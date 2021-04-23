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За сутки в ВСУ зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19, 18 человек госпитализированы

За сутки в ВСУ зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19, 18 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 23 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 1 944 человека.

Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сид ВСУ в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели 22 265 человек, летальных случаев 77. 

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 421 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 434 человека, зафиксированы 14 277 новых случаев заражения, 18 964 человека - выздоровели

За минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 43 341 человек получил 1 дозу вакцины.
Из них 3 111 военные медики.

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За минувшие сутки от COVID-19 привито 374 человека.

карантин (16729) ВСУ (6735) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Интересно, а какой процент населения ещё верит в "ковид" ?
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23.04.2021 11:33 Ответить
Да, как и везде, процентов до 30, наверное, легко внушаемых и с отсутствием логики.
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23.04.2021 11:39 Ответить
 
 