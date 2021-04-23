Украине нужно брать пример с Азербайджана, который, находясь в рамках "минских соглашений", смог силой вернуть свои территории, - Бутусов. ВИДЕО

Украине необходимо по примеру Азербайджана выстроить независимую экономическую и военную стратегию, отделиться от России, создать новые военно-политические союзы.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Война продолжается. И сегодня (22 апреля. - Ред.) погиб украинский воин от российской ракеты. Напряжение не утихает, продолжаются обстрелы и угроза никуда не пропала. Отвод российских войск это отработка стратегического развертывания. Они быстро развернулись, быстро ушли. Все это военно-политическая демонстрация, которая может быть повторена в любой момент", - отметил журналист.

По словам Бутусова, Украина добыла абсолютно убедительную политическую победу.

"Это результат 7 лет сопротивления, это результат взвешенной и последовательной при двух президентах внешней политики, которая была на это направлена. Если сравнить ситуацию с 2014 годом, действительно, изменилось абсолютно все. Помню, что первое совместное заявление НАТО в 2014 году было после того как Россия захватила Крым. 1 апреля НАТО сделало совместное заявление относительно ситуации в Украине и определило таким образом курс на поддержку. То есть мы уже были оккупированы, более месяца продолжалась оккупация и только после этого Альянс выразил свой позицию. Сейчас - наоборот. Мы увидели беспрецедентную поддержку всего Западного мира, всех стран, НАТО, Европейского Союза. ... Это абсолютная смена ситуации и большое достижение Украины", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

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Кроме того, Бутусов добавил, что в информационном плане Украине добыла абсолютную победу, ведь никакая российская пропаганда на повестку дня в мире не влияет.

"Но хотел бы сказать, что есть и "но". Мы постоянно играем исключительно в дипломатическую повестку дня в отношениях с Россией за эти семь лет. Сегодня Путин показал: никаким мирным путем он не собирается никаким образом решать проблему ни Крыма, ни Донбасса. Это он выбрал путь, он продемонстрировал - никакого миролюбия, это будет длительная война на года. Должна быть своя политическая игра, мы должны это говорить, но война идет не только в политической плоскости, она идет в информационной, экономической и в военной. Так вот в экономической и военной у нас есть большие проблемы, которые мы должны решать", - подчеркнул журналист.

Также Бутусов привел пример Нагорного Карабаха, где в течение 26 лет действовали "минские соглашения".

"Участие в этой дипломатической стратегии не мешало руководству Азербайджана выстроить независимую экономическую и военную стратегию, отделиться от России, создать новые военно-политические союзы и приобрести те способности, когда пришло время удобное, вернуть силой то, что им по праву принадлежит. Это для нас пример, которому мы должны подражать.

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