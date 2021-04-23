Следующая партия COVID-вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в конце мая, а до конца июня должны получить 950 тыс. доз Pfizer, - Ляшко

Украина в мае-июне должна получить еще две партии вакцин от коронавируса по глобальной инициативе COVAX. Речь идет об 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca и 950 тысячах доз вакцины Pfizer.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer", - заявил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов 28 апреля, - Ляшко

Напомним, сегодня в Киев доставили новую партию вакцин AstraZeneca южнокорейского производства. Новая партия состоит из 367 тысяч доз вакцины, которую Украина получила по инициативе COVAX.