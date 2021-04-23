СБУ расследует продажу "Центрэнерго" электроэнергии по заниженной цене, убытки составляют около 225 млн грн
СБУ расследует факт продажи "Центрэнерго" электроэнергии, производимою ею, по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В частности, СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой ею по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства.
Следователи утверждают, что это привело к нанесению ущерба и растраты имущества "Центрэнерго" на сумму почти 225 млн грн.
22 апреля 2021 СБУ обыскало офис Коломойского по делу "Центрэнерго".По их результатам были изъяты электронные носители информации и документы данного ПАО. Следственные дествия продолжаются.
Позже журналистка Татьяна Козырева сообщила, что разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла.
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Пусть они банкротятся.
Украинскую энергию барыги продают в Европу.
там же явна корупція!