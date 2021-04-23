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Новости Коронавирус и карантин
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Украина занимает десятое место в мире и третье в Европе по суточной заболеваемости COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина занимает десятое место в мире и третье в Европе по суточной заболеваемости COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 апреля в мире зарегистрировали 884 273 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 388 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 10-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 7-е.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 145 346 871 случай инфицирования, из них 884 273 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 085 288 человек, из них 13 388 за минувшие сутки.

Украина занимает десятое место в мире и третье в Европе по суточной заболеваемости COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 123,3 млн человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 434 человека, зафиксированы 14 277 новых случаев заражения, 18 964 человека - выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина занимает десятое место в мире и третье в Европе по суточной заболеваемости COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3, по летальным случаям - 7-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина занимает десятое место в мире и третье в Европе по суточной заболеваемости COVID-19 03
Украина занимает десятое место в мире и третье в Европе по суточной заболеваемости COVID-19 04

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Україна піднялася на десяте місце у світі і на третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8747
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23.04.2021 08:34 Ответить
+6
Україна піднялася на десяте місце у світі і на третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6471
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23.04.2021 08:35 Ответить
+6
Омансько-Катарське
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23.04.2021 08:40 Ответить
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23.04.2021 08:23 Ответить
Україна піднялася на десяте місце у світі і на третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6471
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23.04.2021 08:35 Ответить
А були на першому в Європі. Слабаки.
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23.04.2021 08:24 Ответить
Україна піднялася на десяте місце у світі і на третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8747
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23.04.2021 08:34 Ответить
ні,це вже набагато вищий рівень - ******,тому що епоха брехні скінчилася .
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23.04.2021 08:36 Ответить
Не просте брехло, а оманське.
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23.04.2021 08:36 Ответить
Омансько-Катарське
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23.04.2021 08:40 Ответить
для полного счастья ставят обанкротившего енергоатом друга дыркача германа галущенко министром енергетики
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/23/7291240/ "Слуга народу" хоче позачергову сесію Ради для голосування за міністра енергетики
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23.04.2021 08:34 Ответить
І на кожному стовпі вже висить 5G, яка офіційно в Україні не запущена.
Головне в масках біля неї гуляти, і все буде зашибісь.
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23.04.2021 08:47 Ответить
И рептилоиды с Бтллом Гейтсом по плоской Земле рыщут в поисках бабы Груни, которая не чипировалась...
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23.04.2021 09:07 Ответить
А при увязке статистики по ковиду к численности населения на каком месте...
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23.04.2021 09:15 Ответить
на 66-м месте в мире. 46061 заболевших на 1 миллион населения.
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23.04.2021 09:25 Ответить
на 45-м в мире по смертности от covid. 958 на 1 миллион населения.
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23.04.2021 09:27 Ответить
Зачем комментировать фейковые эпидемии
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23.04.2021 10:01 Ответить
Зато у доктора смерть новое пальто за 600тыс, а бубочка записал новый видосик, поэтому зебилы счастливы.
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23.04.2021 11:00 Ответить
не худший вариант.
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24.04.2021 07:14 Ответить
 
 