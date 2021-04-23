В Украине за сутки от COVID-19 умерли 434 человека, зафиксированы 14 277 новых случаев заражения, 18 964 человека - выздоровели

14 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 23 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 апреля 2021 года. В частности, заболел 591 ребенок и 277 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3 728 человек;

летальных случаев - 434;

выздоровели - 18 964 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 95 740 (в том числе методом ПЦР - 41305, методом ИФА - 18360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36075).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 004 630 человек;

выздоровели - 1 552 267 человек;

летальных случаев - 41 700;

проведено ПЦР-тестов - 9 130 606.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 296) области, г. Киев (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях", - рассказал Степанов.







