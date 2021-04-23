После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от "Слуги народа", его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ

После того, как Юрий Корявченков стал народным депутатом "Слуги народа" его жена Татьяна стала успешным бизнесменом. В 2019 году она стала ФОПом и в том же году заработала 1,5 млн грн, а в 2020 - более 3 млн грн.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Александр Курбатов, передает Цензор.НЕТ.

"Пропустил конец эпохи бедности, но Слидство.Инфо смогли зафиксировать этот момент - это когда жена Юзика из 95 квартала, то есть нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, в прошлом году приобрела новенькую Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен. После того, как Юрий Корявченков стал народным депутатом от "Слуги народа" его жена Татьяна покинула тяжелую работу на Бориса Шефира, у которого была директором ООО "Кіностолиця", зарегистрировала ФОП и тогда и начался конец эпохи бедности. Семья Корявченкова выплатила кредит за квартиру в Киеве, а это 181 тыс. долларов, еще и на машину хватило. Это не какое-то всеобщее "покращення", а "покращення" у простых конкретных людей", - рассказал журналист.

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"Неписаный закон украинской политики: когда мужья становятся народными депутатами от правящей партии, их жены внезапно становятся успешными бизнес-вумен. Яркое тому подтверждение - жена нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, которая в прошлом году приобрела новенькую Toyota Land Cruiser за более чем 2 млн гривен. После того, как Юрий Корявченков стал народным депутатом от "Слуги народа" его жена Татьяна зарегистрировалась физическим-лицом предпринимателем и стала неплохо зарабатывать. В 2019-м ее прибыль составила более 1,5 миллиона гривен, в 2020-м - более 3 миллионов. До этого Татьяна Корявченкова работала директором ООО "Кіностолиця", учредителем которого является бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Борис Шефир. А вот ее муж, если верить официальным декларациям, не слишком заботился и заботится о семейном бюджете. Например, в 2019 году он заработал чуть больше полумиллиона гривен. При этом на основном месте работы в "Квартале 95" - менее 80 000 гривен, а в Управлении делами ВРУ - 152 600 гривен. Остальные - доход от рекламы чипсов. В 2020-м доходы нардепа тоже не очень выросли - его депутатская зарплата составила менее полумиллиона гривен. Однако существенные улучшения материального положения жены нардепа Корявченкова позволили им не только приобрести статусную машину и увеличить финансовые сбережения, а также закрыть долгоиграющий кредит в банке. Семья Корявченкова выплачивала этот кредит за квартиру в столице с 2008 года. Сумма кредита составила почти 181 000 долларов", - выяснили "Слідство.Інфо".













