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В ближайшие дни из "красной" зоны могут выйти до шести регионов, - Немчинов
В ближайшие дни из "красной" зоны могут выйти до шести регионов, в том числе Киев и область.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на "Сегодня", об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"Все на самом деле будет зависеть от того, как мы сами придерживаемся карантина", - сказал он.
Министр отметил, что практически все области, которые в начале введения адаптивного карантина попали в "красную" зону, уже вышли из нее. "Красной" остается только Львовская область, но там ситуации с коронавирусом тоже улучшается.
Власти ожидают, что Львовская область со следующей недели сможет перейти в "желтую" зону.
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показать весь комментарий23.04.2021 09:31 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий23.04.2021 10:19 Ответить Ссылка
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Коронавірус не відступає: Україна опинилася на другому місці за смертністю від COVID-19 у Європі
https://uainfo.org/blognews/1619156547-koronavirus-ne-vidstupae-********-opinilasya-na-drugomu.html
Чтобы попасть к семейному врачу в поликлинику, нужно проехать общественным транспортом (в Киеве - пока он ходил). То же самое нужно проделать, чтобы сдать тест и не вызывать домой медсестру за большие деньги. В больницу забирают только тех, кто кричит, что уровень кислорода у них в крови ниже 90%. Но для этого нужно купить специальный прибор, который стоит минимум полторы тысячи гривен.
По дороге в поликлинику, на анализы, на компьютерную томографию легких больные коронавирусом заражают всех вокруг. К тому же, поскольку их не ставили на учет, они вынужденно посещают поликлинику, аптеку и как минимум ближайший продовольственный магазин.
Теперь вопрос к властям: если вы сумели посадить под замок здоровых людей, приехавших из-за границы, и даже ловко штрафовали их, отлучившихся от места проживания более чем на 100 м, почему бы вам не создать систему жесткого контроля за больными? И медицинского транспорта - развозки для зараженных коронавирусом, чтобы привозить их в специальные медицинские заведения, где сидят врачи, специализирующиеся на этой всемирной заразе, и поставить там аппарат КТГ, чтобы не заражать через него других пациентов?
https://versii.com/news/*******-forever-hroniki-vyzhivanija/
Больные шастают в магазины, аптеки и поликлиники. Врачи не ходят на вызовы и все прутся к ним, перезаражая, сердечников и язвенников