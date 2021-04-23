США в ОБСЕ: Россия должна прекратить милитаризацию Крыма и вывести войска с востока Украины
Россия должна прекратить увеличивать количество военных во временно оккупированном Крыму, остановить провокации на границе с Украиной и вывести свои войска с Востока.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", с соответствующим заявлением выступила исполняющая обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розеншток-Силлер во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.
"США осуждают оккупацию и последующую милитаризацию Крыма со стороны России. Мы призываем Москву прекратить свое военное скопление там и выполнить обязательства по прозрачности согласно Венскому документу. Мы также призываем Россию прекратить свои провокации вдоль границы с Украиной и вывести все свои военные силы и технику с востока Украины", - отметила она.
Розеншток-Силлер также добавила, что несмотря на то, что Россия пытается скрыть жестокое обращение с крымскими татарами, украинцами и другими этническими и религиозными меньшинствами в Крыму, международное сообщество видит все эти притеснения.
Накануне в Сенате США приняли законопроект, который увеличивает ежегодную военную помощь Украине до $300 млн. Также документ предусматривает поставку летального оружия.
Комитет по иностранным делам Сената единогласно принял двухпартийный проект закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности.
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ну ок
ща зроблять
Генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов изобретателю, который найдет способ экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.
Как информирует Скептик ссылаясь на https://korrespondent.net/world/4351092-mask-predlozhyl-100-mln-za-sposob-prevraschenyia-uhlekysloho-haza-v-toplyvo Корреспондент об этом в пятницу, 23 апреля сообщает Reuters.По словам Маска, со временем размер призового фонда может увеличиться.
Отмечается, технология скачивания углерода из атмосферы может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году. Конкурс продлится четыре года ко Дню Земли 2025 года.
На самом деле проблемы не существует, ее решили давно. ....очень давно. И решили с помощью биороботов. Да, да это известковые отложения в меловой период. Именно ракушечные и связали гигантские объемы углекислого газа в известняк. Вот эти ракушечные существа (по сути биороботы с жесткой программой) и есть Ваше решение. Ну что, фермер Маск,...вперед?????