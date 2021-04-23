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Новости
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СБУ расследует продажу "Центрэнерго" электроэнергии по заниженной цене, убытки составляют около 225 млн грн

СБУ расследует продажу

СБУ расследует факт продажи "Центрэнерго" электроэнергии, производимою ею, по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой ею по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства.

Следователи утверждают, что это привело к нанесению ущерба и растраты имущества "Центрэнерго" на сумму почти 225 млн грн.

22 апреля 2021 СБУ обыскало офис Коломойского по делу "Центрэнерго".По их результатам были изъяты электронные носители информации и документы данного ПАО. Следственные дествия продолжаются.

Позже журналистка Татьяна Козырева сообщила, что разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Коломойский Игорь (1793) СБУ (20120) Центрэнерго (116)


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Топ комментарии
+2
Думаю, що той сейф, у якому сховали Чауса уже прикидпний товстим шаром глини.
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23.04.2021 11:19 Ответить
+1
что, бЄня поиздержался - а он привык все брать с гоев - те заплатят....
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23.04.2021 11:10 Ответить
+1
Юзика же надо на что то кормить
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23.04.2021 11:48 Ответить
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что, бЄня поиздержался - а он привык все брать с гоев - те заплатят....
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23.04.2021 11:10 Ответить
А что ищет СВР? Видимо, Чауса. В сейфах у бени много места, может быть он там спрятался...
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23.04.2021 11:17 Ответить
Думаю, що той сейф, у якому сховали Чауса уже прикидпний товстим шаром глини.
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23.04.2021 11:19 Ответить
Ниже себестоимости нужно покупать только белорусскую и рф!
Пусть они банкротятся.
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23.04.2021 11:34 Ответить
Думаю, коли ми взагалі не будемо купувати російське, так буде краще, у нас своєї енергії достатньо, можемо ще і продавати. Купувати російське, це злочин. Купуйте Українське!!!
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23.04.2021 19:47 Ответить
Должен быть лозунг: "Ни копейки врагу!".
Украинскую энергию барыги продают в Европу.
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24.04.2021 10:12 Ответить
А чого СБУ, а не НАБУ?
там же явна корупція!
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23.04.2021 11:39 Ответить
Юзика же надо на что то кормить
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23.04.2021 11:48 Ответить
Та шо ж такое?! До Бени добрались, до его схем! До святыни! Так же можно и Беню по миру пустить. А кто тогда будет зе-депутатам конверты ежемесячно засылать? Капец, снова пчелы против меда...
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23.04.2021 12:08 Ответить
Щось мало нарахували... 2 млрд. наче б то ...
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23.04.2021 14:50 Ответить
СБУ ничего не изьяла. ХА-ХА! ПИАР - АКЦІЯ!
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23.04.2021 19:51 Ответить
 
 