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Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева

Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева

В ходе обыска в офисе Коломойского ничего не изъяли.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Татьяна Козырева, передает Цензор.НЕТ.

"Разрешение на обыски в бизнес-центре Millennium, где у Коломойского офис, СБУ получило постановлением Печерского суда. Далее можно было бы не продолжать, но еще уточню, что в ходе обыска, который начался в 20:30 и закончился в 1:30 ночи, ничего не изъято, НИЧЕГО, ни флешки, ни сервера, ни розпароленого комьютера. Но картинка красивая - силовики с нашивками СБУ, оружие, офис Коломойского... The show must go on! Как пел Фредди Меркури. Ну и принимаю ваши ставки на то, какой фильм смотрел вчера Коломойский - Catch me if you can? The serpent?" - рассказала журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ обыскивает офис Коломойского по делу "Центрэнерго", - источник

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки провели обыски в бизнес-центре "Миллениум", в котором находится офис олигарха Игоря Коломойского.

Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева 01

Автор: 

Коломойский Игорь (1793) обыск (1906) СБУ (20124)


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Топ комментарии
+25
СБУ ничего не изъяла

Кофе попили хоть?
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23.04.2021 09:55 Ответить
+24
Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева - Цензор.НЕТ 6277
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23.04.2021 10:00 Ответить
+22
Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва - Цензор.НЕТ 1426
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23.04.2021 10:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Обыск у работодателя... ну зачем усаживать зе-команду на такой шпагат?!
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23.04.2021 09:55 Ответить
Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва - Цензор.НЕТ 8369
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23.04.2021 10:23 Ответить
Ох и набрякло у девки сильно. Что значит нет зимы совсем!
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23.04.2021 19:54 Ответить
шукали касети з фільмом "Слуга народу 3"?
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23.04.2021 09:55 Ответить
Пардон.
Шукали касети з фільмом "Слуга народу 3 - ЗЕ Конец"? Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева - Цензор.НЕТ 2819
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23.04.2021 10:01 Ответить
СБУ ничего не изъяла

Кофе попили хоть?
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23.04.2021 09:55 Ответить
Бо нтчего и не искала. Так, кофе попили
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23.04.2021 09:55 Ответить
так і "кофе" в нього немає. До Бені потрібно з своїм приходити
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23.04.2021 10:02 Ответить
чергова показуха
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23.04.2021 09:55 Ответить
мдаа.. походу, заранее согласованная с Беней "борьба с деолигирхизацией" в конкретно взятом офисе..
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23.04.2021 09:56 Ответить
Тобто компромат на Зєлєнского Коломойський тримає в іншому місці. Отже, його деолігархізація відкладається? 🤔
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23.04.2021 09:56 Ответить
Сериал снимали,то не обыск был,гнусавое создаёт видимость работы
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23.04.2021 09:57 Ответить
Т.е. разрешение на обыск выдал сам Коломойский.
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23.04.2021 09:57 Ответить
Полиция Запорожья выдворила уголовника россиянина.
По прожвищуЗверь? Или Рэмбо?Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева - Цензор.НЕТ 2789
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23.04.2021 09:57 Ответить
А сбушникам дозволили хоч на стула присісти?
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23.04.2021 09:58 Ответить
Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева - Цензор.НЕТ 6277
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23.04.2021 10:00 Ответить
Говорят искали останки судьи Чауса.
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23.04.2021 10:00 Ответить
клининговая компания " СБУ " прибралась в офисе Коломойского
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23.04.2021 10:06 Ответить
🤭😂
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23.04.2021 10:07 Ответить
Навішали локшини лохам на вуха щоб заспокоїлись
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23.04.2021 10:07 Ответить
Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва - Цензор.НЕТ 1426
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23.04.2021 10:08 Ответить
Это была доставка кофе от "Glovo"..т.е. от сбу))
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23.04.2021 10:11 Ответить
Сами и предупредили перед приездом. Показуха🤮
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23.04.2021 10:11 Ответить
гы!!и статью не читал!!(думаю что многие тоже!!) всем ведь известно!!что беня гол как сокол!!(и найти там априори не возможно )так что ,,операция" изначально была провальной!! однако!! лохторату процентам эдак 73!!не в душу а самое сердце зайдёт!!
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23.04.2021 10:15 Ответить
Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва - Цензор.НЕТ 283
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23.04.2021 10:20 Ответить
Кофе принес?
Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва - Цензор.НЕТ 9796
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23.04.2021 10:21 Ответить
А можливо то був бутафорський офіс.
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23.04.2021 10:23 Ответить
свій до свого по своє.. так же ж, 73%ві дебіли-експериментатори?..
але, по-любому, винний Порох та порохоботи, що постійно серуть вам у запрасовані підгузки
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23.04.2021 10:26 Ответить
Бурная деятельность, видосики для верующих в квартал
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23.04.2021 10:30 Ответить
шоу для Зе лохотрату
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23.04.2021 10:39 Ответить
Ха -ха-ха-ха-ха-ха!!!!!! Кто бы сомневался!!!!!
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23.04.2021 10:40 Ответить
один обокрал всех, второй брата поставил, должностями торговать, третий браток Киевский бандюган. Вы там случаем не прих.....
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23.04.2021 10:54 Ответить
Старый номер - борьба нанайских мальчиков.
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23.04.2021 11:17 Ответить
Еще бы!
Эсбэушники, наверное, тапочки с собой принесли, руки помыли и разговаривали в пол голоса.
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23.04.2021 11:50 Ответить
Декорация с профанацией:
"Ничего не нашли. Коломойского заранее предупредили об обысках в "Миллениуме" - источник"

