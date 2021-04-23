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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 169 человек, всего - 508 046, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 169 человек, всего - 508 046, - Степанов

По состоянию на 22 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 169 человек привиты против COVID-19 за сутки 22 апреля 2021 в Украине. 508 046 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 283 мобильными бригадами по иммунизации и 470 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 22 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 679), Днепропетровской (1 453) и Запорожской (1 084) областях, меньше всего - в Черниговской (263), Луганской (311), Кировоградской (335) и Тернопольской (350) областях.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 169 человек, всего - 508 046, - Степанов 01
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 169 человек, всего - 508 046, - Степанов 02

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Чекатимуть місяць своєї черги, якщо буде вакцина.
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23.04.2021 08:42 Ответить
Я так само вчора їхав. В набитій маршрутці. А поряд їхали пусті трамваї і автобуси.
Ідіотизм.
Або забороніть все, або не усугубляйте ситуацію половинчастим локдауном.
Напівміри тільки шкодять. Коронавірус можна зупинити справжнім локдауном.
А нинішній -сприяє розповсюдженню хвороби і озлоблює людей
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23.04.2021 09:08 Ответить
За 59 дней вакцинировано 508 046 или 8611 человек в день.Если такими темпами вакцинация пойдет и далее ,работать без выходных и последующие года назначить высокосными ,то в год будет вакцинированно 3 млн 151 тыс 626 человек.Если население Украины уменьшить до 31 млн 516 тысячи 260 человек,то вакцинация закончится ровно через 10 лет после ее начала 24 февраля 2031 года.По приколу
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23.04.2021 09:07 Ответить
 
 