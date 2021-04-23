Рада планирует провести два внеочередных заседания на следующей неделе: на одном рассмотрят назначение Галущенко главой Минэнерго
Верховная Рада может собраться на два внеочередных заседания на следующей неделе. Их проведение планируется на вторник и четверг.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Планируем внеочередные на вторник и четверг. Сегодня начинаем сбор подписей за первое внеочередное заседание - на вторник", - отметила парламентарий.
В пресс-службе партии "Слуга народа" отметили, что на одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.
"Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале", - говорится в сообщении.
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Земля внутрішнім ворогам народу, олігархам - народ у наймити.
А як вони будуть призначати Глущенка?
Чистий юрист, ніякого відношення ні до енергетики, ні до техніки не має. Після того, як бурштинський менеджер Ахметова Шмигаль став прем'єром, з Енергоатому звільнили команду технарей Недашківького і призначили цього юриста на посаду віце-президента Енергоатому. Але стати президентом Енергоатому не технарю неможливо. Статут і Магате забороняють. Там треба хоч якусь технічну клепку в голові і розуміти яким жахом можуть обернутись непрофесійні дії в сфері атомної енергетики.
Ось він і "і пішов на підвищення" керувати всією енергетикою України. Ні бельмеса не розуміючи що це таке.
02.10.2019
17126
https://blogger.com.ua/2019/%d1%8f%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%83-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d0%ba/#comments 4
80% лісів зникли на Мадагаскарі протягом 6 років після початку земельної реформи.
Згідно доповіді міжнародної місії "Land grabbing in Madagascar: echoes and testimonies from the field - 2013", відкриття ринку землі перетворилося в масштабне захоплення землі іноземними корпораціями та фондами, що по суті призвело до економічного колоніального захоплення країни.
Мадагаска є однією з найбагатших за мінеральними ресурсами країною регіону. За даними цієї доповіді, проект захоплення землі острова іноземними інвесторами і доведення його до екологічної катастрофи реалізувався через багаторічну і трагічну історію: 2005 р. Початок - земельна реформа і запровадження ринку землі з анонсованою видачею сертифікатів на право власності на землю місцевим жителям в умовах відсутності ефективних сильних правових інститутів. Це не дозволило цивілізовано і прозоро передати право власності на землю всьому населенню і захистити його, як було обіцяно.
2008 р. Наступним критичним кроком було обговорення урядом Мадагаскару (режиму Марка Раваломанана) пропозиції підвеннокорейської корпорації Daewoo отримати в оренду на 99 років 1,3 мільйони гектарів сільськогосподарської землі для вибробництва пальмової олії та біопалива для експорту в Південну Корею.
2008 - 2009 рр. Коли в 2008 році це стало відомо суспільству, почалася революція і збройні протистояння, які призвели до падіння режиму і приходу до влади нового Перехідного уряду.
2009 - 2013 рр. Глибока економічна криза, продовольча криза, яка триває і донині. Незважаючи на перемогу революцчї і приходу до влади Перехідного уряду, нова влада фактично продовжила стиль управління свого попередника. В кінцевому результаті земля Мадагаскару і всі його величезні ресурси однаково потрапили до рук іноземних інвесторів, а громадяни країни залишилися дешевою робочою силою, що існує за межею бідності, і не в змозі купувати ті продукти, що вирощують на "своїй" землі.
У підсумку звіту міжнародної місії зазначається, що Мадагаскар був однією з найбагатших на мінеральні та природні ресурси країною із сталим прийнятним розвитком і відсутністю проблем голоду.
Земельна реформа, відкриття ринку землі без необхідних запобіжників проти придбання землі іноземцями і недбалого землекористування та прихід іноземних інвесторів, спричинили заволодіння ними практичної всієї землі острова, виснаження землі, мінеральних копалин, екологічні катастрофи, знищення 85% усіх лісів, висихання майже всіх річок та загострення проблем з водою, зростання безробіття та кількості біженців. І, як наслідок, виникнення продовольчої кризи та голоду.