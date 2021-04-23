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Новости Агрессия России против Украины
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Венедиктова на вопрос Бутусова, был ли срыв спецоперации по "вагнеровцам": Я знаю, какого ответа вы ждете и что вы потом будете с этим ответом делать. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не может разглашать детали расследования дела о срыве спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом заявила Венедиктова в ответ на вопрос главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в эфире программы "Право на владу".

"Сейчас как раз очередное обострение, и Россия демонстрирует способность напасть на Украину. У нас в августе прошлого года был большой скандал, когда была сорвана спецоперация главного управления разведки по захвату 28 российских террористов. В этой угрожающей обстановке мы понимаем, на сколько бы это был важный козырь для Украины - сразу 28 российских террористов были у нас в руках. Эта операция проводилась в нашими союзниками - спецслужбами США. Известно об этом стало в августе прошлого года. Прошло 8 месяцев. Вы сейчас сказали, что возбуждено дело по заявлению нардепа Вениславского. На сколько я знаю, ваш заместитель Максим Якубовский курирует это дело и провел допросы по этому делу большого количества должностных лиц. Поэтому у меня вопрос, скажите, пожалуйста, удалось ли правоохранительным органам за 8 месяцев выяснить - была спецоперация или нет? Была ли она сорвана?", - спросил Бутусов.

Также журналист задал еще один вопрос: "29 сентября меня пригласили по делу о разглашении госдуарственной тайны относительно этой спецоперации в ГБР. Я прибыл в ГБР сразу, сообщил всю известную мне информацию и прошло 8 месяцев и я хочу получить ответ: я розглашал государственную тайну, тайна была? Была спецоперация, был провал?"

Генпрокурор заявила, что дело "вагнеровцев" резонансное.

"Я знаю что вы человек, который умеет правильно задавать вопрос и я понимаю, какой ответ вы ожидаете и что вы с этим ответом потом будете делать", - сказала Венедиктова.

"Чтобы сказать, к чему пришло следствие, об этом скажет следствие. ... Я не являюсь процессуальным руководителем по этому делу, я не могу разглашать. Давайте подождем, когда ответ нам дадут следственные прокуроры по делу", - заявила генпрокурор.

Отвечая на второй вопрос Венедиктова сказала: "Я не готова ответить. В понедельник заслушаю это дело, в понедельник обязательно с вами свяжемся и вам сообщат, что там у нас реально происходит".

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Также читайте: "Слуга народа" Яременко упрекнул Бутусова за статью о похищении Чауса. Журналист посоветовал власти создать следственную комиссию по Вагнергейту

Автор: 

Бутусов Юрий (4390) ЧВК Вагнер (1335) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+57
Петляє між каплями як і ЗЕ.
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23.04.2021 10:17 Ответить
+56
Венедиктова на вопрос Бутусова, был ли срыв спецоперации по "вагнеровцам".-Чтобы да так нет.
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23.04.2021 10:16 Ответить
+50
Венедіктова на запитання Бутусова, чи був зрив спецоперації щодо "вагнерівців": Я знаю, якої відповіді ви чекаєте і що ви потім будете з цією відповіддю робити - Цензор.НЕТ 1156
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23.04.2021 10:38 Ответить
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І усе це призводить до негативних наслідків. Як казав Ф.Енгельс:
"Є два способи розкласти націю: карати невинних і не карати винних."
От цим по факту і займається зелена пліснява.
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23.04.2021 21:58 Ответить
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не может разглашать детали расследования дела о срыве спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнера". Источник: https://censor.net/ru/n3261548

ПІДЕ РАЗОМ З Зе ТОВПОЮ НА ЗОНУ
Так звана КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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23.04.2021 22:22 Ответить
уровень полемики (ответов) - даже ниже студента второго курса юрфака...(((
горе луковое???= лукаво-никакое...(((
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23.04.2021 22:37 Ответить
Бутусов хорош, но эта девица тоже Карлсона в детстве читала. "Вы перестали пить коньяк по утрам - да или нет?"
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23.04.2021 23:10 Ответить
ще з часів розвинутого соціалізма генпрокурор двома ногами стояв на захисті ітересів "економически господствующего класа". А з часів піскуна -прокуратура доповнила свій набутий статус і стала "крепким органом" по вимагательству. 90 процентів кримсправ по економіці -це інспірація триглавого дракона - це і є основним заробітком прокурорів(похер,яка масть і колір). Венедиктова тоже вкрутилась. А якщо не буде захищати козирів - геть з пляжу. в інтервю чітко дала зрзуміти Бутусова -я не я і .... не моя.
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24.04.2021 07:37 Ответить
Все ждут правду, а как потом это использовать - увидим😁
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24.04.2021 09:03 Ответить
Дело "вагнеровцев" это кремлёвско-порошенковская спецоперация по дискридитации зеленского и бутусову пора не вопросы задавать на эфирах, а думать о том, что порошенко втянул его в измену Родины и бежать с повиной к следователю, сдавать своих сообщников.
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24.04.2021 09:35 Ответить
Шаболда, ...лять...
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24.04.2021 09:56 Ответить
Х
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24.04.2021 10:16 Ответить
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