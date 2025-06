Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева

В ходе обыска в офисе Коломойского ничего не изъяли.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Татьяна Козырева, передает Цензор.НЕТ.

"Разрешение на обыски в бизнес-центре Millennium, где у Коломойского офис, СБУ получило постановлением Печерского суда. Далее можно было бы не продолжать, но еще уточню, что в ходе обыска, который начался в 20:30 и закончился в 1:30 ночи, ничего не изъято, НИЧЕГО, ни флешки, ни сервера, ни розпароленого комьютера. Но картинка красивая - силовики с нашивками СБУ, оружие, офис Коломойского... The show must go on! Как пел Фредди Меркури. Ну и принимаю ваши ставки на то, какой фильм смотрел вчера Коломойский - Catch me if you can? The serpent?" - рассказала журналист.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки провели обыски в бизнес-центре "Миллениум", в котором находится офис олигарха Игоря Коломойского.