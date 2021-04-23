Украине нужно брать пример с Азербайджана, который, находясь в рамках "минских соглашений", смог силой вернуть свои территории, - Бутусов. ВИДЕО
Украине необходимо по примеру Азербайджана выстроить независимую экономическую и военную стратегию, отделиться от России, создать новые военно-политические союзы.
Об этом в эфире "Право на владу" заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Война продолжается. И сегодня (22 апреля. - Ред.) погиб украинский воин от российской ракеты. Напряжение не утихает, продолжаются обстрелы и угроза никуда не пропала. Отвод российских войск это отработка стратегического развертывания. Они быстро развернулись, быстро ушли. Все это военно-политическая демонстрация, которая может быть повторена в любой момент", - отметил журналист.
По словам Бутусова, Украина добыла абсолютно убедительную политическую победу.
"Это результат 7 лет сопротивления, это результат взвешенной и последовательной при двух президентах внешней политики, которая была на это направлена. Если сравнить ситуацию с 2014 годом, действительно, изменилось абсолютно все. Помню, что первое совместное заявление НАТО в 2014 году было после того как Россия захватила Крым. 1 апреля НАТО сделало совместное заявление относительно ситуации в Украине и определило таким образом курс на поддержку. То есть мы уже были оккупированы, более месяца продолжалась оккупация и только после этого Альянс выразил свой позицию. Сейчас - наоборот. Мы увидели беспрецедентную поддержку всего Западного мира, всех стран, НАТО, Европейского Союза. ... Это абсолютная смена ситуации и большое достижение Украины", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.
Кроме того, Бутусов добавил, что в информационном плане Украине добыла абсолютную победу, ведь никакая российская пропаганда на повестку дня в мире не влияет.
"Но хотел бы сказать, что есть и "но". Мы постоянно играем исключительно в дипломатическую повестку дня в отношениях с Россией за эти семь лет. Сегодня Путин показал: никаким мирным путем он не собирается никаким образом решать проблему ни Крыма, ни Донбасса. Это он выбрал путь, он продемонстрировал - никакого миролюбия, это будет длительная война на года. Должна быть своя политическая игра, мы должны это говорить, но война идет не только в политической плоскости, она идет в информационной, экономической и в военной. Так вот в экономической и военной у нас есть большие проблемы, которые мы должны решать", - подчеркнул журналист.
Также Бутусов привел пример Нагорного Карабаха, где в течение 26 лет действовали "минские соглашения".
"Участие в этой дипломатической стратегии не мешало руководству Азербайджана выстроить независимую экономическую и военную стратегию, отделиться от России, создать новые военно-политические союзы и приобрести те способности, когда пришло время удобное, вернуть силой то, что им по праву принадлежит. Это для нас пример, которому мы должны подражать.
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А так за март...
В Азербайджане одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится на сайте азербайджанского Минздрава.
«Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики одобрило использование вакцины «Спутник V», произведенной в Российской Федерации», - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что сейчас ведутся переговоры о доставке препарата в страну в ближайшее время.
В Баку набирают добровольцев для исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca.
Испытания проводит Бакинский оздоровительный центр.
В испытаниях смогут участвовать граждане старше 18 лет.
У пациентов есть право выйти из программы исследования на любом этапе. Риски, связанные с испытаниями, будут застрахованы.
В Азербайджані населення голосувало за провірменські партії?
В Азербайджані місцеві вважали себе вірменами і казали "какой разніца?"
Так отож...
Нам до Азербайджана, як Зеленському до Богдана Хмельницького...
Для начала, поднять ВВП на душу населения в 2021 до уровня Азейбарджана.
вовремя их остановить и отправить на отдых
Червень-серпень 2014 р. звільнення від російської окупації українських міст: Лимана (4 червня), Маріуполя (13 червня), Щастя (14 червня), Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки (5 липня), Бахмута (6 липня), Торецька (21 липня), Авдіївки (30 липня), Красногорівки (1 серпня), Мар'їнки (4 серпня), Попасної (22 липня), Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного (24 липня) та інших великих і малих міст, сіл та інших населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Відновлено контроль над ділянкою у понад 250 кілометрів українсько-російського кордону. До проведення АТО залучено понад 24 тисячі військовослужбовців ЗС України.
А скільки міст, сіл та містечок звільнено при ЗЕленому хєнєралісімусє?? Може хтось з "зелених" підкаже??
плесень вполне устраивает кремлядей просто даже одной бездеятельностью хаотичность и
бестолковостью.
Ото-ж шукаємо світову підтримку і складаємо план визволення "народу Донбасу" ...
