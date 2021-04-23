Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 17 раз срывали "тишину", - штаб ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, неподалеку поселков Пивденне и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82- и 120-мм калибров, а возле Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Шумы враг осуществил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-мм калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Майорска враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Командование выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в районе населенных пунктов Крымское и Шумы было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ", - сообщили в штабе.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"По состоянию на 7:00 утра, 23 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-мм калибра, а вблизи Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - сказано в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.