Венедиктова на вопрос Бутусова, был ли срыв спецоперации по "вагнеровцам": Я знаю, какого ответа вы ждете и что вы потом будете с этим ответом делать. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не может разглашать детали расследования дела о срыве спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом заявила Венедиктова в ответ на вопрос главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в эфире программы "Право на владу".

"Сейчас как раз очередное обострение, и Россия демонстрирует способность напасть на Украину. У нас в августе прошлого года был большой скандал, когда была сорвана спецоперация главного управления разведки по захвату 28 российских террористов. В этой угрожающей обстановке мы понимаем, на сколько бы это был важный козырь для Украины - сразу 28 российских террористов были у нас в руках. Эта операция проводилась в нашими союзниками - спецслужбами США. Известно об этом стало в августе прошлого года. Прошло 8 месяцев. Вы сейчас сказали, что возбуждено дело по заявлению нардепа Вениславского. На сколько я знаю, ваш заместитель Максим Якубовский курирует это дело и провел допросы по этому делу большого количества должностных лиц. Поэтому у меня вопрос, скажите, пожалуйста, удалось ли правоохранительным органам за 8 месяцев выяснить - была спецоперация или нет? Была ли она сорвана?", - спросил Бутусов.

Также журналист задал еще один вопрос: "29 сентября меня пригласили по делу о разглашении госдуарственной тайны относительно этой спецоперации в ГБР. Я прибыл в ГБР сразу, сообщил всю известную мне информацию и прошло 8 месяцев и я хочу получить ответ: я розглашал государственную тайну, тайна была? Была спецоперация, был провал?"

Генпрокурор заявила, что дело "вагнеровцев" резонансное.

"Я знаю что вы человек, который умеет правильно задавать вопрос и я понимаю, какой ответ вы ожидаете и что вы с этим ответом потом будете делать", - сказала Венедиктова.

"Чтобы сказать, к чему пришло следствие, об этом скажет следствие. ... Я не являюсь процессуальным руководителем по этому делу, я не могу разглашать. Давайте подождем, когда ответ нам дадут следственные прокуроры по делу", - заявила генпрокурор.

Отвечая на второй вопрос Венедиктова сказала: "Я не готова ответить. В понедельник заслушаю это дело, в понедельник обязательно с вами свяжемся и вам сообщат, что там у нас реально происходит".

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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