Якраз Юрій і є тим журналістом , який реально говорить про реальні теми ...
ЦЕ ТАК, ЗА ВИНЯТКОМ ОДНОГО - ПОКИ Зе КЛОУН ПРИ ВЛАДІ ТО ПРО НІЯКЕ ВІЙСЬКОВУ ВІДПОВІДЬ НА АГРЕСІЮ КРЕМЛЯ НЕ БУДЕ
Будуть одні відосікі і шутки з репертуару Голобородька.
А так Голобородько сам поки-що продовжує грати ...
1. Россия тоже может воспользоваться "опытом" Азербайджана. И идентичные нефтедоллары ей в этом помогут.
2. После произошедшей переброски войск маниакальный убийца самоидентифицировался.
Просто уж очень резко диссонирует образ российской пропаганды Украины как стороны пытающейся коварно напасть на "мырный" Донбасс и реальности, в которой есть главнокомандующий Зеленский, который ни в уме, ни в воле замечен не был.
Фактически Зеленский - это инфантил, для которого президентсво - это такой развлекателный тур без выхода из зоны комфорта. Достаточно передать полномочия окружающим и можно не вылазить из тёплой ванны. Помните его фразу: "Мы все президенты!"? Это же инфантильный сигнал к окружению - думайте, предлагайте, а я особо напрягаться не собираюсь. Такая себе отмазка, что решения будем принимать коллегиально - мы же все президенты, типа.
Добавьте к этому инфантильную фразу по НАТО - "Байден должен что-то там сделать" Ключевое слово "должен". Не страна должна соответсвовать критериям цивилизованного общества, а должен Байден. Что должен? Закрыть глаза на коррупцию? на некомпетентность? на инфантильность?
И вот этот инфантил и есть угроза по версии российской пропаганды? Диссонанс был таким мегаогромным, что кроме желания новых убийств, теперь уже без вариантов, маниакальным убийцей не могло быть другой причиной, объясняющей этот процесс.
А с маниакальным убийцей необходимо только сражаться - психи воспринимают попытки с ними попи-деть как слабость жертвы.
её крайне нищим народом правят местные бандиты которые обложили людей данью:- если хочешь купить барана то покупай два что бы один отдать мне.
в россии совсем не так
Конструкторське бюро"Південне" розробляє інноваційну зенітну ракетну систему "Кільчень" з можливістю враження цілей на відстані 280 км.
За словами т.в.о. гендиректора "Південного" Олександра Кушнарьова, "Кільчень" це багатоканальна система з високоманевреною ракетою.
Система будується на засадах мереже- та датацентричності в управлінні і машинного самонавчання. Вона використовуватиме мерехтливі командні пункти.
Начальник відділення розробки, випробувань та експлуатації засобів автоматизації і забезпечення наземних і мобільних ракетних комплексів КБ "Південне" Костянтин Корнєєв розповів, що ЗРС "Кільчень" є "системою-перевертнем" завдяки можливості швидко змінювати конфігурацію налаштувань. В ході бойового застосування вона не матиме постійної структури, а її порядок буде постійно змінюватися.
"Серце" - командні пункти - недосяжні противнику. Таких сердець кілька і частина з них перебуває у віртуальних структурах в "хмарах". Таку автоматизовану систему управління майже неможливо знищити звичайною летальною зброєю, - уточнив Корнєєв.
"Кільчень" забезпечуватиме мультирадарну обробку інформації. ЗРС "Кільчень" має у своєму складі радіолокаційні станції виявлення та цілевказання. Всі РЛС українського виробництва і покривають X-, C- та S-діапазони. У зенітній ракеті системи "Кільчень" використовуватиметься активна радіолокаційна головка самонаведення міліметрового діапазону.
За словами начальника групи проектного відділу КБ "Південне" Валерія Перькова, ЗРС "Кільчень" зможе вести боротьбу з усіма існуючими та перспективними літальними апаратами повітряного нападу. В тому числі і тими, які побудовані по технології "стелс" в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
До складу "Кільчень" входять до 6 ЗРК, які здатні вражати аеродинамічні цілі на відстані до 280 км. ЗРС зможе обстрілювати до 12 цілей, 6 з яких можуть бути балістичними. Або до 16 аеродинамічних. Одночасно наводити 2 керовані ЗР на аеродинамічну ціль, або до 4 ракет на кожну балістичну ціль, - розкрив деталі розробки Валерій Перьков.https://mil.in.ua/uk/news/kb-pivdenne-stvoryuye-zrs-kilchen-z-dalnistyu-280-km/
що за маячня? Азербайджан вернув пiд свiй контроль цiлих 7 районiв(свiтло зелений колiр).