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Новости Коронавирус и карантин
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Следующая партия COVID-вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в конце мая, а до конца июня должны получить 950 тыс. доз Pfizer, - Ляшко

Следующая партия COVID-вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в конце мая, а до конца июня должны получить 950 тыс. доз Pfizer, - Ляшко

Украина в мае-июне должна получить еще две партии вакцин от коронавируса по глобальной инициативе COVAX. Речь идет об 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca и 950 тысячах доз вакцины Pfizer.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer", - заявил Ляшко.

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Напомним, сегодня в Киев доставили новую партию вакцин AstraZeneca южнокорейского производства. Новая партия состоит из 367 тысяч доз вакцины, которую Украина получила по инициативе COVAX.

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так є вже план постачання вакцини, який вони назвали "планом вакцинації".
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23.04.2021 11:16 Ответить
А 300 000 за дві доби вже провакцинували? Обіцянка цяцянка, а ЗЕлохам радість.)
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23.04.2021 11:47 Ответить
А ведь если реально посчитать , то наши зедебилы привезли всего.....23.02.2021 - Covishield типа 500 000 доз и 215 000 coronovac в марте, то есть в апреле ничего!!! В конце мая еще посмотрим!!! А про все что они ратуют - это от лукавого (Covax) для нищих Бесплатно! И сколько они потратили на наше здоровье????
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23.04.2021 12:23 Ответить
 
 