https://strana.ua/news/329785-v-khode-obyskov-v-bts-millenium-kolomojskoho-po-delu-tsentrenerho-nicheho-ne-nashli.html
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23.04.2021 11:54 Ответить
ІБД
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23.04.2021 12:03 Ответить
И кого Зеленский дурит?
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23.04.2021 12:08 Ответить
Американцев. Типа мы тоже боремся с Коломойским.
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23.04.2021 12:57 Ответить
А Печерскому суду разрешение дал Коломойский.
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23.04.2021 12:34 Ответить
Коломойского заранее предупредили об обысках в «Миллениуме» - источник 23 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be.html#respond Комментарии: 0

Обыск, который в четверг, 22 апреля Служба безопасности Украины проводила в столичном бизнес-центре «Миллениум», носил протокольный характер, а Игоря Коломойского заранее предупредили о мероприятии, поэтому ничего не нашли.
Об этом сообщило сегодня издание «Страна» со ссылкой на источник из окружения Коломойского.
«Обыск проходил с 8 до часу ночи с участием сотрудников СБУ по делу Центрэнерго.
Обыск носил протокольный характер, Коломойского предупредили о планируемых мероприятиях заранее, поэтому во время обыска ничего не обнаружили», - сообщил источник.
***
В общем, подтверждается предположение, высказанное сегодня утром в «Экономике от Пророка», что Зеленский этим обыском лишь в очередной раз сымитировал свою борьбу с олигархом Коломойским:
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23.04.2021 12:52 Ответить
А то там не знали и не попрятали. Везде лежало пачками. чемоданами, и стогами настоговаными.
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23.04.2021 19:53 Ответить
На кого расчитана эта постановочная имитация? На местных зелохов или на требование США о борьбе с коррупцией и олигархами?
Зебыдло схавает---они на мыльных операх взросли.
Но Байден не лох зеленый, он о зеленых договорняках осведомлен и зеленый развод не прокатит.
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24.04.2021 00:14 Ответить
журналистка написала, что ничего не изъяли.
мы верим.
зрада-зрадище.
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24.04.2021 06:42 Ответить
 
 