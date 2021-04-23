Путин словесно вышел из Минских соглашений, переговоров с "Л/ДНР" быть не может даже в режиме "фантастика на втором этаже", - Арестович

Президент России Владимир Путин во время своего ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому сделал интересную оговорку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в программе "Народ против" на канале "Украина 24".

"Очень сложная ситуация, потому что наша позиция принципиальна, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже". Но Путин сегодня сделал интересную вещь, он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал, "с республиками "ЛНР" и "ДНР", которые Россия никогда до этого не признавала", — сказал он.

Арестович объяснил, чем это важно.

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"Конечно, это оговорка, но эта оговорка фактически – словесный выход из Минских соглашений. То есть мы понимаем, в каких категориях они мыслят, на ТКГ видно, что с начала 2014 года они непрерывно проводят одну и ту же линию, которая состоит в том, что нужно признать "ЛНР" и "ДНР" так называемые, а Россия сразу становится посредником, как Франция и Германия, не являясь стороной конфликта. Они последовательно все гуманитарные, экономические, вопросы безопасности всегда привязывают к факту признания. Это тяжелый тупик, мало кто понимает, как из этого выбираться. Страна-член Совета безопасности ООН, которая имеет право вето, последовательно втирает очки мировому сообществу", — сказал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".