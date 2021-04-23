РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9033 посетителя онлайн
Новости
23 593 160

После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от "Слуги народа", его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ

После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от

После того, как Юрий Корявченков стал народным депутатом "Слуги народа" его жена Татьяна стала успешным бизнесменом. В 2019 году она стала ФОПом и в том же году заработала 1,5 млн грн, а в 2020 - более 3 млн грн.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Александр Курбатов, передает Цензор.НЕТ.

"Пропустил конец эпохи бедности, но Слидство.Инфо смогли зафиксировать этот момент - это когда жена Юзика из 95 квартала, то есть нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, в прошлом году приобрела новенькую Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен. После того, как Юрий Корявченков стал народным депутатом от "Слуги народа" его жена Татьяна покинула тяжелую работу на Бориса Шефира, у которого была директором ООО "Кіностолиця", зарегистрировала ФОП и тогда и начался конец эпохи бедности. Семья Корявченкова выплатила кредит за квартиру в Киеве, а это 181 тыс. долларов, еще и на машину хватило. Это не какое-то всеобщее "покращення", а "покращення" у простых конкретных людей", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жена "слуги народа" комика "Юзика" купила Land Cruiser за 2 миллиона гривен через год его депутатства, - СМИ

"Неписаный закон украинской политики: когда мужья становятся народными депутатами от правящей партии, их жены внезапно становятся успешными бизнес-вумен. Яркое тому подтверждение - жена нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, которая в прошлом году приобрела новенькую Toyota Land Cruiser за более чем 2 млн гривен. После того, как Юрий Корявченков стал народным депутатом от "Слуги народа" его жена Татьяна зарегистрировалась физическим-лицом предпринимателем и стала неплохо зарабатывать. В 2019-м ее прибыль составила более 1,5 миллиона гривен, в 2020-м - более 3 миллионов. До этого Татьяна Корявченкова работала директором ООО "Кіностолиця", учредителем которого является бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Борис Шефир. А вот ее муж, если верить официальным декларациям, не слишком заботился и заботится о семейном бюджете. Например, в 2019 году он заработал чуть больше полумиллиона гривен. При этом на основном месте работы в "Квартале 95" - менее 80 000 гривен, а в Управлении делами ВРУ - 152 600 гривен. Остальные - доход от рекламы чипсов. В 2020-м доходы нардепа тоже не очень выросли - его депутатская зарплата составила менее полумиллиона гривен. Однако существенные улучшения материального положения жены нардепа Корявченкова позволили им не только приобрести статусную машину и увеличить финансовые сбережения, а также закрыть долгоиграющий кредит в банке. Семья Корявченкова выплачивала этот кредит за квартиру в столице с 2008 года. Сумма кредита составила почти 181 000 долларов", - выяснили "Слідство.Інфо".

После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от Слуги народа, его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ 01
После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от Слуги народа, его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ 02
После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от Слуги народа, его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ 03
После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от Слуги народа, его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ 04
После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от Слуги народа, его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ 05
После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от Слуги народа, его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ 06
После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от Слуги народа, его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ 07

Автор: 

