За сутки в ВСУ зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19, 18 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 23 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 1 944 человека.

Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сид ВСУ в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели 22 265 человек, летальных случаев 77.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 421 человек.

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За минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 43 341 человек получил 1 дозу вакцины.

Из них 3 111 военные медики.

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За минувшие сутки от COVID-19 привито 374 человека.