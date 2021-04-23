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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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США в ОБСЕ: Россия должна прекратить милитаризацию Крыма и вывести войска с востока Украины

США в ОБСЕ: Россия должна прекратить милитаризацию Крыма и вывести войска с востока Украины

Россия должна прекратить увеличивать количество военных во временно оккупированном Крыму, остановить провокации на границе с Украиной и вывести свои войска с Востока.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", с соответствующим заявлением выступила исполняющая обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розеншток-Силлер во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"США осуждают оккупацию и последующую милитаризацию Крыма со стороны России. Мы призываем Москву прекратить свое военное скопление там и выполнить обязательства по прозрачности согласно Венскому документу. Мы также призываем Россию прекратить свои провокации вдоль границы с Украиной и вывести все свои военные силы и технику с востока Украины", - отметила она.

Розеншток-Силлер также добавила, что несмотря на то, что Россия пытается скрыть жестокое обращение с крымскими татарами, украинцами и другими этническими и религиозными меньшинствами в Крыму, международное сообщество видит все эти притеснения.

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Накануне в Сенате США приняли законопроект, который увеличивает ежегодную военную помощь Украине до $300 млн. Также документ предусматривает поставку летального оружия.

Комитет по иностранным делам Сената единогласно принял двухпартийный проект закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности.

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Крым (26435) ОБСЕ (4889) США (27331)


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Топ комментарии
+3
Шото я не понял. А вывести макшанские войска из Крыма?
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23.04.2021 09:06 Ответить
+1
США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 8396
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23.04.2021 09:19 Ответить
+1
24.04.14 Непризнанный и.о. губернатора Крыма Сергей Аксенов убедил Путина, что Крым можно превратить в нью-Монако. .Но почему-то вместо казино полигон получился

США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 2579
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23.04.2021 09:22 Ответить
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Шото я не понял. А вывести макшанские войска из Крыма?
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23.04.2021 09:06 Ответить
Не все сразу. Змея заглатывает добычу постепенно.
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23.04.2021 09:17 Ответить
Тут Штати передали ініціативу у руки Зєлєнского. Їх надихнули його відосіки і грізний вигляд. Особливо на стадіоні з Порошенком.
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23.04.2021 10:07 Ответить
И пусть Московия свой вороватый мост забирает с Керченского пролива.
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23.04.2021 09:07 Ответить
А забратись з Криму лаптєстан не повинен?
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23.04.2021 09:10 Ответить
Эта мадама Украину на карте, показать не сможет, но рассуждает. Так и не понял войска Раши в Украине, или возле границ? Ну и традиционно: "Крым чей?"
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23.04.2021 09:14 Ответить
США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 8396
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23.04.2021 09:19 Ответить
24.04.14 Непризнанный и.о. губернатора Крыма Сергей Аксенов убедил Путина, что Крым можно превратить в нью-Монако. .Но почему-то вместо казино полигон получился

США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 2579
показать весь комментарий
23.04.2021 09:22 Ответить
США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 7669
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23.04.2021 09:25 Ответить
США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 9986
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23.04.2021 09:26 Ответить
А вывести войска из Крыма.. "за скобками"...
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23.04.2021 09:26 Ответить
Вони прийняли до уваги всі поради,ви сказали вони послухали.
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23.04.2021 09:29 Ответить
Нормально . А вернуть Крым требований уже нет . Сдулись .
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23.04.2021 09:34 Ответить
горбатого только могила исправит
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23.04.2021 12:27 Ответить
должны
ну ок
ща зроблять
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23.04.2021 13:25 Ответить
Мдааа, на самом деле вот основная проблема. Это климат планеты. И конечно тут как тут Супер Маск.
Генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов изобретателю, который найдет способ экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.
Как информирует Скептик ссылаясь на https://korrespondent.net/world/4351092-mask-predlozhyl-100-mln-za-sposob-prevraschenyia-uhlekysloho-haza-v-toplyvo Корреспондент об этом в пятницу, 23 апреля сообщает Reuters.По словам Маска, со временем размер призового фонда может увеличиться.
Отмечается, технология скачивания углерода из атмосферы может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году. Конкурс продлится четыре года ко Дню Земли 2025 года.
На самом деле проблемы не существует, ее решили давно. ....очень давно. И решили с помощью биороботов. Да, да это известковые отложения в меловой период. Именно ракушечные и связали гигантские объемы углекислого газа в известняк. Вот эти ракушечные существа (по сути биороботы с жесткой программой) и есть Ваше решение. Ну что, фермер Маск,...вперед?????
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23.04.2021 13:48 Ответить
байден должен отсосать у каждого взрослого нигера
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24.04.2021 18:51 Ответить
 
 