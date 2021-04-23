Харьковская, Одесская и Запорожская области нарушили алгоритмы вакцинации и до сих пор не использовали препараты из первой партии, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко передал публичный "привет" руководителям департаментов здравоохранения Харьковской, Одесской и Запорожской областей. В регионах нарушен алгоритм Минздрава по вакцинации от коронавируса.

Об этом Ляшко заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в Украину прибыла новая партия вакцины Astrazeneca. В областях будет 1950 пунктов вакцинации для использования этого препарата. Больше всего в Днепропетровской области - 204. Меньше всего в Запорожской области - 29.

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"Передаю очередной публичный "привет" руководителю департамента здравоохранения Запорожской области. Буду следить, как будет использоваться вакцина и какой будет доступ для всех, кто нуждается в прививке", - заявил Ляшко.

Также он отметил, что нарушен алгоритм вакцинации в трех областях.

"Хочу также передать публичный "привет" еще трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии Astrazeneca", - сообщил он.

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Отметим, в Украине кампания вакцинации от коронавируса стартовала ровно два месяца назад 24 февраля. За это время в стране привили лишь 508 046 человек.