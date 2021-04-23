Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева
В ходе обыска в офисе Коломойского ничего не изъяли.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Татьяна Козырева, передает Цензор.НЕТ.
"Разрешение на обыски в бизнес-центре Millennium, где у Коломойского офис, СБУ получило постановлением Печерского суда. Далее можно было бы не продолжать, но еще уточню, что в ходе обыска, который начался в 20:30 и закончился в 1:30 ночи, ничего не изъято, НИЧЕГО, ни флешки, ни сервера, ни розпароленого комьютера. Но картинка красивая - силовики с нашивками СБУ, оружие, офис Коломойского... The show must go on! Как пел Фредди Меркури. Ну и принимаю ваши ставки на то, какой фильм смотрел вчера Коломойский - Catch me if you can? The serpent?" - рассказала журналист.
Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки провели обыски в бизнес-центре "Миллениум", в котором находится офис олигарха Игоря Коломойского.
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Кофе попили хоть?
По прожвищуЗверь? Или Рэмбо?
але, по-любому, винний Порох та порохоботи, що постійно серуть вам у запрасовані підгузки
Эсбэушники, наверное, тапочки с собой принесли, руки помыли и разговаривали в пол голоса.
"Ничего не нашли. Коломойского заранее предупредили об обысках в "Миллениуме" - источник"
https://strana.ua/news/329785-v-khode-obyskov-v-bts-millenium-kolomojskoho-po-delu-tsentrenerho-nicheho-ne-nashli.html
Обыск, который в четверг, 22 апреля Служба безопасности Украины проводила в столичном бизнес-центре «Миллениум», носил протокольный характер, а Игоря Коломойского заранее предупредили о мероприятии, поэтому ничего не нашли.
Об этом сообщило сегодня издание «Страна» со ссылкой на источник из окружения Коломойского.
«Обыск проходил с 8 до часу ночи с участием сотрудников СБУ по делу Центрэнерго.
Обыск носил протокольный характер, Коломойского предупредили о планируемых мероприятиях заранее, поэтому во время обыска ничего не обнаружили», - сообщил источник.
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В общем, подтверждается предположение, высказанное сегодня утром в «Экономике от Пророка», что Зеленский этим обыском лишь в очередной раз сымитировал свою борьбу с олигархом Коломойским:
Зебыдло схавает---они на мыльных операх взросли.
Но Байден не лох зеленый, он о зеленых договорняках осведомлен и зеленый развод не прокатит.
мы верим.
зрада-зрадище.