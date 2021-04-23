Украина занимает десятое место в мире и третье в Европе по суточной заболеваемости COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 апреля в мире зарегистрировали 884 273 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 388 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 10-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 7-е.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 145 346 871 случай инфицирования, из них 884 273 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 085 288 человек, из них 13 388 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 123,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3, по летальным случаям - 7-ю и 2-ю позицию соответственно.



