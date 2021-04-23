За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 169 человек, всего - 508 046, - Степанов

По состоянию на 22 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 169 человек привиты против COVID-19 за сутки 22 апреля 2021 в Украине. 508 046 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 283 мобильными бригадами по иммунизации и 470 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 22 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 679), Днепропетровской (1 453) и Запорожской (1 084) областях, меньше всего - в Черниговской (263), Луганской (311), Кировоградской (335) и Тернопольской (350) областях.