авто (4222) квартира (466) кредит (2378) Юрий Корявченков (37) Слуга народа (2638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+54
После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от "Слуги народа", его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4018
показать весь комментарий
23.04.2021 09:36 Ответить
+51
Да у него него..юу этого жирного йузика...на хлебале написано....вор....впрочем как и у всего остального зеленого стада....
показать весь комментарий
23.04.2021 09:34 Ответить
+36
Зебіли, як у вас з бізнесом і кредитами? Авто давно міняли? Нема авта? Кредит не погашений? Нічим оплатити комуналку? То ви просто погані бізнесмени. Учіться у власних "слуг" і не нийте.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чомусь згадалось про голодомор...
показать весь комментарий
23.04.2021 10:09 Ответить
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5401
показать весь комментарий
23.04.2021 11:34 Ответить
Все наживаются на лохах,а Юзик что ли хуже?
показать весь комментарий
23.04.2021 09:52 Ответить
Мабуть у всіх можновладців дружини і родичи в мить стають успішними бізнесменами, але Юзік і до депутатства їздив на Land Cruiser.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:53 Ответить
Что вы накинулись на человека? НЕ видети что ли что у него проблемы с здоровьем?
показать весь комментарий
23.04.2021 09:53 Ответить
У ЗЕ тоже проблемы со здоровьем. Но наркозависимость не является смягчающим обстоятельством.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:55 Ответить
Порох, вернись! Эти ушлепки уже всю страну достали.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:58 Ответить
Жена Юзика непогано заробляе на рекламе чипсов с Юзиком.Деньги -валом.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:58 Ответить
Вони до того ще і дурнуваті, так баблом "сіяти".
показать весь комментарий
23.04.2021 09:58 Ответить
А що їм за це буде? Зараз якраз час таких "дурнуватих".А розумні на вибори ходять!
показать весь комментарий
23.04.2021 10:04 Ответить
"розумні"
показать весь комментарий
23.04.2021 10:05 Ответить
Колись один єврей в часи совка, викинув в 6,00 год через вікно коробку картонну з грошима, коли ОБХСС прийшли з обшуком. Чоловік який йшов на роботу її підібрав, але розшукав квартиру з вікна якого вона "випала". Чоловік отримав винагороду від єврею 5 тис грн. і на запитання єврея, "що ти з грошима зробиш?" отримав банальну відповідь: "куплю Жигулі".
Чоловіку єврей розяснив, що обхсс відслідковує всі покупки авто, хто з якими доходами їх купляє і порекомендував стати на чергу на авто і купити його через рік.
показать весь комментарий
23.04.2021 10:14 Ответить
Ну і...Хто небудь відслідкував,що там хто купував за часів попередників? .Плювати вони хотіли на плебс.У них поки що все схвачено і за все заплачено.А ми можемо тільки руками помахати і язиками почесати.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:00 Ответить
а кримінал за що жити буде?
показать весь комментарий
23.04.2021 21:46 Ответить
Социальный лифт всех не вывезет.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:58 Ответить
Порох, вернись! Эти ушлепки уже всю страну достали.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:58 Ответить
Для чого ти його гукаєш? Не переживай,він і без тебе буде біля корита в числі перших,так що твій "безцінний" голос не пропаде
показать весь комментарий
23.04.2021 10:01 Ответить
Влада-це ласий дармовий шматок сала,але "відкусити" від нього може не кожний і не просто так. Для цього потрібні схеми,грамотно "прикриті" юридично і фізично.І якщо ви не бачите реальних змін вашого життя на краще навколо себе,це означає,що схеми працюють на повну потужність і при владі не просто "відкушують",а "жеруть" за обидві щоки! І хто вже раз скуштував,того тягне у владу,як мух на гівно.Тому ми й бачимо одні і ті ж нажрані, остогидлі пики на кожних виборах. Ось і цих "зелених" уже просто так від корита не відженеш!
показать весь комментарий
23.04.2021 09:58 Ответить
У зв'язку з цим хочу спитати: Владімір Алєксандрич, допоки Порошенко буде розводити кумівство та обкрадати бідний нарід, га?
показать весь комментарий
23.04.2021 10:03 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3538286.html "Новиє ліца" завели в збитки усі держпідприємства

Немає кращого індикатора ефективності роботи влади, ніж показник прибутковості "Нафтогазу", бо цей сектор надважливий для економіки, традиційно найбільш корупційний, і за його станом можна безпомилково оцінити куди рухається держава.

Так от що показують цифри: "Нафтогаз" отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн.
У 2018 році - прибуток 13,6 млрд.
У 2019 році - прибуток 63,3 млрд грн.

І тут наступає "конєц епохі", "марадьори" уходять, приходять "просто порядочниє люді", і збитки Нафтогазу у 2020 році склали 11,8 млрд гривень, а всього за три роки - вони перевищать 21 мільярд.

От бачите, все стабільнєнько, все як раніше - бо наприклад «Нафтогаз» у 2012 році теж отримав 10,2 млрд. грн. чистого збитку.
"Новиє ліца" виявилися тими ж "крєпкімі хозяйствєннікамі", тільки вид збоку.

