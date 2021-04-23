Рада планирует провести два внеочередных заседания на следующей неделе: на одном рассмотрят назначение Галущенко главой Минэнерго

Верховная Рада может собраться на два внеочередных заседания на следующей неделе. Их проведение планируется на вторник и четверг.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Планируем внеочередные на вторник и четверг. Сегодня начинаем сбор подписей за первое внеочередное заседание - на вторник", - отметила парламентарий.

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В пресс-службе партии "Слуга народа" отметили, что на одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.

"Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале", - говорится в сообщении.