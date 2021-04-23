После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от "Слуги народа", его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ
После того, как Юрий Корявченков стал народным депутатом "Слуги народа" его жена Татьяна стала успешным бизнесменом. В 2019 году она стала ФОПом и в том же году заработала 1,5 млн грн, а в 2020 - более 3 млн грн.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Александр Курбатов, передает Цензор.НЕТ.
"Пропустил конец эпохи бедности, но Слидство.Инфо смогли зафиксировать этот момент - это когда жена Юзика из 95 квартала, то есть нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, в прошлом году приобрела новенькую Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен. После того, как Юрий Корявченков стал народным депутатом от "Слуги народа" его жена Татьяна покинула тяжелую работу на Бориса Шефира, у которого была директором ООО "Кіностолиця", зарегистрировала ФОП и тогда и начался конец эпохи бедности. Семья Корявченкова выплатила кредит за квартиру в Киеве, а это 181 тыс. долларов, еще и на машину хватило. Это не какое-то всеобщее "покращення", а "покращення" у простых конкретных людей", - рассказал журналист.
"Неписаный закон украинской политики: когда мужья становятся народными депутатами от правящей партии, их жены внезапно становятся успешными бизнес-вумен. Яркое тому подтверждение - жена нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, которая в прошлом году приобрела новенькую Toyota Land Cruiser за более чем 2 млн гривен. После того, как Юрий Корявченков стал народным депутатом от "Слуги народа" его жена Татьяна зарегистрировалась физическим-лицом предпринимателем и стала неплохо зарабатывать. В 2019-м ее прибыль составила более 1,5 миллиона гривен, в 2020-м - более 3 миллионов. До этого Татьяна Корявченкова работала директором ООО "Кіностолиця", учредителем которого является бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Борис Шефир. А вот ее муж, если верить официальным декларациям, не слишком заботился и заботится о семейном бюджете. Например, в 2019 году он заработал чуть больше полумиллиона гривен. При этом на основном месте работы в "Квартале 95" - менее 80 000 гривен, а в Управлении делами ВРУ - 152 600 гривен. Остальные - доход от рекламы чипсов. В 2020-м доходы нардепа тоже не очень выросли - его депутатская зарплата составила менее полумиллиона гривен. Однако существенные улучшения материального положения жены нардепа Корявченкова позволили им не только приобрести статусную машину и увеличить финансовые сбережения, а также закрыть долгоиграющий кредит в банке. Семья Корявченкова выплачивала этот кредит за квартиру в столице с 2008 года. Сумма кредита составила почти 181 000 долларов", - выяснили "Слідство.Інфо".
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Чоловіку єврей розяснив, що обхсс відслідковує всі покупки авто, хто з якими доходами їх купляє і порекомендував стати на чергу на авто і купити його через рік.
Немає кращого індикатора ефективності роботи влади, ніж показник прибутковості "Нафтогазу", бо цей сектор надважливий для економіки, традиційно найбільш корупційний, і за його станом можна безпомилково оцінити куди рухається держава.
Так от що показують цифри: "Нафтогаз" отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн.
У 2018 році - прибуток 13,6 млрд.
У 2019 році - прибуток 63,3 млрд грн.
І тут наступає "конєц епохі", "марадьори" уходять, приходять "просто порядочниє люді", і збитки Нафтогазу у 2020 році склали 11,8 млрд гривень, а всього за три роки - вони перевищать 21 мільярд.
От бачите, все стабільнєнько, все як раніше - бо наприклад «Нафтогаз» у 2012 році теж отримав 10,2 млрд. грн. чистого збитку.
"Новиє ліца" виявилися тими ж "крєпкімі хозяйствєннікамі", тільки вид збоку.
Грабують добрий український народ, тільки пір'я летить.
Аналогічно "Нафтогазу", ВСІ держпідприємства різко стали збитковими - від "Центренерго" до "Енергоатому", вже не кажучи про "Укроборонпром" та "Укрзалізницю", в якіх зокрема працюють справжні реформатори - Найєм з Лещєнком.
Підсажене на телевізійно-пропагандиську голку населення цього не усвідомлює і не усвідомить, тільки дивується зростанню цін, тарифів та скороченню соціальної функції держави - а це просто такий податок на любов до "бубочєк".
Ви їх любите - а вони за ваш рахунок компенсують збитки держпідприємств, з яких "барахлятся".
Проблема тільки в тому, що так довго тривати не може, "хуже будєт" гарантовано, Януковіч теж таке учудив, що аж потім за 15 мільярдів ледь в "тайожний союз" нас не завів - побачимо куди поведе це шапіто, за умови, що Ростов вже зайнятий.
Валерій Прозапас
кредит 181 000 доларів, ну нехай в 2019-му по курсу 25 це 181000х25 = 4 525 000.
тобто, всього витрачено (офіційно) більше 6 525 000 грн.
але ж в декларації вона вказала прибуток у 2019-му - 1,5 млн., в 2020-му - 3.5 млн.
1,5 =3.5 = 4 000 000 грн.
понад 2 500 000 грн. ця солодка парочка тупо приховала та, відповідно, не сплатила податки, це тільки те, що отак просто очевидно - красунчики, чого ж там.
але факт стрімкого бізнес-зростання дружини після обрання чоловіка до ВР все ж залишається фактом.
адже без осіб, які обіймають посади (відповідно мають повноваження) неможливо організувати ані спротив військовій агресії ані життєдіяльність держави в цілому.
отже, це не питання категорії "яйце-курка", тут все зрозуміло: є посадовці з повноваженнями - будуть дії держави/нема посадовців з повноваженнями - держава позбавлена центру керування (отака неприємна але реальність).
Если бы не разные Юзики и у нас бы хватило денег на такие выплаты.
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
2 Цитати 1.Граждане без контроля гос-ва накопили средства -СН,Гетьманцев 2.Мелкий буржуа,хранящий тысчонки,враг гос\капитализма Эти тысчонки он желает реализовать для себя,против гос\контроля -В.І.Лєнін УкраинцамНУЖНО Отнести Деньги в банк и заплатить 5%
и шо?
2 000 000/30 000 заплаты = 67 запплат т.е. 5,5 ЛЕТ, а оно там находится мешьше двух лет...у баканова вопросов тоже нет к юзику я так понимаю...?