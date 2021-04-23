Путин словесно вышел из Минских соглашений, переговоров с "Л/ДНР" быть не может даже в режиме "фантастика на втором этаже", - Арестович
Президент России Владимир Путин во время своего ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому сделал интересную оговорку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в программе "Народ против" на канале "Украина 24".
"Очень сложная ситуация, потому что наша позиция принципиальна, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже". Но Путин сегодня сделал интересную вещь, он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал, "с республиками "ЛНР" и "ДНР", которые Россия никогда до этого не признавала", — сказал он.
Арестович объяснил, чем это важно.
"Конечно, это оговорка, но эта оговорка фактически – словесный выход из Минских соглашений. То есть мы понимаем, в каких категориях они мыслят, на ТКГ видно, что с начала 2014 года они непрерывно проводят одну и ту же линию, которая состоит в том, что нужно признать "ЛНР" и "ДНР" так называемые, а Россия сразу становится посредником, как Франция и Германия, не являясь стороной конфликта. Они последовательно все гуманитарные, экономические, вопросы безопасности всегда привязывают к факту признания. Это тяжелый тупик, мало кто понимает, как из этого выбираться. Страна-член Совета безопасности ООН, которая имеет право вето, последовательно втирает очки мировому сообществу", — сказал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
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Бо в москве есть пару пленочек, где клоун обдолбанный с мальчиками в гостиннице.
Пленочки с российских гастролей 2005 г...
это даже для гейропы занадто.
И сейчас эти минские висят грузом на наших ногах.... Нас постоянно тычат в них мордой...
А вот для НАС там прописано плохо ... -так как мы не можем их проигнорировать... Так как у нас не было и нет нормального лидера...
Тебе карту показать ?
Порох просрал и армию и земли ! Клоун лишь ПРОДОЛЖАЕТ это дело !
Нельзя им давать ПОВТОРНЫХ шансов !
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Вы ВИДИШЬ насколько мы просрали с порохом при порохе !
Оно тебе НАОЧНО ПОДТВЕРЖДАЕТ , что практически с ОСЕНИ 14го наши земли Порох НЕ ОСВОБОЖДАЛ !
ОН как в АВГУСТЕ 14 го НАЧАЛ из сливать - так слитыми и оставил !!!
За МАЛЮСЕЬКИМ исключением !!!
Кстати Широкино освободили ВОПРЕКИ его намеринью его полностью СДАТЬ !
Выпуск Гиркина с Славянска... Допуск их в Донецк ! Вывод наших подразделений ИЗ Донецка !
Июльские трагедии !
И Т.Д.!
И это было не благодаря пороху ! А благодаря тому, что народ поднялся и порох к этому не причастен!
А вот с момента парада в августе, когда порох проигнорировал активное вторжение кацапов, а потом минские и т.д. - ПОРОХ ПРОСЕРАЛ И СЛИВАЛ И АРМИЮ И ДОБРОБАТЫ И ЗЕМЛИ !
Ты заявил, что при порохе освобождали "дві третини Донбасу" !
А я тебе показал, и ты сам своим видео подтвердил - что это НЕ ТАК !
Порох знал, что кацапы напали на нас, обстреливают через границу и потом ввели полноценные свои ВС -но порох ЭТО ПРОИГНОРИЛ ! И мы получили трагедию Иловайска ! И потери ЮЖНОГО КУСКА ! ТЫ ВИДИШЬ НА КАРТЕ !?
А потом ТАК же с Дебальцево !
Минские - это ТЯГАР на НАШУ шею, а не на кацапскую ! Они хер ложили и ложат на него ! А вот мы НЕ МОЖЕМ ! Нас мордой тут же елозят !
С июля-августа 14го порох СЛИЛ наши землИ ! А дальше продолжал сливать - НЕ ОСВОБОЖДАЯ!
А вот где ты это взял, это карта зоны АТО при зеле
Твое видео ПОДТВЕРДИЛО МОИ СЛОВА, А НЕ ТВОИ !
Карту я взял - с первого источника который попался.
Факт есть факт - карта соответствует действительности и твое видео тому подтверждение!
Не нужно меня тыкать в клоуна и уводить разговор в другую сторону !
совершенно ПРАВ !
Аровергни его по пунктам !
Неужели так трудно набрать в интернете : Дело Свинарчуков и разобраться что к чему.
Это правда если совесть есть.
Поверьте я знаю много такого за что можно ненавидеть Пороха но то что он сделал для Украины хрен кто переплюнет!!!
1. Нет анализа ДЕЙСТВИЙ,всегда эмоции на первом плане;
2. Нет понимания что хорошо для Украины то хорошо для меня и ЭТО надо ПОДДЕРЖИВАТЬ,нравится власть или нет;
3. Продавая свой голос или мнение за гривну,рошенкуу или.. мы отнимает у себя и своих детей бушующее и у чужих тоже.
На жаль...
ВОПРОС - а в Украине Росссотрудничество ( сборище шпионов) до сих пор работает ? В период войны с рашей?
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/5/7289019/
А военным ...
В чём проблема - я не понимаю ! Забейте ХЕР на эту "проблему" и тупо игнорте эти попытки любого кто так или иначе пытается ЛДнеэроскую херню выдать за некие "республики" ! Ведите себя ТАК, как будто разговариваете с умалишёнными дебилами ! И стойте ТОЛЬКО на своем ! Постепенно убивая физически врага по всем франтам ! И время сделает свое дело !
При Порохе все стадии с кацапней были пройдены, бесперспективность "переговоров" с ними стала всем понятна! Но нет! Пришло зеленое ничтожество и начало все с начала, веруя в свою "гениальность"! Сдавало позиции и интересы, чтобы встретиться с х-йлом : ЧТОБЫ ЧТО???
Нам не о чем договариваться и не с кем!
Нужно делать было как Порох, а не изобретать велосипед и подставлять страну : укреплять армию, создавать новые вооружения,внешней политикой заниматься, а не коммерческим туризмом , укреплять экономику, делать реформы, а ТКГ только для успокоения Запада, поддержки санкций и обмена пленными!
Если бы кацапы не чувствовали в зебиле слабака (во всех смыслах), то и не грозили бы полномасштабным вторжением, которое сейчас остановил Байден.