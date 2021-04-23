Заморозки до -5°С и дожди с грозами: в "Укргидрометцентре" рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

В пятницу, 23 апреля, в Украине переменная облачность, в большинстве областей кратковременный дождь, местами грозы, только ночью в юго-восточной части без осадков. В выходные ожидаются ночные заморозки, температура днем - до 16° тепла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, ветер завтра западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности грунта заморозки 0-5 °; днем 8-13° тепла, в южных и восточных областях 14-19°.

24-25 апреля в Украине также переменная облачность. 24 апреля ночью на Левобережье умеренный, днем ​​в северной части, на Полтавщине и Харьковщине небольшой кратковременный дождь, на остальной территории, 25 апреля в Украине без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, 25 апреля в Украине, кроме юга, заморозки в воздухе 0-3°, температура днем ​​6-11° тепла, на востоке до 15°; в южной части, 24 апреля и в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях температура ночью 2-7° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5 °, днем ​​11-16 ° тепла; в восточных области 24 апреля ночью 4-9 ° тепла, днем ​​9-14 °. На высокогорье Карпат ночью 1-6 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла.

26-27 апреля в Украине будет без осадков, лишь днем ​​26 апреля в северных, центральных, Волынской, Ривненской и Харьковской областях небольшие кратковременные дожди. Температура в южной части ночью 1-6° тепла (на поверхности грунта заморозки 0-5°), днем ​​11-16° тепла; на остальной территории страны ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем ​​26 апреля 5-11° тепла, в восточных областях, 27 апреля в Украине, кроме юга, 9-15 °. В Карпатах без осадков, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​26 апреля 2-7° тепла, 27 апреля 5-10°.

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В столичном регионе 23 апреля переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, по области - местами гроза, днем ​​без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 5-7° тепла, днем ​​11-13°; по области ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°.

24-25 апреля в столице переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем ​​24 апреля небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, днем ​​температура 6-11° тепла.

26-27 апреля в Киеве без осадков, лишь днем ​​26 апреля небольшой кратковременный дождь. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, днем ​​температура 26 апреля 5-10° тепла, 27 апреля 9-14°.