) Сейчас зовет обратно, он отвечаем: "мамо, я не дурний"
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23.04.2021 12:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/391741 Да, Грыша, ты сказал, а меня на ностальжи пробило. Колыма край замечательный, но суровый. На старости там тяжело. Я деньжат нарубил, и свалил, причем вовремя.
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23.04.2021 12:11 Ответить
США залишають за собою право запровадження додаткових санкцій щодо РФ, - Псакі - Цензор.НЕТ 6339
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23.04.2021 08:18 Ответить
Опять бункерный дед всех переиграл 😁😁😁😁😁
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23.04.2021 09:01 Ответить
Непогано щоб це право стало обов*язковим для застосування.
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23.04.2021 09:29 Ответить
 
 