Грабують добрий український народ, тільки пір'я летить.
Аналогічно "Нафтогазу", ВСІ держпідприємства різко стали збитковими - від "Центренерго" до "Енергоатому", вже не кажучи про "Укроборонпром" та "Укрзалізницю", в якіх зокрема працюють справжні реформатори - Найєм з Лещєнком.
Підсажене на телевізійно-пропагандиську голку населення цього не усвідомлює і не усвідомить, тільки дивується зростанню цін, тарифів та скороченню соціальної функції держави - а це просто такий податок на любов до "бубочєк".
Ви їх любите - а вони за ваш рахунок компенсують збитки держпідприємств, з яких "барахлятся".
Проблема тільки в тому, що так довго тривати не може, "хуже будєт" гарантовано, Януковіч теж таке учудив, що аж потім за 15 мільярдів ледь в "тайожний союз" нас не завів - побачимо куди поведе це шапіто, за умови, що Ростов вже зайнятий.
Валерій Прозапас
показать весь комментарий
23.04.2021 10:04 Ответить
Після того, як Корявченков став нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен. Сім'я виплатила $ 181 тис. кредиту і купила автомобіль за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6930

Після того, як Корявченков став нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен. Сім'я виплатила $ 181 тис. кредиту і купила автомобіль за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 820
показать весь комментарий
23.04.2021 10:11 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2021 10:23 Ответить
У 2019-му нафтогаз теж вже показав би збитки, йому зарахували у прибутки гроші виграні у Газпрому у суді у Стокгольмі у минулих роках, щось там 3 млрд $ наче, то було б вже -10 млрд, слуги і їх хазяї барахляться як не в себе
показать весь комментарий
20.08.2021 04:55 Ответить
ну и мерзость!
показать весь комментарий
23.04.2021 10:10 Ответить
Ну вот же!!! Простой человек с народа и стал же лучше жить! Вот показали этих людей.
показать весь комментарий
23.04.2021 10:11 Ответить
ЗЕбилы ану заводите шарманку..барига мародьор, фсё украл, ну ничего вот выбирем своего парня с народа он и баригу посадит и конец эпохи бедности сделает..
показать весь комментарий
23.04.2021 10:11 Ответить
при порошенко тоже воровали в промышленных масштабах, НО слуги дорвавшиеся до власти всегда воруют больше господ, потому что их воспитание не признает в воровстве ни тормозов ни каких то моральных ограничений..
показать весь комментарий
23.04.2021 10:15 Ответить
А кто не верил в приход Мессии? Клоун пришел, и на глазах зебилов превратил своих клоунят в апостолов. Пусть учатся.
показать весь комментарий
23.04.2021 10:13 Ответить
Задоволені,зе-дебіли? Ви зробили це разом!
показать весь комментарий
23.04.2021 10:15 Ответить
При Петре Алексеевиче о таком беспределе и речи не могло идти. Только принципиальная борьба с коррупцией и взяточничеством. И сам не не зарабатывал на государстве и других бил за это по рукам. Особенно сильно бил, или даже, не побоюсь этого слова, избивал родственников, бизнеспартнеров и кумовей. Страна просто разваливается пока он временно сидит без важного президентского дела. Эх...
показать весь комментарий
23.04.2021 10:20 Ответить
Тойота за понад 2 мільйони, ну нехай - 2 000 000.
кредит 181 000 доларів, ну нехай в 2019-му по курсу 25 це 181000х25 = 4 525 000.
тобто, всього витрачено (офіційно) більше 6 525 000 грн.
але ж в декларації вона вказала прибуток у 2019-му - 1,5 млн., в 2020-му - 3.5 млн.

