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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 17 раз срывали "тишину", - штаб ОС

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 17 раз срывали

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, неподалеку поселков Пивденне и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82- и 120-мм калибров, а возле Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Шумы враг осуществил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-мм калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Майорска враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. 

Командование выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": 22 апреля в зоне ООС погиб воин 10-й ОГШБр Александр Луцик. ФОТО

Также сообщается, что в районе населенных пунктов Крымское и Шумы было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ", - сообщили в штабе.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"По состоянию на 7:00 утра, 23 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-мм калибра, а вблизи Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - сказано в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 17 раз срывали тишину, - штаб ОС 01

беспилотник (3852) обстрел (28218) Донбасс (26958) потери (4464) ВСУ (6736) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+25
ЗЕбарига аживається на крові.
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 17 раз срывали "тишину", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4415
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23.04.2021 08:44 Ответить
+21
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.Источник: https://censor.net/ru/n3261533 - це звучить, як знущання у стилі Кварталу - 95. Як можна контролювати ситуацію з саперною лопатою проти озброєного міномет ом 120 калібру бандита, якщо бандит не лише погрлжує, але й використовує зброю, а нашим навіть цю лопатку використовувати заборонено? Вдумацтесь, товариство в абсурдність і лицемірстао цих слів. Зауважте, що по вогонь у відповідь - жодного слова. Як вважаєте, які у орків є причини припинити вбивати наших військових? Страх перед ОБСЄ? Повага до ворога, головнокомандувач якого дозволяє безкарно вбивати своїх військових?
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23.04.2021 08:57 Ответить
+16
А ну ка Бубочка скажи в очередной раз, чтобы наши воины не велись на провокации? Мразь!
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23.04.2021 09:03 Ответить
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ЗЕбарига аживається на крові.
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 17 раз срывали "тишину", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4415
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23.04.2021 08:44 Ответить
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.Источник: https://censor.net/ru/n3261533 - це звучить, як знущання у стилі Кварталу - 95. Як можна контролювати ситуацію з саперною лопатою проти озброєного міномет ом 120 калібру бандита, якщо бандит не лише погрлжує, але й використовує зброю, а нашим навіть цю лопатку використовувати заборонено? Вдумацтесь, товариство в абсурдність і лицемірстао цих слів. Зауважте, що по вогонь у відповідь - жодного слова. Як вважаєте, які у орків є причини припинити вбивати наших військових? Страх перед ОБСЄ? Повага до ворога, головнокомандувач якого дозволяє безкарно вбивати своїх військових?
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23.04.2021 08:57 Ответить
Уже более недели, как нашим войскам на линии разграничения поступил приказ Хомчака на категорический запрет открывать ответный огонь на обстрелы врага! Это позавчера подтвердил не кто-нибудь, а Министр иностранных дел Д.Кулеба! Именно поэтому из ежедневных сводок штаба ООС испарились упоминания о том, что "наши воины открывали ответный огонь"!
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23.04.2021 09:08 Ответить
А ну ка Бубочка скажи в очередной раз, чтобы наши воины не велись на провокации? Мразь!
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23.04.2021 09:03 Ответить
Какое полюбившееся в последнее время определение - были вовремя подавлены . Они что , сгорели в воздухе , упали , их посадили ? Что то не подсказывает , что они благополучно улетели . Орлан большая тихоходная цель и тем не менее не сбивается . Это означает , что или пво нет или там профаны сидят или , что ещё более печально , работа рэб не позволяет это сделать . Налицо явное техническое отставание .
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23.04.2021 09:03 Ответить
Станция ,РЭБ, это радиоэлектронная борьба. Она не стреляет, она глушит(подавляет) сигналы управления. Плохой БПЛА при этом становится неуправляемым и падает, а те что получше, по автономной программе возвращаются в точку старта.
Орлан не вертолет, зависать не может, поэтому эффективно бросать с него ВОГи или другие взрывоопасные приблуды не получится. Это разведчик и вполне достаточно его просто прогнать, хотя если уронить, то да, ни кто не расстроится, ну кроме хозяина естественно.
Полет Орлана ОБСЕ может и не зафиксировать, а вот пальбу по нему срисует однозначно, даже находясь от места события километрах в 2-х, например. Потом устанешь доказывать, что это была стрельба зенитная оборонная, а не настильная провокационная или вообще "наступательная".
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23.04.2021 09:56 Ответить
Герої не вмирають
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23.04.2021 09:05 Ответить
Орлан подавить средствами рэб невозможно))), подавить канал управления можно, но тогда дпла переходит на автономную программу возвращения в заданную точку с последующей посадкой либо до восстановления канала управления...раньше их буками сбивали, осы криво по ним работали, да и дальности не хватало... а потом запретили пулять буками...дорого...хотя и орлан недешевый бпла(120 тыс. зеленых енотов вроде), израиль поставлял комплектующие
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23.04.2021 10:02 Ответить
Дорого.... війна, взагалі, дороге задоволення. А як оцінити життя бійця? Воно дорожче ракети Бука? чи ні?
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23.04.2021 19:25 Ответить
дванадцять ангелів тільки за квітень... Без помсти...
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23.04.2021 10:36 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 17 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 456
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23.04.2021 10:41 Ответить
Царство Небесне...Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.04.2021 13:06 Ответить
""БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ", - сообщили в штабеИсточник: https://censor.net/ru/n3261533" - покажіть фото обломків тих москальських БПЛА. А то тільки і вміюють сообщать замість того щоб берегти життя українських воїнів.
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23.04.2021 20:49 Ответить
З Щоденного звіту СММ ОБСЄ № 93/2021 - Короткий виклад: У Донецькій області Місія зафіксувала 488 порушень режиму припинення вогню, зокрема сукупно 370 вибухів невизначеного походження. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 276 таких порушень.
Штаб ООС звітує, що бандити порушували режим припинення вогню 17 разів, тож виникає питання - а хто ж здійснив решту 471 порушення.
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24.04.2021 00:51 Ответить
 
 