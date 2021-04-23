В ближайшие дни из "красной" зоны могут выйти до шести регионов, - Немчинов

В ближайшие дни из "красной" зоны могут выйти до шести регионов, в том числе Киев и область.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на "Сегодня", об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Все на самом деле будет зависеть от того, как мы сами придерживаемся карантина", - сказал он.

Министр отметил, что практически все области, которые в начале введения адаптивного карантина попали в "красную" зону, уже вышли из нее. "Красной" остается только Львовская область, но там ситуации с коронавирусом тоже улучшается.

Власти ожидают, что Львовская область со следующей недели сможет перейти в "желтую" зону.

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