В Украине за сутки от COVID-19 умерли 434 человека, зафиксированы 14 277 новых случаев заражения, 18 964 человека - выздоровели
14 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 23 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"14 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 апреля 2021 года. В частности, заболел 591 ребенок и 277 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 728 человек;
летальных случаев - 434;
выздоровели - 18 964 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 95 740 (в том числе методом ПЦР - 41305, методом ИФА - 18360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36075).
За все время пандемии в Украине
заболели - 2 004 630 человек;
выздоровели - 1 552 267 человек;
летальных случаев - 41 700;
проведено ПЦР-тестов - 9 130 606.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 296) области, г. Киев (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях", - рассказал Степанов.
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Тож треба не вишукувати в світі приклади найгіршої боротьби з пандемією, а брати приклади з кращих! До речі, в Зімбабве вакцінація йде разів в 5 швидше, ніж в Україні.
Замість хизуватися минулим літом своїм "чемпіонством" у боротьбі з ковід-19, треба було ТОДІ заключати попередні контракти на поставки вакцин (як це робили усі цивілізовані країни світу), а не жалітися навесні цього року, що "вакцина зараз - дефіцит"...
До речі, в світі, здається, лише президент Бразилії та диктатор Білорусі так само відверто ігнорували карантинні обмеження, як "презедент вазеленський", та навіть відносно лупашенки я не певний, бо він брехло ще те...
Відповідь на ваше питання - в останньому абзаці мого попереднього допису.
проталкивает свое учение. Цель которого загнать всех в стойло по дороге ободрав как липку. А самим устроится пастухами с авчарками и драть шкуру на всех корма то не хватает.
Тобто цим лицемірам для того, щоб почати "не заражати людей" потрібно було, щоб рік тому ввели такі "правила". А до того не носити маску і "заражати людей" можна було. Бо "правил" таких ще не було.