1,5 =3.5 = 4 000 000 грн.
понад 2 500 000 грн. ця солодка парочка тупо приховала та, відповідно, не сплатила податки, це тільки те, що отак просто очевидно - красунчики, чого ж там.
показать весь комментарий
23.04.2021 10:21 Ответить
а с 2008 по 2020 он ничего не платил по кредиту? Статья явно манипулятивная.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:46 Ответить
приймається. направду незайвим було б розуміти залишок по кредиту на момент погашення.
але факт стрімкого бізнес-зростання дружини після обрання чоловіка до ВР все ж залишається фактом.
показать весь комментарий
23.04.2021 12:02 Ответить
73%ві зебіли-експериментатори мають бути задоволені кінцем зекомандИ на їх лобі зеленої епохи бідності.. наголосували на нашу голову, дебіли
показать весь комментарий
23.04.2021 10:22 Ответить
Не треба заздрити
показать весь комментарий
23.04.2021 10:28 Ответить
Після того, як Корявченков став нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен. Сім'я виплатила $ 181 тис. кредиту і купила автомобіль за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6569
показать весь комментарий
23.04.2021 10:29 Ответить
Закон один для всіх(Зеленский)
показать весь комментарий
23.04.2021 10:32 Ответить
так тут же многие пишут шо совесть и деньги совместимы )
показать весь комментарий
23.04.2021 11:07 Ответить
Хорошо пошли дела у Рабиновича! У какого? Та практически у любого.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:16 Ответить
а как на стадионе зе против кумовства и дружбанов вонял
показать весь комментарий
23.04.2021 11:20 Ответить
Ну так пруха попёрла! А еще недавно эти клоуны у игарьвалерича деньги клянчили. Детишкам на молоко не хватало.https://www.youtube.com/watch?v=pyCsyMuGuSM Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5349
показать весь комментарий
23.04.2021 11:21 Ответить
Даже жирдяй ворует.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:29 Ответить
Билетами в Раде барижит!Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9120
показать весь комментарий
23.04.2021 11:41 Ответить
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9579
показать весь комментарий
23.04.2021 11:29 Ответить
ну, понятно почему во время оккупации Крыма первоочередной задачей был раздел портфелей, а не какая-то там вооруженная агрессия ядерной страны, убийства, пытки и т.п. мародеры были и остались.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:41 Ответить
ви мабуть не зовсім розумієтесь на тому, як працює держава.
адже без осіб, які обіймають посади (відповідно мають повноваження) неможливо організувати ані спротив військовій агресії ані життєдіяльність держави в цілому.
отже, це не питання категорії "яйце-курка", тут все зрозуміло: є посадовці з повноваженнями - будуть дії держави/нема посадовців з повноваженнями - держава позбавлена центру керування (отака неприємна але реальність).
показать весь комментарий
23.04.2021 12:07 Ответить
Ну взагалі то 180 000 дол кредиту бомжу не дадуть.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:44 Ответить
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7355
показать весь комментарий
23.04.2021 12:16 Ответить
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6667
показать весь комментарий
23.04.2021 12:28 Ответить
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 000 рублей (3700 грн) на школьников.

Если бы не разные Юзики и у нас бы хватило денег на такие выплаты.
показать весь комментарий
23.04.2021 12:43 Ответить
Знаком с сыном одного депутата предыдущих созывов, фамилию называть не буду......Много бухали с ним в свое время, с его слов: абсолютно все депутаты берут деньги за принятие нужных законов. Предположим нужен закон на квоты по экспорту-импорту зерна... Крупные промышленные компании-экспортеры сбрасываются денежкой и заносят в ВРУ по специальным каналом, эти бабки делятся и каждому депутату идет свой процент. от.... Поэтому люди и рвутся в депутаты.......... За год голосуется сотни законов экономического, налогового, направления - представьте сколько бабок можно заработать, предвыборная компания отбивается за пару месяцев, а дальше уже чистый профит......
показать весь комментарий
23.04.2021 13:37 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
2 Цитати 1.Граждане без контроля гос-ва накопили средства -СН,Гетьманцев 2.Мелкий буржуа,хранящий тысчонки,враг гос\капитализма Эти тысчонки он желает реализовать для себя,против гос\контроля -В.І.Лєнін УкраинцамНУЖНО Отнести Деньги в банк и заплатить 5%
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5668
показать весь комментарий
23.04.2021 13:37 Ответить
Ни грамма не удивительно. Под куполом ВР давний мощный бизнес-инкубатор работает.
показать весь комментарий
23.04.2021 13:38 Ответить
10 лямов намутил
и шо?
показать весь комментарий
23.04.2021 13:47 Ответить
Значит Зе все-же не врал = конец эпохи бидности, аллеллуйя!
показать весь комментарий
23.04.2021 14:14 Ответить
Хотя, может и у него мама любит скорость, ой сорри жена, мама то само собой - гоняет как ненормальная
показать весь комментарий
23.04.2021 14:23 Ответить
и все это на зарплату нардепа в 30 000/мес., правда ослина зеленая?? Ты ж своего друга не тронешь, верно?? а так шутили в квартале 15 лет про коррупцию, так шутили уроды...


2 000 000/30 000 заплаты = 67 запплат т.е. 5,5 ЛЕТ, а оно там находится мешьше двух лет...у баканова вопросов тоже нет к юзику я так понимаю...?
показать весь комментарий
23.04.2021 15:50 Ответить
Криворізькє Злочинне Угруповування СЛУГ НАРОДУ безкоштовно «служити народу» не буде! Одним з перших дозволів вони укаконили діяльність гральних закладів. Звісно не за так!
показать весь комментарий
23.04.2021 16:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 