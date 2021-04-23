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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшие дни из "красной" зоны могут выйти до шести регионов, - Немчинов

В ближайшие дни из

В ближайшие дни из "красной" зоны могут выйти до шести регионов, в том числе Киев и область.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на "Сегодня", об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Все на самом деле будет зависеть от того, как мы сами придерживаемся карантина", - сказал он.

Министр отметил, что практически все области, которые в начале введения адаптивного карантина попали в "красную" зону, уже вышли из нее. "Красной" остается только Львовская область, но там ситуации с коронавирусом тоже улучшается.

Власти ожидают, что Львовская область со следующей недели сможет перейти в "желтую" зону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 434 человека, зафиксированы 14 277 новых случаев заражения, 18 964 человека - выздоровели

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Ага...а сколько регионов после пасхи туда зайдут??
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23.04.2021 09:31 Ответить
+1
В Києві та Київській області дуже багато людей хворіють. В лікарнях місця лише по блату. Що ви верзете?
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23.04.2021 09:52 Ответить
+1
Маячня. Супрун тут не до чого. Брехня ! Оксіметр коштує 150 грн в Китає і 300 грн в аптеках чи у бариг.
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23.04.2021 10:19 Ответить
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Ага...а сколько регионов после пасхи туда зайдут??
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23.04.2021 09:31 Ответить
В Києві та Київській області дуже багато людей хворіють. В лікарнях місця лише по блату. Що ви верзете?
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23.04.2021 09:52 Ответить
Хтось гроші на Великдень хоче заробити ?

Коронавірус не відступає: Україна опинилася на другому місці за смертністю від COVID-19 у Європі
https://uainfo.org/blognews/1619156547-koronavirus-ne-vidstupae-********-opinilasya-na-drugomu.html
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23.04.2021 09:55 Ответить
Зачем комментировать фейковые эпидемии
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23.04.2021 10:02 Ответить
Больного - заставляют ехать к семейному врачу. Потому что семейные врачи, с которыми подписана декларация, по домам больше не ходят. Это американская модель Ульяны Супрун, которую нынешняя власть почему-то не решается поломать, несмотря на огромное количество умерших от коронавируса.
Чтобы попасть к семейному врачу в поликлинику, нужно проехать общественным транспортом (в Киеве - пока он ходил). То же самое нужно проделать, чтобы сдать тест и не вызывать домой медсестру за большие деньги. В больницу забирают только тех, кто кричит, что уровень кислорода у них в крови ниже 90%. Но для этого нужно купить специальный прибор, который стоит минимум полторы тысячи гривен.
По дороге в поликлинику, на анализы, на компьютерную томографию легких больные коронавирусом заражают всех вокруг. К тому же, поскольку их не ставили на учет, они вынужденно посещают поликлинику, аптеку и как минимум ближайший продовольственный магазин.
Теперь вопрос к властям: если вы сумели посадить под замок здоровых людей, приехавших из-за границы, и даже ловко штрафовали их, отлучившихся от места проживания более чем на 100 м, почему бы вам не создать систему жесткого контроля за больными? И медицинского транспорта - развозки для зараженных коронавирусом, чтобы привозить их в специальные медицинские заведения, где сидят врачи, специализирующиеся на этой всемирной заразе, и поставить там аппарат КТГ, чтобы не заражать через него других пациентов?
https://versii.com/news/*******-forever-hroniki-vyzhivanija/
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23.04.2021 10:10 Ответить
Маячня. Супрун тут не до чого. Брехня ! Оксіметр коштує 150 грн в Китає і 300 грн в аптеках чи у бариг.
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23.04.2021 10:19 Ответить
Кроме цены оксиметра, все верно по моему в статье.
Больные шастают в магазины, аптеки и поликлиники. Врачи не ходят на вызовы и все прутся к ним, перезаражая, сердечников и язвенников
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23.04.2021 10:35 Ответить
Кто выявил, что они "больные" кроме пропагандистов из СМИ
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23.04.2021 11:39 Ответить
Тесты
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23.04.2021 12:28 Ответить
Про шастання погоджусь. Сам з ковідом сиджу. Своїм ходом усюди. До лікаря, на рентген, тестування. Назначили уколи, самі знайшли медсестру, яка вже хворіла на ковід. Поки лікуємось вдома. Не треба прив.язувати Супрун. Вона дійсно хотіла побороти мед мафію, але не дали.
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23.04.2021 12:20 Ответить
По моему мнению Супрун уничтожила все, что успела в медицине. Интересно, сколько людей Вы заразили из-за идиотского локдауна и бездействия властей. К Вам лично претензий нет
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23.04.2021 12:31 Ответить
Супрун давно нет.Кто вам мешает изменить закон?
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23.04.2021 11:03 Ответить
Кураторы из МВФ
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23.04.2021 11:13 Ответить
Тесты! И все! Насчет выявления тестами - ответ зачетный! ПЦР тесты нельзя так использовать для диагностики этого вируса. Они слишком чувствительны. Наличие одной молекулы абсолютно не означает наличие болезни. Об этом говорил сам Кэри Муллис, изобретатель ПЦР, Нобелевский лауреат (1944-2019!). Это пандемия ПЦР-тестов.
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23.04.2021 15:23 Ответить
 
 