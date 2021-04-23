РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9091 посетитель онлайн
Новости
6 507 11

Уникальную Академию спорта строят в Буче на Киевщине, открытие планируется к 30-й годовщине Независимости, - ОГА. ФОТО

Уникальную Академию спорта строят в Буче на Киевщине, открытие планируется к 30-й годовщине Независимости, - ОГА. ФОТО

В городе Буча на Киевщине продолжаются работы по строительству Академии спорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Киевская ОГА.

"Академия, общая стоимость которой составляет 111 517 240 тыс. грн, реализуется в рамках национальной программы "Большая стройка". Ее уникальность заключается в том, что воспользоваться услугами смогут как участники международных, государственных и областных соревнований, так и 57 тысяч населения Бучанской общины. При проектировании были учтены потребности маломобильных посетителей: устроены пандусы, санузлы, необходимые параметры дверных проемов. Это позволит проводить спортивные мероприятия и соревнования лиц с инвалидностью", - заявил заместитель главы Киевской ОГА Андрей Лисовык.

Отмечается, что многофункциональный спортивный комплекс будет использоваться для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения, проведение занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису. Кроме этого, в нем будут проводиться занятия по физической культуре местных школ.

Также читайте: В Чугуеве на Харьковщине реконструируют мост через реку Северский Донец, - ОГА

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" работы на объекте выполнили на 75%. Возведено двухэтажное здание, частично выполнены внешние инженерные сети, почти закончены канализация и водоснабжение, завершены теплоснабжения и обустройство системы пожаротушения. Большинство внутренних строительных работ уже также выполнено.

В частности, построены два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, многофункциональная площадка и площадка для занятий по street-файту. В дальнейшем предусмотрено строительство спортивного блока в комплексе со зданиями общеобразовательной школы №2

Объект планируют открыть к 30-й годовщине Независимости Украины.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что сотрудничество регионов и государства в сфере развития социальной инфраструктуры переходит в 2021 году на новый уровень.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье ремонтируют подъезд к КПП "Косино" на украино-венгерской границе. ВИДЕО

Автор: 

Киевская область (4238) ОГА (2394) Буча (460) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
важнее проблем нету ?
показать весь комментарий
23.04.2021 09:30 Ответить
+2
Пожалуйста: не надо "к дате". Постройте просто хорошо, чтобы потолки не падали и поля не проваливались.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:42 Ответить
+2
Вакцинирование. Какой процент населения Украины получил хотя бы одну вакцину?
показать весь комментарий
23.04.2021 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
важнее проблем нету ?
показать весь комментарий
23.04.2021 09:30 Ответить
Какие например?
показать весь комментарий
23.04.2021 09:32 Ответить
Вакцинирование. Какой процент населения Украины получил хотя бы одну вакцину?
показать весь комментарий
23.04.2021 09:44 Ответить
може процента три.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:14 Ответить
А може і того немає.
Саме тому "чемпіони у боротьбі з ковід" і не називають чітко цю цифру.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:19 Ответить
Пожалуйста: не надо "к дате". Постройте просто хорошо, чтобы потолки не падали и поля не проваливались.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:42 Ответить
Жителям удаленных хуторов и горных селений докладаю.
Все деньги, выделенные из бюджета на эту базу, были успешно распилены братьями Суркисами лет 10 назад.
Зебилы даже не в состоянии придумать что то оригинальное.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:44 Ответить
Житєль мегаполіса, досить людям брехати в очі. Суркіси не мають жодного відношення до цієї споруди.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:49 Ответить
Венедіктова Вас чекає.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:28 Ответить
Уникальную Академию спорта строят в Буче на Киевщине, открытие планируется к 30-й годовщине Независимости, - ОГА. ФОТО

А де ФОТО ?
показать весь комментарий
23.04.2021 09:53 Ответить
Зліва в верхньому куті
показать весь комментарий
23.04.2021 12:33 Ответить
 
 