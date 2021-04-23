За сутки в ВСУ зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19, 18 человек госпитализированы
По состоянию на 10.00 23 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 1 944 человека.
Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сид ВСУ в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Всего за время пандемии выздоровели 22 265 человек, летальных случаев 77.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 421 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 43 341 человек получил 1 дозу вакцины.
Из них 3 111 военные медики.
За минувшие сутки от COVID-19 привито 374 человека.
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aquarius580 #416927
показать весь комментарий23.04.2021 11:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Меркава
показать весь комментарий23.04.2021 11:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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