СБУ расследует продажу "Центрэнерго" электроэнергии по заниженной цене, убытки составляют около 225 млн грн

СБУ расследует факт продажи "Центрэнерго" электроэнергии, производимою ею, по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой ею по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства.

Следователи утверждают, что это привело к нанесению ущерба и растраты имущества "Центрэнерго" на сумму почти 225 млн грн.

22 апреля 2021 СБУ обыскало офис Коломойского по делу "Центрэнерго".По их результатам были изъяты электронные носители информации и документы данного ПАО. Следственные дествия продолжаются.

Позже журналистка Татьяна Козырева сообщила, что разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла.

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